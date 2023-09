TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Střešní fotovoltaika pro bytový dům – od nápadu až po realizaci

Střešní fotovoltaika pro bytový dům – od nápadu až po realizaci Takhle to vypadá v praxi!

Již jsme informovali, že se změnila legislativa týkající se střešních fotovoltaik pro bytové domy. Koncem měsíce jsme uvedli dva články s teoretickými příklady a navázali jsme podrobným článkem plným otázek a odpovědí. Ani ten nejpropracovanější článek o teorii ale nepřekoná ukázku z praxe. Proto nyní přinášíme ohlédnutí za jednou čerstvě dokončenou realizací.

Osmipatrový sídlištní dům v pražských Stodůlkách je prototypem bytového domu, pro který je vhodná střešní fotovoltaika. Jeho obyvatelé si to uvědomili hned na jaře, kdy se o nové příležitosti pro bytové domy začalo mluvit. Bytové družstvo už tou dobou využívalo k úspoře energií tepelné čerpadlo. Všem ale bylo jasné, že vlastní elektrárna by výdaje na energie mohla ještě podstatně snížit. Obrátili se proto na společnost S-Power Energies s prosbou o konzultaci.

Jako Baťa cvičky? Ani náhodou!



Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Základem bylo hned v úvodu rozklíčovat, co přesně daný dům potřebuje a jaká jsou očekávání na straně bytového družstva. Scénářů, jak dimenzovat a instalovat fotovoltaiku, je totiž několik a žádné univerzální řešení vhodné pro všechny neexistuje.

„Ke každé poptávce přistupujeme individuálně a veškerá řešení navrhujeme na klíč. V tomto případě se ukázalo, že nejvýhodnější bude řešení se společným odběrným místem, což zejména v dnešní době není úplně typické,“ prozrazuje Michal Mládek, který má ve společnosti S-Power Energies na starosti právě oddělení bytových domů a u této zakázky byl od samého počátku.

100% souhlas je spíš výjimečný

Když se letos na jaře začalo psát o změnách legislativy a o zjednodušeních, která z těchto zjednodušení plynou, jedním z hlavních témat byla možnost jednoduchého připojení jednotlivých domácností prostřednictvím tzv. komunitní energetiky. Na rozdíl od dřívějška už není nutné slučovat všechna odběrná místa. Místo toho se obvykle určí jedno odběrné místo vůdčí, kam elektřina z fotovoltaiky směřuje primárně, a odtud se případné přebytky rozdělují do jednotlivých bytů skrze odběrná místa přidružená.

Pokud někdo z obyvatel bytového domu s pořízením fotovoltaiky nesouhlasí, není problém ho v takovém případě z celé věci vyloučit. K odsouhlasení instalace totiž stačí souhlas dvou třetin domácností. Ti, kdo zájem nemají, se nemusí nijak zapojovat. V bytovém domě ve Stodůlkách ovšem panovala neobvyklá shoda. S pořízením střešní elektrárny souhlasili úplně všichni. Ve výsledku se proto ukázalo, že v tomto konkrétním případě se vyplatí udělat to tzv. „postaru“, neboli sloučit všechna odběrná místa do jednoho a posléze po vlastní ose rozpočítávat spotřeby energií v jednotlivých domácnostech.

Plusy a mínusy sloučení odběrných míst

Zmíněné řešení má několik výhod:

Jednotné odběrné místo lépe zvládá práci s přebytky.

V dlouhodobých nákladech lze tímto řešením uspořit. Pravidelná platba za jedno odběrné místo je totiž nižší, než kdyby měl dům 24 samostatných odběrných míst (jedno vůdčí pro společné prostory a k němu 23 přidružených v jednotlivých bytech).

Současně je ale fér zmínit i nevýhody. Taky se jich několik najde:

Sloučení odběrných míst vyžaduje vstupní investici na úpravu elektroinstalací. Jde o jednorázový poplatek, ale bez něj to zkrátka nejde.

Pro některé domácnosti může být omezující, že nebudou mít možnost zvolit si vlastního dodavatele elektřiny. V režimu jednotného odběrného místa musí mít všechny byty stejného dodavatele.

Pokud by někdo byl nezodpovědný a neplatil za pravidelná vyúčtování, platby bude muset vymáhat bytové družstvo. Pojďme ale věřit, že v tomto domě, kde panuje tak vzácná shoda, nikdo podobný problém řešit nebude.

Od projektu k realizaci



Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Jakmile se během jarních schůzek vyjasnily všechny parametry, bylo možné připravit kalkulaci. Propočty ukázaly, že na střechu se vejde 42 panelů AEG o výkonu 460 Wp. Celkem tak elektrárna vyrobí 20 MWh ročně. Celková spotřeba domu je přitom necelých 90 MWh, přičemž 40 kWh mají na svědomí domácnosti a 45 kWh padne na tepelné čerpadlo. Odborníci z S-Power Energies proto naplánovali systém tak, aby přebytky, které se nespotřebují na osvětlení ve společných prostorách, provoz výtahu nebo spotřebiče v jednotlivých bytech, směřovaly do ohřevu TUV nebo do tepelného čerpadla.

Pokud zbyde nějaká energie navíc, uloží se do 19kWh lithiových baterií, odkud se dá čerpat i ve večerních hodinách. Předpokládá se, že takto se podaří využít zhruba 75 % vyrobené energie. Zbývajících 25 % se pak může prodat do sítě.

Mimochodem, aby měl dům ze své elektrárny co největší užitek, vybavil S-Power Energies každý panel tzv. optimizérem. Tato technologie zajišťuje, že každý panel ze sebe vydá maximum, a pokud se například vlivem poškození nebo zastínění sníží jeho výkon, neovlivní to zbytek elektrárny. Zároveň je to i bezpečnostní prvek, který v případě požáru zajistí, že se všechny panely rozpojí a vysoké napětí na střeše klesne na bezpečnou úroveň – tak aby hasiči mohli bez problémů hasit.

Instalovalo se během několika dnů v první polovině července a nyní probíhají nezbytné administrativy nutné k tomu, aby fotovoltaika mohla oficiálně spustit svůj provoz. Celý proces by měl trvat přibližně měsíc, takže dům ve Stodůlkách stihne využít srazit své účty už v téhle sezóně.



Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Na kolik to celé vyšlo

Díky štědré dotaci NZÚ, která v tomto případě pokrývá 46 % celkové částky, vyšla celá sestava na pouhých 710 420 Kč. Bez dotace, která činí 611 800 Kč, by celková cena dosahovala 1 322 220 Kč. „Návratnost podle našich střízlivých propočtů vychází díky dotaci na 4,5 let, přitom garantovaná životnost fotovoltaiky je 25 let. To znamená, že až se bytovému družstvu investice díky úsporám vrátí, bude elektrárna dalších téměř 21 let už jenom vydělávat,“ shrnuje Michal Mládek.

Přehledný účet Výsledná cena 710 420 Kč Celková kalkulace 1 322 220 Kč Celková dotace NZÚ 611 800 Kč Dotace na instalovaný výkon 15 000 Kč/kWp 289 800 Kč Dotace na baterie 10 000 Kč/kWh 192 000 Kč Dotace na připojené domácnosti 5 000 Kč/byt 115 000 Kč Dotace na projekt 15 000 Kč Kalkulace dotací ovšem není finální. Od září totiž budou platit nové podmínky, které nabídnou ještě výhodnější podmínky. Už teď je tedy jasné, že ve výsledku tento dům dosáhne na vyšší podporu ve výši 50 %. Ve výsledku by tak finální cena měla být 661 110 Kč.

