Střídače pro domácí fotovoltaiku III. – kvalita, závady a servis

Jak se pozná kvalitní střídač? Co ovlivňuje jeho životnost, a kdy se dá spolehnout na střídač dovezený z Číny? Jaké jsou nejčastější poruchy střídačů a dá se na čínské střídače u nás sehnat servis? Dozvíte se v třetím dílu rozhovoru s Pavlem Hrzinou z ČVUT.

Střídač fotovoltaické elektrárny je poměrně namáhané zařízení a jeho životnost je proto omezená, obvykle na 10 až 15 let. Délku provozu střídače určuje nejen kvalita zpracování, ale i jeho umístění, údržba a zatížení.

Ve spolupráci se Solární asociací jsme proto připravili trojdílný rozhovor o střídačích pro domácí fotovoltaiku s předním odborníkem na toto téma – Pavlem Hrzinou z ČVUT. Rozhovor má tyto části:

Kompatibilita střídače se sítí

Proč kupovat značkový střídač, když si mohu na čínském e-shopu objednat levnější řešení? Beztak „je to všechno z jedné fabriky, jen si na to firmy dají svoje logo“. Takové řešení je schůdné a dostupné, ale je třeba zvážit, zda bude také vyhovující. To platí zvlášť u střídačů, které mají spolupracovat se sítí. Pak musí střídač umožnit takové nastavení, aby se mohl připojit do české sítě. Velcí výrobci toto mají ošetřené, u bezejmenných střídačů koupených nebo vyrobených na míru to může být problém.

Záruky a stárnutí střídače

Délka záruk napoví, jakou životnost výrobce u svého střídače očekává. Střídač přitom zastarává nejen fyzicky, kdy se opotřebovávají namáhané části, ale i morálně. Dnešní střídače mají jiné funkce, než měly střídače před 20 lety a lze očekávat, že za 15 let bude situace zase jiná a stejně tak cena.

