Střídače pro domácí fotovoltaiku I. – funkce a parametry

Střídač je základní součást fotovoltaické elektrárny. Jak střídač ovlivňuje provoz fotovoltaiky? Jaké jsou typy střídačů, jaké jsou jejich hlavní parametry a jaké všechny funkce toto zařízení zajišťuje? Dozvíte se v prvním dílu rozhovoru s Pavlem Hrzinou z ČVUT.

Fotovoltaická elektrárna sestává ze dvou základních komponentů – fotovoltaických panelů a střídače. Střídač je méně nápadná součást celé elektrárny, její funkci však ovlivňuje mnohem více než fotovoltaické panely. Panely „jen“ vyrábí elektřinu. Střídač pak určuje, co všechno bude domácí elektrárna umět. Jaké bude mít dodávaná elektřina parametry, kam bude proudit, jaký bude mít elektrárna výkon a i to, zda se elektrárna vůbec vyplatí.

Ve spolupráci se Solární asociací jsme proto připravili trojdílný rozhovor o střídačích pro domácí fotovoltaiku s předním odborníkem na toto téma – Pavlem Hrzinou z ČVUT. Rozhovor má tyto části:

Funkce a parametry Jednofázové a třífázové instalace Kvalita, závady a servis

Funkce střídače fotovoltaické elektrárny

Základní funkcí je přeměna stejnosměrného proudu ze solárních panelů na proud střídavý, na který fungují domácí spotřebiče. Typický domácí střídač má tedy dvě „strany“ – stejnosměrnou (DC), kde řídí panely, které vyrábí elektřinu, případně akumulaci do baterií nebo teplé vody a stranu střídavou (AC), kde spolupracuje se spotřebiči a s distribuční sítí. Střídač hlídá optimální výrobu solárních panelů (modulů) udržováním tzv. maximálního bodu výkonu. Dále řídí rozvod elektřiny do spotřebičů, do akumulace a do sítě podle zadaného nastavení. Má na starosti také odpojení elektrárny od sítě v případě výpadku elektřiny a zálohování vybraných spotřebičů v domě.

Střídač zajišťuje také komunikaci. Díky monitoringu od střídače má majitel přehled, kolik elektřiny jeho elektrárna právě vyrábí a kam tato výroba teče. Stejný přístup má většinou i servisní firma, která takto může včas a na dálku odhalit případné anomálie, řešit poruchy a nastavení.

Jak střídač ovlivňuje provoz fotovoltaiky? Jak je řešena kompatibilita s bateriemi? Co by měl umět ostrovní střídač oproti síťovému? A k čemu jsou dobré mikroměniče? Dozvíte se v rozhovoru s Pavlem Hrzinou z ČVUT.

Hlavní parametry střídačů

Stěžejním parametrem střídače je výkon a významnou roli hraje také přetížitelnost, zejména u ostrovních instalací. Důležité jsou také intervaly napětí a proudu vzhledem k panelům nebo počet MPP trackerů.

Z hlediska uživatelské zkušenosti je podstatným parametrem také zahřívání a hlučnost. A pro ekonomiku elektrárny je zcela stěžejní vlastní spotřeba střídače.

Kam nejlépe v domě umístit střídač? Je dobré, když střídač umí suspendovat některé funkce? K čemu je dobré mít více MPP trackerů? Dozvíte se v rozhovoru s Pavlem Hrzinou z ČVUT.