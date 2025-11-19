Méně dotací a vyšší ceny fotovoltaiky? Český solární trh hledá směr
Zatímco Evropa zpomaluje, český trh s fotovoltaikou klesá. Prostor k růstu ale stále existuje u firem nebo v oblastech jako agrovoltaika a služby pro agregátory flexibility. Jak se budou vyvíjet ceny panelů a baterií v roce 2026? O těchto tématech se diskutovalo na Baywa Solar Day 2025.
BayWa r.e., jeden z hlavních distributorů komponentů pro fotovoltaiku na českém trhu, 12. září opět uspořádal akci BayWa Solar Day. Tedy společensko-naučné setkání pro instalační firmy ve svém sídle v Chrášťanech u Prahy. Jeho součástí byla i panelová diskuze s tématem, které zajímalo úplně všechny: jak čelit poklesu zájmu o fotovoltaiku v ČR? Její sestřih si nyní můžete přehrát na TZB-info.
Český trh s fotovoltaikou zažil v roce 2025 výrazné zpomalení, ba dokonce pokles – na rozdíl od zbytku Evropy, kde se růst pouze zastavil. Podle Jana Krčmáře ze Solární Asociace je jedním z důvodů vysoký podíl domácích instalací v minulých letech, který nyní klesá bez toho, aby ho nahradil očekávaný růst firemních systémů. Situace vedla i ke krachům několika velkých společností.
Jak zmínil Ladislav Novák z Cechu akumulace a fotovoltaiky, instalační firmy čelí nové situaci: místo „pouhé instalace“ teď pracují napřímo s koncovými zákazníky a přebírají odpovědnost za obchod, logistiku i jednání s bankami a dotačními institucemi.
Miloslav Keltner ze Státního fondu životního prostředí zase poukázal na potenciál plánované legislativy. Například nová regulace EPBD v příštích letech učiní fotovoltaiku na novostavbách prakticky povinnou. A pak budou potřeba firmy, které ji budou umět správně instalovat. Dalším impulzem by mohla být agrivoltaika, pro kterou se chystá legislativní otevření trhu a možné dotace.
Hlavní důvod k pořízení fotovoltaiky nejsou dotace. Co to tedy je? Podívejte se na video.
Banka není státní fond
Diskuze se dotkla i problémů spojených s dotační politikou. Přes úspěchy programů jako Nová zelená úsporám, které podpořily statisíce instalací, panuje nespokojenost s nestabilitou programu, kdy nelze odhadnout, jak dlouho bude program otevřený. Zazněla snaha o přesun dotací z Národní rozvojové banky zpět pod Státní fond životního prostředí a výzva, aby firmy při žádosti o dotace pečlivě nastudovaly dostupné návody a webináře.
Jaké další výzvy přináší přesun Nové zelené úsporám pod Modernizační fond? Dozvíte se ve videu.
Evropský paradox
„Když jsem výrobce, elektřina je levná, když jsem spotřebitel, je drahá,“ definoval „evropský paradox“ Lukáš Čelovský ze společnosti Longi. Vysoký výskyt záporných cen elektřiny je podle něj tím hlavním faktorem, který v Evropě brzdí další rozvoj velké fotovoltaiky.
Propad cen panelů končí
Kateřina Jirků Němec ze společnosti Trina Solar konstatovala, že ceny panelů i baterií v posledních měsících klesaly, ale tlak čínské vlády na zastavení prodejů pod výrobními náklady přináší stabilizaci cen. Proto se očekává, že ceny v příštích letech opět porostou, což by mohlo ovlivnit přepočet návratnosti hlavně u velkých projektů. Trend přesunu od rezidenčního k firemnímu a utility měřítku se ale bude v Evropě zřejmě prohlubovat.
Instalační firma jako klíč k zákazníkovi
Z diskuze vyplynulo i doporučení, aby instalační firmy navazovaly spolupráci s agregátory flexibility, kteří se potřebují dostat k domácnostem, ale postrádají přímý kontakt se zákazníky. Instalace baterií i chytrých systémů tak mohou vytvořit novým prodejní kanálem a cestu ke stabilnějšímu podnikání.
Jak podotkl Jan Fousek z asociace AKU-BAT, důležitým pozitivním posunem je také větší otevřenost institucí, jako je MPO, ČEPS nebo ERÚ. Ty jsou dnes ochotné spolupracovat se sektorem fotovoltaiky a společně hledat řešení. To ještě před pár lety vůbec nebylo možné.