Fotovoltaika s tepelným čerpadlem z pohledu zákazníka

Jak systém funguje, co obnášela instalace a jaká by měla být roční úspora? Na to jsme se zeptali přímo majitelů domu a zástupce firmy, která celé zařízení dodala na klíč.

Manželé Komárkovi žijí v novém rodinném domě v jižních Čechách. V dvoučlenné domácnosti původně topili elektrokotlem s podlahovým topením, ale kvůli vysokým účtům za elektřinu se po prvním roce rozhodli pro změnu. Jako hlavní zdroj tepla si vybrali tepelné čerpadlo s fotovoltaikou. Navštívili jsme pana a paní Komárkovy a zeptali se na první zkušenosti. Technické podrobnosti pomáhal zodpovědět Jiří Šizling mladší ze společnosti Tenaur (člen skupiny ČEZ), která systém vyvinula, navrhla a nainstalovala.

Máte v domě nový systém vytápění s vlastním zdrojem elektřiny. Co přesně celý systém obsahuje?

Máme tady tepelné čerpadlo, solární panely, jednotku, která to celé řídí, akumulační nádrž a boiler.

Co vás přimělo k instalaci fotovoltaiky s tepelným čerpadlem?

Dům je nový a první rok jsme topili elektrokotlem s podlahovým topením. Roční účet za vytápění ale byl docela drastický. Přitom loni byla mírná zima, skoro nebyl sníh a my jsme platili několik desítek tisíc za elektřinu a k tomu ještě další tisíce za dřevo do kamen. Celkově jsme tak za energie dali skoro 60 000 korun. Věříme, že tuto zimu už to bude zásadně lepší. Co jsem si to předběžně počítal, ročně by nám tepelné čerpadlo mělo ušetřit zhruba 25 000 korun.

Dopočítal jste se takto i návratnost?

Na pořízení jsme čerpali dotaci z Nové zelené úsporám a návratnost mi vyšla přibližně na 12 let. Ale když porostou ceny elektřiny, tak se nám to vrátí rychleji.

Kolik elektřiny vám fotovoltaika vyrobí a jak je tato elektřina v domě využita?

Na střeše máme instalováno 5,2 kilowattů. Když si elektřinu nevezmou spotřebiče v domě, zužitkuje ji tepelné čerpadlo, nahřívá se s ní voda v boileru, a když je nahřátý i ten, tak voda v akumulační nádrži.

Kolik elektřiny vám přetéká do sítě?

Zatím nemáme dlouhodobý přehled. Instalace byla dokončena v červnu, ale dva měsíce jsme ještě čekali na výměnu hlavního jističe a po tu dobu jsme fotovoltaiku nemohli využívat. Elektrárna tak byla spuštěna až v srpnu a ze začátku byly přetoky dost velké. Dokud jsme netopili, posílali jsme do sítě klidně 20 kilowatthodin denně.

Tepelné zásobníky to nezvládly pobrat?

Když jsou dlouhé dny, tak se boiler i akumulační nádrž nahřejí rychle. Navíc si létě si málokdy chcete dávat dlouhou horkou sprchu, takže vám na konci dne zbyde v boileru i v nádrži spoustu energie. Tím se zmenší kapacita pro akumulaci na další dny. Ale od září, kdy jsme začali topit, do sítě neposíláme skoro nic. A uvidíme, co s letními přebytky v létě udělá, až pořídíme chlazení.



Venkovní jednotka tepelného čerpadla Venkovní jednotka tepelného čerpadla

Umí tepelné čerpadlo v létě i chladit?

Jiří Šizling ml.: Samotné tepelné čerpadlo chladit umí, ale dům na to ještě není připravený, není tady chladicí okruh. Sice můžeme během horkého léta nárazově vychladit dům přes trubky podlahového topení, ale dlouhodobě by chladná podlaha nebyla komfortní.

Petr Komárek: Chlazení chceme pořídit, takže budeme s Tenaurem pokračovat ve spolupráci a dodělávat stropní vedení. Chtěli bychom to mít připravené už na příští léto.

Jaké je tady tepelné čerpadlo?

Jiří Šizling ml.: Venkovní jednotka je Mitsubishi Zubadan o výkonu 12 kilowattů. Celý systém je pak řízený naší vlastní aplikací Tengeo.

