Průvodce fotovoltaikou: Jakou velikost zvolit a co s přebytky energie

Říká se, že na velikosti záleží – a platí to i u solární elektrárny. Pokud chcete, aby vám střecha vyráběla zelenou elektřinu, ale váháte, kolik panelů si pořídit, poradíme, podle čeho se rozhodovat.

Krok 1 – Nechte si dát doporučení

Neříkáme, že se jím musíte řídit, ale vždy je dobré mít nějaký odrazový můstek. V tom pomůže konzultace s odborníkem z instalační firmy. Bude potřebovat údaje o vaší energetické spotřebě a podlahové ploše. Plus ho bude zajímat, jak velkou máte střechu, kam je orientovaná a jestli je na ní komín, vikýře, střešní okna či další prvky, které ovlivňují umístění fotovoltaiky. Na základě těchto vstupních údajů by měl být schopen dát vám aspoň orientační doporučení, jaká fotovoltaika by pro vás byla ideální v poměru cena/výkon.

Krok 2 – Zamyslete se nad sebou

Nebojte, nejde o žádné filozofické zpytování vlastní existence. Bude ale dobré si uvědomit, jaký typ zákazníka jste ve vztahu k technologiím. V zásadě existují dvě možnosti: Buď jste praktik, co chce především ušetřit a o nic moc se nestarat, nebo patříte k tzv. „hračičkům“, co je baví čísla, a když něco dělají, dělají to pořádně. Takže místo pouhého šetření chtějí i vydělávat.

Varianta A: „Jsem Praktik“

„Pokud patříte k naprosté většině společnosti, bude to celkem jednoduché. Nejspíš se spokojíte se sestavou, kterou na základě prvotní konzultace navrhl odborník z instalační firmy. Velmi pravděpodobně to totiž bude sestava s baterií, která je dimenzovaná tak, aby vaše rodina spotřebovala maximální množství vyrobené elektřiny – to je totiž nejvýhodnější. Zároveň vám taková sestava nejspíš umožní čerpat nejvyšší možnou dotaci, což nikdy neurazí,“ komentuje Jaroslav Šuvarský, ředitel společnosti S-Power Energies, která mezi instalačními firmami dlouhodobě patří ke špičce na českém trhu.







Jak taková sestava může vypadat?

Přesné parametry se vždy odvíjí od specifikací daného domu, ale například v nabídce S-Power Energies je jednou z nejčastěji instalovaných sestav S-Power MIDI. Tuto 5,5 kWp elektrárnu doplňuje 11 kWh baterie a celou polovinu ceny pokrývá dotace ve výši 205 000 Kč. Elektrárna ročně vyrobí kolem 5,5 MWh elektřiny a vy se nemusíte prakticky o nic starat. Stačí z okna vyhlížet slunce a nechat veškerou práci na něm.

Varianta B: „Jsem hračička/fajnšmekr“

Pokud patříte k těm, co se nespokojí se základní variantou, ale vždycky touží po něčem extra, je to jiný příběh. Díky fotovoltaice totiž můžete nejen ušetřit, ale teoreticky i vydělat.

Jak to funguje? Od loňského roku je možné instalovat si na rodinný dům fotovoltaiku o velikosti až 50 kWp, aniž by k tomu bylo potřeba stavební povolení nebo speciální licence na podnikání v energetice. Díky tomu si můžete fotovoltaiku cíleně naddimenzovat a získané přebytky prodávat do sítě.

Možnosti výkupu elektřiny

Nejspíš se ptáte, jak fungují zmíněné přebytky. Ve zkratce: Pokud elektrárna na střeše vyrábí a vám zrovna v domácnosti neběží puštěné spotřebiče, které by elektřinu spotřebovaly, máte několik možností. Zaprvé: Elektřina vám ohřeje vodu v bojleru / bazénu / vířivce. Zadruhé: Elektřina se uloží na později do baterií.

Pokud je ale výroba vyšší, než kolik dokáže pojmout ohřev vody a bateriové úložiště, vznikají přebytky, které odtékají do sítě. A tady je znovu několik možností: A) Přebytky odtečou do sítě zadarmo (logicky nejmíň výhodná varianta)/B) Dodavatel energií vykoupí vaše přebytky za přesně stanovenou cenu/C) Dodavatel energií vykoupí přebytky za aktuální tržní cenu.

