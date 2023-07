TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / S-Power Energies pod novým vedením

S-Power Energies pod novým vedením

Tuzemská stálice v instalacích střešních fotovoltaik mění vedení. Firma S-Power Energies se za uplynulých sedm let stala špičkou v oboru. Její zakladatelé Jaroslav Šuvarský a Jakub Novotný nyní předávají žezlo novému nástupci. Martin Oravec, který dosud působil na nejvyšších pozicích v různých telekomunikačních a výrobních společnostech, nastoupil na pozici CEO v červnu 2023.

„Když jsme v roce 2008 v oboru začínali, byli jsme sami dva a panely na střechy jsme instalovali vlastníma rukama. Teď máme 250 proškolených zaměstnanců a nedávno jsme dokončili jubilejní 10tisícou instalaci. Dali jsme firmě své maximum a je na čase posunout ji zase o krok dál. Věříme, že Martin Oravec má k tomu ty nejlepší předpoklady,“ shodují se zakladatelé. Z S-Power Energies neodcházejí, nadále se budou podílet na strategickém řízení v roli poradců.

Od telekomunikací a kolejových vozidel do energetiky



Martin Oravec, CEO S-Power Energies, s.r.o. Martin Oravec, CEO S-Power Energies, s.r.o.

Martin Oravec dosud působil v různých telekomunikačních a výrobních společnostech, kde se věnoval především finančnímu řízení. Naposledy zastával funkci finančního ředitele a člena představenstva ve Škoda Group skupiny PPF. Předtím pomohl v Maďarsku nastartovat růst tamní dvojky na trhu mobilních operátorů.

„V době, kdy jsem do Telenoru nastoupil, zisk i tržní podíl operátora klesal. Společnými silami managementu se nám podařilo trend obrátit. Hned v prvních třech letech mého působení rostla EBITDA dvouciferným tempem, což je ve světě telekomunikací nevídané,“ vzpomíná Martin Oravec na své maďarské působení.

Přechod do energetiky vnímá jako lákavou příležitost. „V obnovitelných zdrojích vidím potenciál velkých změn a investic. Není to jen transformace jednoho odvětví, ale celé ekonomiky. Doufám, že mé zkušenosti z jiných odvětví přinesou nový vítr do plachet a ještě upevní pozici S-Power Energies coby spolehlivého dodavatele a zkušeného odborníka.“ říká nový ředitel.

Proměna trhu jako hlavní výzva

Vzhledem k tomu, jak dynamicky se celý trh s fotovoltaikou za poslední roky mění a jak výrazně firma S-Power Energies vyrostla, bude nový ředitel čelit především tomu, aby další výkyvy společnost neohrozily.

„Každá proměna může být stejně tak hrozbou jako příležitostí. Poptávka ze strany domácností meziročně klesla asi o dvě třetiny a řada konkurenčních firem může být v problémech. My toto zpomalení vnímáme do jisté míry jako návrat k dřívějšímu normálu, protože boom předchozích let byl neudržitelný. Zklidnění využíváme k optimalizaci procesů a stabilizaci dodávek veškerých technologií, abychom mohli nabízet prvotřídní servis. Soustředíme se také na nové možnosti vyplývající z nedávných úprav legislativy,“ komentuje Martin Oravec.







Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Nové tržní příležitosti: senioři a bytové domy

Jednou z čerstvých novinek jsou malé fotovoltaiky pro seniory, jejichž cenu až do 100 % pokrývá dotace NZÚ Light. Ta se vyplácí ještě před instalací, tudíž není nutné hradit jakoukoli zálohu předem. Dotace kompletně pokryje cenu 3panelové sestavy S-Power MINI Light v hodnotě 90 000 Kč, která slouží výhradně k ohřevu vody.

„Toto je naprosto unikátní produkt, který dosud na trhu nebyl. I ty nejštědřejší dotace vždy pokrývaly maximálně 50 % ceny a vždy bylo nutné nejprve zaplatit celou částku a teprve poté stát posílal zpět dotaci. Díky NZÚ Light se celý proces otočil a malou fotovoltaiku si tak může dovolit každý, kdo má na domě vhodně orientovanou střechu,“ upozorňuje Oravec.

Další novinkou v portfoliu S-Power Energies jsou fotovoltaiky pro bytové domy. Firma tak znovu reaguje na nedávné legislativní změny, které bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek umožňují sdílet energii ze společného zdroje mnohem jednodušším způsobem než dřív. Už nyní má firma řadu poptávek z celé České republiky, a to přitom řada družstev o nové možnosti ještě ani neví.

Nárůst B2B zakázek

Od 1. ledna 2023 funguje pod S-Power Energies také samostatná dceřiná firma S-Power Business Solutions, která se specializuje výhradně na B2B zakázky. Ačkoli po loňském boomu počet objednávek ze strany firem o něco klesl, instalovaný výkon letošních zakázek zásadním způsobem převyšuje ty loňské. Zatímco v roce 2022 společnost nainstalovala na střechy firem za celý rok elektrárny o celkovém výkonu 6 MWp, letos tuto hranici pokořila už v polovině roku. Celkově by letošní firemní instalace mohly být oproti loňsku výkonově až dvojnásobné.