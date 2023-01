TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / O gigawatthodinu nižší účty za elektřinu díky střešní fotovoltaice

O gigawatthodinu nižší účty za elektřinu díky střešní fotovoltaice

Moravský koncern Úsovsko už bezmála 30 let provozuje několik společností podnikajících hlavně v oblasti rostlinné, živočišné a potravinářské výroby. Koncem roku 2020 jeho majitelé dospěli k rozhodnutí, že začnou jednotlivé dceřiné firmy převádět pomocí střešních fotovoltaik na zelenou energii.

K pilotní instalaci si vybrali výrobní závod Oneš v Šumvaldu, kde vznikají oblíbené extrudované a fritované snacky značek Bersi a BAG snack. Realizaci zakázky svěřili společnosti S-Power Energies, která v oblasti instalací střešních fotovoltaik patří k lídrům na českém trhu.

Vše odstartovalo začátkem roku 2021. Cílem bylo umístit na plochou střechu budovy elektrárnu o instalovaném výkonu 99,4 kWp. Toto číslo projektanti nezvolili náhodně. Fotovoltaika takové velikosti vyrobí kolem 100 MWh energie ročně, ale zároveň ještě není zatížena některými regulacemi, které se vztahují na instalace přesahující instalovaný výkon 100 kWp. Byl za tím tedy strategický propočet.



Areál výrobní firmy, Šumperk. Celkový instalovaný výkon 199,8 kWp. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Areál skladu a prodejny, Hanušovice. Celkový instalovaný výkon 199,8 kWp. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.



Realizace na klíč

Aby se vůbec dalo uvažovat o instalaci, bylo nejprve nutné vyřešit celou řadu administrativních úkonů – od žádosti o připojení k distribuční síti přes projektovou přípravu, která byla nutným podkladem pro stavební povolení, až po požárně bezpečnostní řešení a statický posudek.

„Klient se o nic z toho starat nemusel, vše během několika měsíců kompletně vyřídili pracovníci naší společnosti. Pokud si to někdo výslovně nepřeje jinak, jsme zvyklí zajišťovat kompletní servis na klíč,“ uvádí jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Jakmile se podařilo úspěšně odbavit veškeré papírování a projekt dostal zelenou od stavebního úřadu, instalační tým vyrazil na místo určení. Pětice techniků v průběhu pěti dnů připravila veškeré potřebné elektroinstalace a umístila na střechu nosnou konstrukci, kterou osadila 226 fotovoltaickými panely. Ty dále doplnila 113 optimizéry značky Solar Edge, které slouží k tomu, aby z jednotlivých panelů dostaly maximum energie. Tady připadl na každé dva panely jeden. Sestavu dále doplnil výkonný třífázový střídač Solar Edge, který je speciálně navržený právě pro práci s optimizéry.

Bylo jasné, že v tomto případě nebude cílem ukládat energii na později, protože spotřeba objektu je celoročně vysoká a vyrobená elektřina se zužitkuje ihned. Proto nebylo nutné investovat do bateriového úložiště. Aby se přeci jen předešlo nevyžádaným přetokům do sítě, doplnil elektrárnu ještě WATTrouter se třemi SSR relé, který umožňuje využít případné přebytky energie k ohřevu vody.

V závislosti na osvitových podmínkách měla tato fotovoltaika vyprodukovat 99 až 125 MWh elektřiny, což by pokrylo přibližně 30 % spotřeby výrobního závodu.



Areál závodu Oneš, Šumvald. Celkový instalovaný výkon 298,88 kWp. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Areál farmy, Šumvald. Celkový instalovaný výkon 399,6 kWp. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.



Do roka několik dalších střech

Prakticky už v průběhu pilotní instalace bylo jasné, že není důvod zůstávat u 30% úspory, navíc jen u jednoho závodu, když se dá dosáhnout mnohem zajímavějších čísel. Velmi záhy tak začala práce na dalších projektech, které měly přinést významnou úsporu několika dalším společnostem z úsovského koncernu.

Stranou ale nezůstala ani továrna Oneš. Původní fotovoltaiku totiž čekalo zásadní rozšíření. V létě 2022 tým S-Power Energies nejprve doplnil k pilotní elektrárně další bezmála stovku stejných panelů, a navrch na další střechu přidal ještě skoro 300 dalších, výkonnějších. Přibyly taky téměř dvě stovky optimizérů a 2 střídače. Instalovaný výkon elektrárny se tím ztrojnásobil!

Ve stejném roce se ovšem pokračovalo na dalších třech lokacích: v Šumperku, Hanušovicích a Šumvaldu. Ve dvou případech se instalovalo 370 panelů, 186 optimizérů a 2 střídače. Třetí instalace byla dvojnásobná. Na střechy kraví farmy instalační tým umístil 740 panelů (každý o výkonu 540 Wp), k tomu 378 optimizérů a tři výkonné střídače.

Ke všem elektrárnám bylo tradičně potřeba zajistit stavební povolení, statické posudky, požárně bezpečností řešení, a navrch povinná dispečerská řízení. Všechno se dařilo téměř bez komplikací, pouze v jednom případě byl úřední šiml trochu nepřejícný a administrativa kolem stavebního povolení se vyřizovala na několikrát. Ale podařilo se.



Téměř 2 000 panelů a 1 000 optimizérů nainstaloval náš tým 6 střechařů a 3 elektrotechniků. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Technologie SolarEdge. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.



Stejně tak se podařilo přečkat i prodlevy způsobené schvalováním ze strany ministerstva obrany, když se ukázalo, že jeden objekt, kam se měla fotovoltaika instalovat, leží v leteckém koridoru. I to se ale povedlo, stálo to pouze další schvalovací lhůtu navíc.

Pikantní záležitostí na této druhé fázi instalací ovšem byla lhůta vymezená pro montáže. Každá z instalovaných elektráren totiž musela být kvůli pravidlům čerpané dotační podpory dokončena nejpozději do dvou měsíců od vydání stavebního povolení. A to byl oříšek.

„Vzhledem k parametrům celé zakázky to nebylo nic jednoduchého. Už jen logistika spojená s dopravením všech komponentů na místo nám dala zabrat, a to nemluvím na koordinaci montážních týmů. Nakonec se jsme ale vše úspěšně pokořili. Celkem šest střechařů a 3 elektrikáři nainstalovali v průběhu přibližně sedmi týdnů téměř 2 000 panelů, přes 1 000 optimizérů a 9 velkých střídačů. To vše jsme propojili 9 kilometry kabelů!“ vypočítává Jaroslav Šuvarský.

Výsledek ale stojí za to! Ročně díky těmto fotovoltaikám vznikne zhruba jedna gigawatthodina zelené elektřiny, za kterou Úsovsko a.s. nebude muset platit. A to se zejména v dnešní době extrémně drahých energií opravdu vyplatí. Není divu, že s vlastními elektrárnami společnost ještě nekončí. Už teď se pracuje na přípravě projektu třetí fáze instalací.

Podívejte se na video z realizace fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,1 MWp