Jak se v tom vyznat a co je nejvýhodnější? Vysvětlíme.



FIX vs. SPOT

Dodavatelské společnosti můžou elektřinu prodávat domácnostem buď za fixní, nebo spotové ceny. U fixních máte pevně stanovenou cenu na určité období, u spotových tarifů nakupujete vždy za aktuální tržní cenu, která se mění nejen ze dne na den, ale i z hodiny na hodinu. Fix znamená jistotu, která může být někdy víc a někdy míň výhodná. Spot znamená větší risk, ale taky větší možnosti.

S výkupem se to má stejně jako s prodejem elektřiny – opět si můžete zvolit mezi fixními a spotovými tarify. Klíčoví dodavatelé energií dnes s fotovoltaikami umí pracovat, stačí si tedy vybrat. Ovšem znovu je třeba zamyslet se, jak s proměnlivými cenami chcete/nechcete pracovat. Je totiž několik možností, jak se to dá nakombinovat.

Varianta FIX/FIX (pro umírněné)

Největší jistotu (a zároveň limitovaný výdělek) nabízí varianta nákup za fix/výkup za fix. Vždy víte, kolik přesně dostanete, ale pravděpodobně to nebude nejvýhodnější možnost, protože dodavatelé se fixními cenami sami chrání proti výkyvům trhu. Tahle varianta se tedy hodí lidem, kteří touží vytěžit potenciál fotovoltaiky, ale nechtějí u toho riskovat.

Varianta FIX/SPOT (zlatá střední cesta)

Pokud vám přeci jen mírné riziko nevadí a chcete mít možnost vydělat si prodejem do sítě o něco víc, doporučujeme vsadit na fixní nákup, ale prodávat za spot. Vyžaduje to ovšem onen „hračičkovský“ přístup, kdy budete sledovat vývoj cen (na stránkách OTE je vždy přehled na 24 hodin dopředu) a podle toho, jak jsou kdy výkupní ceny vysoké/nízké, budete ukládat do baterií nebo prodávat. Takto už můžete přijít k zajímavému výdělku.

„Aby to nebylo úplně jednoduché, tuhle kombinovanou variantu nyní v současnosti nikdo z dodavatelů na českém trhu nenabízí. To ovšem neznamená, že by byla nedosažitelná,“ říká Jaroslav Šuvarský a vysvětluje: „Stačí u distribuční společnosti po připojení fotovoltaiky k síti poprosit o tzv. druhý EAN. Distribuční společnost vám ho dá zdarma, není to složité. Díky tomu můžete od jednoho dodavatele elektřinu nakupovat za fix a jiný ji od vás může vykupovat za spotové ceny.“

Varianta SPOT/SPOT (pro střelce)

Pokud jste opravdový fajnšmekr, je tu ještě jedna varianta – nákup i výkup za spotové ceny. „Vyžaduje to nejvíc řízení, ale já jsem přesně ten typ, co ho hry s čísly baví, takže doma to mám přesně takhle nastaveno. Každý den sleduji vývoj cen a podle toho si časuji nejen to, kdy budu prodávat, ale i kdy budu nakupovat. V reálu většinou nad ránem za nejnižší cenu do maxima nabiju baterie, z těch čerpám energii, než odejdeme do práce, a kolem poledne – kdy jsou ceny nejvyšší – prodávám do sítě jak z baterie, tak z aktuální výroby. Odpoledne dobiju baterky a večer už zase funguju především z vlastní elektřiny,“ přibližuje Šuvarský.



Poslední varianta je při optimálním nastavení nejvýnosnější, ovšem taky je nejpracnější a nejrizikovější. Pokud totiž dojde k nestandardním výkyvům cen, jako například v minulých dvou letech, pocítí to spotový zákazník nejintenzivněji. „Vysoké ceny se v takovém případě propíšou i do výdělků za výkup, ale je třeba mít na paměti, že výkupní cena je zhruba poloviční oproti prodejní ceně. V té totiž skoro 50 % tvoří poplatky za distribuci, které u výkupních cen nejsou,“ upřesňuje jednatel S-Power Energies.