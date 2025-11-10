Nová norma chrání budoucí majitele FVE
Nová norma ČSN 33 2130 ed. 4 začala platit 1. 1. 2025. Zvyšuje nároky na požární bezpečnost, chrání investory před špatně navrženými systémy OZE, a navíc doporučuje zapojit pojistitele nemovitosti už ve fázi projektu.
Solární boom zvýšil počet fotovoltaických systémů v ČR, ale přinesl i neodborné montáže a nekvalitní komponenty. Vloni dokonce podle Hasičského záchranného sboru ČR vzrostl počet požárů fotovoltaických systémů oproti roku 2022 o 300 %. I z toho důvodu začala dnem 1. ledna 2025 platit ČSN 33 2130 ed. 4. Tato aktualizovaná norma zvyšuje nároky na požární bezpečnost, chrání investory před špatně navrženými systémy OZE, a navíc doporučuje zapojit pojistitele nemovitosti už ve fázi projektu. To zvýší jistotu, že pojišťovna v případě poruchy či požáru pojistné plnění proplatí.
Vývoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) a elektromobility je ukázkou rychlého technologického pokroku. Katalyzátorem implementace OZE se bezesporu stala plynová krize v roce 2022, která vedla k masivnímu zájmu mimo jiné o fotovoltaické systémy.
„Zvýšený zájem českých zákazníků o instalaci systémů OZE v řadě případů provázely a dosud provází komplikace, jako je neodborná montáž, nedostatečný důraz na dodržování norem spojených například s nosností střechy, požární bezpečností, vzdáleností panelů od hromosvodů atd. Bylo nutné zakročit, aktualizovat normy, abychom zvýšili tlak na důslednost projektantů i instalačních firem a zajistili, aby fotovoltaiky byly instalovány co nejkvalitněji a v souladu s požární bezpečností,“ řekl předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Jiří Kratochvíl na akci Den ÚNMZ a ČAS, která se v polovině května zabývala mimo jiné tématem požární bezpečnosti v otázkách OZE a bateriových úložišť.
Ochrana investorů jako priorita
Laický investor potřebuje, aby OZE na jeho nemovitosti odpovídal technickým normám a byl co nejbezpečnější ve vztahu jak k nemovitosti, na které je instalován, tak i k osobám, které tuto nemovitost užívají. To je jedním z hlavních cílů normy ČSN 33 2130 ed. 4, která od 1. ledna 2025 plně nahradila předchozí vydání normy z roku 2014. Norma je rozdělena do devíti kapitol, které se věnují jednotlivým oblastem vnitřních elektrických rozvodů. Norma neřeší jen nové požadavky na přípravu a montáž OZE, ale také požadavky týkající se zřizování rozvodů elektrické infrastruktury pro nabíjení/dobíjení elektromobilů, elektrických kol a koloběžek a dalších obdobných dopravních prostředků.
„Pravidelně v rámci ČAS řídíme jednání technických normalizačních komisí a vyhodnocujeme při nich aktuálnost i dostatečnost norem. U problematiky OZE a elektromobility jsme cítili, že je nutné zasáhnout a maximálně aktualizovat předpisy tak, aby chránily zájmy běžného občana, který si pořídí OZE nebo elektromobil. A také abychom minimalizovali případy, kdy projektant neví, jak má přesně postupovat, zejména z důvodů komplikací vznikajících z nejednotného používání terminologie nebo z možných nepřesných výkladů normy. Navíc se v řadě případů stávalo a stává, že projektová dokumentace byla zpracována spíše jako ideový záměr pro potřeby vyřízení dotací než jako skutečně kvalitní projekt. Těmto opakujícím se jevům bylo nutné učinit přítrž,“ vysvětluje vznik a důležitost aktualizované normy Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci.
Postupujte v souladu s pojišťovnou
Snaha chránit investora a uživatele fotovoltaiky se nepromítá jen do přesných postupů, které má aplikovat a hlídat projektant a realizační tým odborné firmy instalující OZE, ale také předkládá doporučení samotným investorům, kteří si OZE pořizují.
„K přípravě ČSN 33 2130 ed. 4 jsme přistoupili zodpovědně a komplexně. Proto jsme v rámci připomínkového řízení spolupracovali s řadou subjektů včetně České asociace pojišťoven. V tomto případě byl jasný důvod – chtěli jsme v rámci přípravy nového vydání do normy promítnout doporučení, aby každý, kdo si chce na svou nemovitost pořídit OZE, měl možnost toto své rozhodnutí konzultovat se svou pojišťovnou a aby požadavky pojišťovny byly zapracovány přímo do projektové dokumentace OZE. Tímto krokem se vytváří určitá jistota, že pojistka plně pokryje případné škody, které by mohly být způsobeny ze strany OZE,“ říká Pavel Vojík, odborný referent ČAS a soudní znalec v oboru elektrotechnika, který se na přípravě nové ČSN 33 2130 ed. 4 zásadně podílel.
Z tohoto důvodu je v článku 9.3.3 normy uvedeno, že „Pro zajištění vyšší ochrany majetku a minimálního dopadu na provoz se doporučuje konzultovat návrh řešení s pojistitelem, který navrhne konkrétní specifická opatření nebo řešení.“
„My nechceme a ani nemůžeme v normě diktovat některé požadavky, které se týkají vztahů investora a pojišťovny při pořizování OZE. Takže doporučujeme investorům zapojit pojistitele do procesu přípravy a zpracování projektu OZE a jím stanovené požadavky zapracovat přímo do projektu. Nedokážu si osobně představit nic horšího, než že například OZE způsobí škody a já následně jako majitel nemovitosti zjistím, že mi pojišťovna podstatným způsobem omezí pojistné plnění anebo mi nic neproplatí,“ uzavírá Vojík.