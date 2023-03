TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Podle čeho vybrat správného dodavatele fotovoltaiky?

Podle čeho vybrat správného dodavatele fotovoltaiky?

Čím dál víc lidí uvažuje kvůli zdražení energií o pořízení vlastní střešní fotovoltaiky. Jak roste poptávka, narostl za poslední dva roky i počet instalačních firem. Ovšem když dva dělají totéž, nebývá to totéž. Jak tedy zvolit správného dodavatele? Přinášíme několik tipů, na co se při výběru zaměřit a jakým firmám se raději obloukem vyhnout.

První věcí, kterou lidé při úvaze o fotovoltaice řeší, je celkové nastavení technologie: Hodí se pro můj dům sestava s takovým, nebo makovým počtem panelů? Stačí mi systém bez baterky, nebo bude potřeba energii ukládat? Pokud ano, jak velké budu potřebovat úložiště?

Na podobné otázky by měl seriózní dodavatel umět odpovědět, ovšem ne způsobem, že doporučí ideální řešení už ve druhé větě. „Návrh sestavy se vždy musí odvíjet od zastavěné plochy domu a jeho energetické náročnosti. Zásadní je i orientace střechy. Bez těchto údajů těžko někdo může odhadnout, co je pro daný dům nejlepší. Univerzální řešení bohužel neexistuje,“ upozorňuje jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Chování obchodního zástupce tak napoví mnohé. Je nápomocný a umí vysvětlit rozdíly mezi několika možnostmi, nebo za každou cenu prosazuje jedinou variantu?

Dostat se do kontaktu s obchodním zástupcem je ale ve své podstatě až krok číslo dva. Krokem číslo jedna je vůbec zjistit, na jakou firmu – případně více firem – se obrátit s poptávkou. Tady pomůže internet.







Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Seznam a Google vědí všechno

Nejoblíbenější vyhledávače mají spoustu možností, jak vás navést na firmy, které stojí za pozornost. Zdánlivě stačí do vyhledávacího pole zadat například heslo „střešní fotovoltaika“. Okamžitě vyskočí seznam několik společností, ovšem je třeba mít na paměti, že minimálně první nalezené firmy mají pozice ve vyhledávači zaplacené. Proto platí okřídlené „důvěřuj, ale prověřuj“. Investice do fotovoltaiky se pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc, proto se vyplatí nakouknout při výběru dodavatele víc pod povrch.

Prvním vodítkem může být hvězdičkové hodnocení. Zadáte-li do vyhledávače název vybrané firmy, v pravé části obrazovky se vám zobrazí okno se základními údaji, včetně hvězdičkového skóre. Čím víc hvězd, tím vyšší kvalita. Cokoli nad čtyři hvězdy (maximum je pět) už je signál, že o téhle společnosti má smysl uvažovat.

Dejte na doporučení ostatních

Hned vedle hvězdičkového hodnocení najdete link na detailnější recenze. Zajímavé je podívat se nejen na hodnocení jednotlivých zákazníků, ale i na to, jak (a jestli vůbec) firma na jednotlivé recenze reaguje. I to vám poodhalí, jak se případně budou její zástupci chovat k vám. Mimochodem, nenechte se odradit tím, když narazíte na negativní komentáře. Důležité je, jaká hodnocení převažují a jak se firma staví k případné kritice.

Vzhůru na web!

Když si takto nastavíte základní síto, brzy vám v něm zůstane několik finalistů, u kterých má smysl prozkoumat webové stránky. Ty jsou výkladní skříní každé společnosti a na první pohled prozradí mnohé. Grafika i uvedené informace by měly být přehledné a dobře strukturované. Pokud máte problém najít, co hledáte (třeba kontakty, ceny, fotky z realizací), je to výrazný varovný signál. Pokud firma nemá web vůbec nebo je zřejmé, že poslední aktualizace proběhla za krále Klacka, pryč od ní. Tohle nebudou profesionálové.

Pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, podívejte se také na sociální sítě – třeba Facebook nebo YouTube. Profesionální firmy tam obvykle mají profil, na který umisťují videa z různých realizací. Můžete se tak udělat lepší obrázek o průběhu instalace i o tom, jak by výsledná realizace mohla vypadat nejen na vaší střeše i v zázemí domu, kam se umisťuje část technologií.



Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Co říkají média?

Než se rozhodnete vybrané firmy oslovit, ujistěte se, že opravdu působí ve vašem regionu a že nejsou v problémech. „Velmi dobře vás může nasměrovat, jaký obrázek má zvažovaná firma v médiích. Google má na to opět velmi užitečný nástroj. Stejně jako umožňuje vyhledávat v obrázcích, nákupech nebo mapách, můžete si kliknout i na záložku Zprávy a okamžitě máte jasno,“ radí Jaroslav Šuvarský.

Na webu Justice.cz je zase dobré zkontrolovat hospodářské výsledky. Vyplatí se nahlédnout taky na stránky ČOI – jestli náhodou váš favorit nefiguruje na černé listině.

Porovnávejte nejen cenu

Když zúžíte výběr na několik málo společností, oslovte je napřímo s konkrétní poptávkou. Kvalitní firma reaguje v řádu několika dnů. Tím se dostáváme zpět k úvodu, kdy byla řeč o tom, na co by se vás měl ptát obchodní zástupce.

Jakmile si ujasníte, které řešení by pro vás bylo vhodné, počkejte na detailní nacenění. A potom znovu srovnávejte. Ovšem jen to, co je porovnatelné. Některé firmy totiž v nabídce uvádějí například pouze cenu technologií, nikoli práce. Nabídka, která na první pohled vypadá levnější, se tak ve výsledku může nepříjemně prodražit.

„V S-Power Energies vždy uvádíme kompletní cenu a tu držíme za všech podmínek. Bez ohledu na inflaci nebo jiné události klient vždy platí přesně to, na čem se při podpisu smlouvy domluvíme,“ uvádí Šuvarský.

Zároveň také bývají značné rozdíly v komplexnosti služeb. Někdo se zaměřuje pouze na instalaci samotnou, zatímco jiná firma zajistí vše od A do Z, včetně všech administrativních záležitostí, vyřízení dotace, povolení u distribuční společnosti apod.

Pozor na varovné signály

Na závěr několik věcí, které je dobré mít na paměti. S ohledem na velikost a dlouhodobost investice ideálně vsaďte na stabilní společnost s dostatečnými zkušenostmi. „Fotovoltaika má sloužit minimálně 25 let. Za tu dobu bude potřebovat aspoň občasnou údržbu a je otázkou, jestli firma, která vznikla v největším boomu před dvěma lety, tu bude i za dalších pět deset let,“ komentuje Šuvarský.

Pozor i na podezřele rychlé instalace. Současná poptávka tak vysoká, že u kvalitních firem se na realizaci čeká – většinou 3–6 měsíců. Kratší lhůty můžou znamenat, že firma nemá dobrou reputaci. Nebo že nejdřív staví a teprve pak řeší potřebná povolení, což může vyústit v nepříjemné komplikace.

Podívejte se na video: Jak vybrat dodavatele fotovoltaiky

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit