Fotovoltaika pro malé i velké podniky: Vyplatí se, nebo je třeba investici dobře zvážit?

Fotovoltaika pro malé i velké podniky: Vyplatí se, nebo je třeba investici dobře zvážit?

Za poslední dva roky stouply provozní náklady komerčních objektů o desítky a někdy i stovky procent. Majitelé kancelářských budov, výrobních podniků i skladových hal tak intenzivně hledají způsoby, jak dostat faktury za elektřinu pod kontrolu.

Účinným východiskem může být pořízení střešní solární elektrárny. Otázkou ovšem je, jak rychle se taková investice vrátí. Pochopitelně je třeba zvážit i to, jakou technologii si pořídit a co se nevyplatí. Na vše jsme se zeptali Jaroslava Šuvarského, jednoho z předních českých odborníků.

Dlouhé roky řídíte společnost S-Power Energies, která se na instalace fotovoltaik specializuje a patří k lídrům na českém trhu. Co můžete nabídnout firemním zákazníkům?

Stejně jako domácnostem umíme i firmám nabídnout kompletní služby od A do Z. Vzhledem k tomu, že jen loni stoupla poptávka ze strany firem o 400 procent, založili jsme dceřinou společnost S-Power Business Solutions, která se věnuje výhradně komerčním zakázkám. Klienty tak umíme provést celým procesem – od přípravy projektové dokumentace a vyřízení dotací přes samotnou instalaci až po vyřízení veškeré administrativy a následný servis. Nabízíme kompletní služby v tzv. all-in-one balíčku, kdy se klient nemusí opravdu o nic starat. Umíme ale pomoct i s dílčími fázemi. Třeba s přípravou projektové dokumentace pro firmy, které teprve zvažují žádost o dotaci a realizace pro ně zatím není na pořadu dne.

Zmínil jste all-in-one balíček. Pro koho je vhodný?

Nejčastěji se na nás obracejí majitelé firem, kteří pro svůj podnik hledají možné úspory nebo způsob, jak si cenu energií co nejvýhodněji zafixovat na delší období. Už mají jasno v tom, že chtějí fotovoltaiku, ale chtějí s tím mít co nejméně starostí a rádi by své náklady snížili i využitím dotací. S tím vším umíme pomoct. Klient tak od začátku jedná s jediným dodavatelem, který se postará o instalaci fotovoltaiky od přípravy projektové dokumentace až po následný servis.

Jak to probíhá krok za krokem?

Každá zakázka začíná ověřením projektového záměru. Na úvod se seznámíme se základními potřebami a představami klienta s ohledem na to, k čemu se jeho objekt využívá a jaká je jeho spotřeba elektřiny. Zajímá nás nejen souhrnný údaj za celý rok, ale i denní průběh – zda je stabilní po celý den, nebo dosahuje nějakých špiček, jestli objekt odebírá většinu elektřiny ve dne, nebo i v noci…

Do pěti dnů na základě vstupní analýzy připravíme indikativní nabídku včetně simulace navrhovaného systému a jednoduchého rozkreslení panelů, výpisu technologií a předpokládaného výkonu takové sestavy.

Indikativní nabídka obsahuje i hrubé nacenění jednotlivých kroků i celé zakázky. Pokud klientovi nabídka dává smysl a je schopný ji finančně pokrýt, postupujeme v procesu dál. Klíčovým krokem je příprava žádosti o rezervovaný příkon. To je kritický bod, který může celému projektu vystavit červenou.







Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

V čem může nastat problém?

Fotovoltaické elektrárny se musí připojit k distribuční síti a ta musí být dostatečně silná na to, aby si poradila s jejich nelineárním průběhem výkonu. Zatímco dřív to prakticky nebyl problém, v posledních letech počet solárních elektráren v některých lokalitách stoupl natolik, že distribuční společnosti další povolení k připojení neudělují. Pokud tedy dojde k zamítnutí, v podstatě to znamená, že v záměru není možné dál pokračovat a musí se minimálně odložit až do doby, než dojde k posílení sítě. To může trvat měsíce i roky. Aby to ale nevyznělo tak, že fotovoltaiku prakticky není možné postavit, k podobným zamítnutím dochází zhruba v 5 procentech případů. Většina projektů tak dostává zelenou.

Jaký je tedy další postup, pokud distribuční společnost žádost schválí?

Dalším krokem je kompletní projektová příprava. Nejprve ale na místo vyrazí náš technik, projde dostupnou elektro-dokumentaci, zkontroluje stav elektroinstalací i střešních konstrukcí včetně pláště. Je třeba zaměřit se i na stav elektroměrného rozvaděče, trafostanice či hromosvodu. Na základě všech jeho zjištění pak připravíme projektovou dokumentaci pro stavební povolení, případně pro žádost o dotaci. Detailně při tom rozkreslíme rozložení panelů i dalších komponentů, takže klient získá dokonalou představu o tom, jak bude výsledek vypadat. Vše zpracujeme jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Součástí all-in-one balíčku je i vyřízení dotace?