Jak regulace pomocí Tengea probíhá?

Jiří Šizling ml.: Na rychlé kolísání výroby z fotovoltaiky, třeba když jdou mraky, reaguje boiler, který bez problémů pojme libovolně velký a proměnlivý výkon. U tepelného čerpadla je to jiné, tomu časté zapínání a vypínání nevyhovuje. Systém proto měří výkon fotovoltaiky a když je po určitou dobu stabilní, spustí tepelné čerpadlo. To potom s nějakou rezervou kopíruje dodávku elektřiny ze slunce. Čerpadlo tedy reaguje pozvolně a plynule a okamžité výkyvy dorovnává boiler. Pokud přijde větší mrak, tepelné čerpadlo se hned nevypne, ale sjede na minimální výkon a třeba několik minut čeká, zda se výroba elektřiny zvýší nebo ne. To aby se kompresor zbytečně nevypínal a znovu nezapínal.

Jak funguje systém Tengeo Tengeo zajišťuje, aby maximum vyrobené elektřiny bylo využito v místě instalace. Elektřina je využita k napájení spotřebičů v domě a přebytky systém podle potřeby směruje k ohřevu vody, topení, případně i k chlazení, pohonu vzduchotechniky a klimatizace nebo k nahřívání bazénu. V první řadě Tengeo usiluje o zapojení tepelného čerpadla, které pracuje s vysokou účinností. Jeho výkon lze regulovat v rozsahu 15–100 %. Tepelnému čerpadlu však nesvědčí časté zapínání a vypínání, proto je součástí systému i elektrokotel (boiler), který umí reagovat na okamžité změny výroby z fotovoltaiky. Topná patrona elektrokotle je regulována na každé fázi zvlášť, čímž je řešen rozdílný výkon na jednotlivých fázích (asymetrie).

Umí tento systém spolupracovat i s předpovědí počasí?

Jiří Šizling ml.: Ano, Tengeo „kouká“ na předpověď vždy o půlnoci a následně se zařídí podle nastavení uživatele. Pokud například zákazník povolí odchylku půl stupně nebo stupeň od nastavené teploty a tepelné čerpadlo vidí, že druhý den bude slunečno, zůstane přes noc vypnuté a počká na elektřinu z fotovoltaiky. Když ráno sluce svítí dostatečně, napájí se tepelné čerpadlo ze střešní elektrárny. Jestliže se počasí změní a slunce svítí málo, tepelné čerpadlo nějakou dobu počká. A teprve když se to nezlepší, vyhřeje dům na zadanou teplotu elektřinou ze sítě.

Zvládne systém přitápět fotovoltaikou v zimě?

Petr Komárek: To zatím nevíme, záleží, jaká zima bude. Když je mlha a kratší dny, tak fotovoltaika za den vyrobí jen třeba jednu kilowatthodinu, ale když vysvitne slunce, máme plně nahřátý boiler už během dopoledne. Na výrobě fotovoltaiky se totiž pozitivně projevuje chladnější počasí, účinnost panelů je vyšší. V létě, i když bylo hezky, ale horko, se výkon pohyboval lehce nad čtyřmi kilowatty. Teď (začátek listopadu, pozn. red.), když je chladněji a vysvitne slunce, elektrárna dává kilowattů pět i víc. Zatím nám to běží zhruba tři měsíce, tak teprve zjišťujeme, kolik to vyrábí při různém počasí.

Jak se systém ovládá?

Máme ho přístupný přes mobilní aplikaci, nebo přes ovládací panel přímo na zařízení. Tam i vidíme, jak se celý systém právě chová.







Technická místnost s elektrárnou a řídicí jednotkou Tengeo Powerheat, boilerem a akumulační nádrží Technická místnost s elektrárnou a řídicí jednotkou Tengeo Powerheat, boilerem a akumulační nádrží

Pomáhá vám tento monitoring nějak reflektovat spotřebu v domě?

Určitě se nad tím člověk zamyslí. Já i manželka vyrážíme do práce časně ráno a vracíme se později večer, takže elektřinu přímo přes den využíváme minimálně. Snažíme se proto alespoň nastavovat pračku a myčku na odložený start, aby mohly využívat elektřinu ze slunce. Mě to i baví sledovat, ale předpokládám, že až se s tím více sžijeme a nastavení systému se vyladí, tak to celé poběží automaticky a už asi nebude důvod, abych to denně kontroloval.

Když se zeptám na zákaznickou zkušenost, jak jste se dostal ke společnosti Tenaur?

Já jsem si na začátku udělal nějakou rešerši, podíval jsem se na výsledky d-Testu a pak jsem se obrátil přímo na ČEZ. Když přišla nabídka, trochu jsem tápal, jestli je od ČEZu nebo od Tenauru, ale nějak jsem nakonec pochopil, že jsou obě společnosti pod jednou střechou.

Jak probíhala instalace?

Byl jsem docela rád, že jsme skoro nic nemuseli řešit. Podepsali jsme instalační firmě plnou moc, a na ní pak bylo vyřízení dotace, smlouvy o připojení, výměny elektroměru a různá další povolení. Takže jsme jen podepsali smlouvu a pak čekali na termíny, až to všechno klaplo. U samotné instalace se mi líbilo, jak to hezky šlo. Nevím, jestli to tak probíhá vždycky, ale tady se sjelo naráz hodně pracovníků, tuším šest aut tady bylo, a za jeden den bylo všechno hotové.

A za ten jeden den se instalovala fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo?

Všechno, včetně odstranění původního elektrokotle, které jsme tu měli. Montáž veškerých zařízení tedy trvala jeden den a druhý den už se jen dolaďovala elektroinstalace. Docela mě to překvapilo, že se to takhle stihlo, protože zrovna během instalace celý den silně pršelo. Takže nám montovali fotovoltaiku na střeše a do toho celkem hustě lilo.

Vyžadovala nová instalace nějaké úpravy původního podlahového topení?

Nebylo nic potřeba, stávající podlahové topení se k novému systému jen připojilo.



Střešní konstrukce fotovoltaické elektrárny Střešní konstrukce fotovoltaické elektrárny

Musel jste v rámci instalace dělat něco nad rámec podpisu smlouvy?

Tepelné čerpadlo se domlouvalo už dřív, takže na něj bylo připravené místo, betonová patka i vykopaná strouha na trubky. Instrukce, jak to nachystat a kam co dát, jsme dostali od obchodníka ČEZu. Takže tuto část jsme připravili my, a pak v jeden den přijely montážní firmy a celé to nainstalovaly.

Ale zmiňoval jste, že spuštění elektrárny chvíli trvalo?

Hned po montáži se vyzkoušelo jen to, jestli celý systém naběhne a elektrárna dává proud. Ale plnohodnotné spuštění bylo možné, až když nám distributor nainstaloval nový elektroměr a tam jsme na vyřízení celé administrativy a instalaci čekali dva měsíce.

Máte nějak ošetřený výkup přebytečné elektřiny?

Ne, náš současný dodavatel to neumožňuje. Máme teď smlouvu na dobu určitou, a až nám skončí fixace, tak nejspíš přejdeme pod ČEZ, od kterých máme elektrárnu. Ale samozřejmě uvidíme, jaké v té době budou dostupné nabídky. Druhá věc je, že tohle všechno jsou věci, které jsme dopředu nevěděli. Obchodník ČEZu nám sice řekl „ano, přebytečná elektřina jde prodat do sítě“, ale mě nenapadlo, že někteří dodavatelé umožňují výkup jen tehdy, pokud od nich máme zároveň celou elektrárnu. Elektřinu tak od nás vykoupí jen pár dodavatelů.

To možná budete jednou pořizovat baterii. Umí vlastně Tengeo spolupracovat s baterií?

Jiří Šizling ml.: Ano, připojit se dá a ČEZ má baterii v nabídce, na druhou stranu když máte tepelné čerpadlo a boiler, tak byste tu baterii naplno využíval jen tři, čtyři měsíce v roce.

Petr Komárek: Při současných podmínkách a cenách jsme si celkem jednoduše spočítali, že baterie se nám nevyplatí. Ale v budoucnu to může být jinak. Třeba se začnou používat repasované baterie z elektromobilů a bude to mnohem levnější. A nebo my sami budeme mít elektromobil a do něj půjde uložit část výroby.