U komerčních subjektů dotaci vyřizují dotační agentury. My ale připravíme veškeré podklady a jsme schopní doporučit vhodnou agenturu. Klient si ale může vybrat vlastní – je to jen na jeho preferenci.

Jak složitá je samotná realizace?

Instalace elektrárny je v celém procesu vlastně to nejrychlejší. V závislosti na velikosti elektrárny zabere většinou týden až měsíc a provoz daného objektu obvykle téměř neomezuje. Technici se pohybují na střeše nebo řeší kabeláže a instalaci vnitřních technologií. Objekt ale celou dobu zůstává ve standardním provozu.

Dá se fotovoltaika začít využívat hned po instalaci?

Bohužel ne, je třeba ještě vyřešit další administrativu související se zprovozněním. Obvykle se ale vše zvládne během několika týdnů až měsíců, ve velké míře to závisí i na distribuční společnosti. Pak už ale nic nebrání tomu, aby si klient užíval energii z vlastního zdroje. My pochopitelně zůstáváme na příjmu pro případ, kdyby byl potřeba jakýkoli servisní zásah. Nicméně fotovoltaika vyniká tím, že jde o téměř bezúdržbovou technologii s minimálními poruchami.







Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Jak je to s návratností investice? A kolik procent částky může pokrýt dotace?

Návratnost se odvíjí od pořizovací ceny a ceny energií. Při současných cenách elektřiny, které se pohybují mezi 6 a 9 korunami se dá říct, že se fotovoltaika vyplatí doslova každému, bez výjimky. Když si totiž spočítáte, kolik energie je fotovoltaika schopná ročně vyrobit a kolik tím pádem ušetříte, u většiny sestav se návratnost pohybuje do 5 let. Pokud navíc využijete dotaci, což se vyplatí zejména u větších fotovoltaik nad 100 kWp instalovaného výkonu, můžete takto pokrýt až 40 % investice, což návratnost ještě uspíší.

Do hry ale vstupují různé faktory. Každý objekt má jiný charakter, a tudíž i jinou spotřebu. Někdo potřebuje energii pouze přes den, jinde je potřeba i v noci. Někde se okamžitě spotřebuje veškerá vyrobená energie, jinde je třeba ukládat ji do zásoby a pořídit si záložní zdroj, který pokryje i případné výpadky. Jsou totiž provozy – nejčastěji ve výrobních podnicích – kde i krátký výpadek elektřiny může napáchat ohromné škody. V takovém případě se vyplatí uvažovat nejen o panelech vyrábějících energii, ale i o baterii, která funguje jako záložní zdroj. Ta ale může celou investici zdvojnásobit, tudíž prodlužuje i návratnost. Vše je na individuálním posouzení a pochopitelně s tím umíme poradit.

Zmiňujete jednotlivé technologie jako panely, baterie. Z čeho všeho se vlastně elektrárna skládá a na co je potřeba dát si pozor?

Fotovoltaiku tvoří panely, které všichni vidí na první pohled, a snad i proto jim obvykle věnují největší pozornost. Pravda je ale taková, že v panelech od různých výrobců až tak markantní rozdíly nejsou. I tak je ale dobré vsadit na ty od prověřených značek.

Co už vidět není, jsou tzv. optimizéry. Malé krabičky velké důležitosti, které jsou schované pod jednotlivými panely. Už z názvu vyplývá, že optimalizují výkon jednotlivých panelů. Doslova se starají o to, aby z každého dostaly maximum energie.

Další zcela klíčovou technologií je střídač. Ten bývá ukrytý v technické místnosti, ale je to srdce celé fotovoltaiky. Tam už se opravdu vyplatí řešit, o jakou značku se jedná a jaké má technické specifikace.

Ke zvážení bývá instalace baterie. Má svá velká pro, o kterých už jsem mluvil, ale významně fotovoltaiku prodražuje.

Co když někdo o fotovoltaice uvažuje, ale ještě neví, jestli je to pro jeho objekt to pravé?

Zejména tam, kde připadá v úvahu větší instalace, na kterou by se vyplatilo čerpat dotaci, velmi doporučuji využít naší služby, kterou jsme nazvali Projektová příprava. Nezávazně připravíme dokumentaci potřebnou k získání dotace, takže ve chvíli, kdy se vypíše nový dotační titul, klient může obratem podat žádost. Nejvyšší šanci na získání podpory totiž mají nejrychlejší žadatelé. Pak už je jen na něm, jestli si fotovoltaiku opravdu pořídí.