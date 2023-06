TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Poplach kolem NZÚ: Končí dotace na fotovoltaiky?

Poplach kolem NZÚ: Končí dotace na fotovoltaiky?

V minulých dnech vypustila některá média do světa zprávu, že končí státní podpora solárních systémů. U řady lidí, kteří se teprve odhodlávají k pořízení střešní fotovoltaiky, to vyvolalo paniku, že propásli životní příležitost. Infarktové stavy pak zažili lidé v domácnostech, kde už elektrárnu mají na střeše, ale zatím čekají na vyřízení dotace. Budou snad oproti předpokladu platit dvojnásobek?

„Nebudou,“ ubezpečuje Jaroslav Šuvarský z S-Power Energies. Coby jednatel jedné z nejstabilnějších instalačních firem na trhu má dokonale zmapovanou situaci: „Informace o konci programu Nová zelená úsporám byla vytržená z kontextu. Ve skutečnosti jde o to, že prostředky ze současné vlny NZÚ se vyčerpaly, ale ministerstvo životního prostředí zajistilo další, ještě větší dotační balík, který na současný program téměř plynule naváže,“ doplňuje.

Nových 55 miliard korun od září

Národní plán obnovy vyčlenil na program Nová zelená úsporám 19 miliard korun. Tyto prostředky podle původních předpokladů měly vystačit až do roku 2025, ovšem v důsledku energetické krize narostl počet žádostí o podporu tak prudce, že se dotační zásoby od října 2021 tenčily kosmickou rychlostí. Ministerstvo ale nezahálelo a už loni na podzim vyjednalo u Evropské investiční banky nové prostředky z Modernizačního fondu.

Do 30. června 2023 lze ještě podávat žádosti podle aktuálních podmínek a není třeba se bát, že by na tyto dotace nezbyly peníze. Poté bude následovat prázdninová „technická odstávka“, aby se vše připravilo na nový systém, a od září startuje NZÚ nanovo. Peněz na podporu domácností i bytových domů bude dostatek, naopak by se dotace měly rozšířit i směrem k těm, kteří na ně dosud nedosáhli.

Principy se nemění, administrativa ano

Z dostupných informací zatím nejsou jasné detaily k jednotlivým dotacím, nicméně principiálně se nic zásadního nemá měnit. Nadále bude platit, že v oblasti střešních fotovoltaik pro rodinné domy bude podpora NZÚ pokrývat maximálně polovinu uznatelných nákladů. Neměl by se měnit ani dotační strop.

„Pokud má někdo připravený projekt podle současných podmínek, vyplatí se podat žádost o dotaci ještě teď, do konce června. Vyčkávání v tomto případě nepřinese vyšší podporu, pouze by se tím vyplacení dotace oddálilo,“ shrnuje Jaroslav Šuvarský.

Co by se však od září mělo změnit, je administrativa. Ministerstvo nyní pracuje na tom, aby se celý proces od podání žádosti po vyplacení dotace ještě zjednodušil. Od září tak například nebude nutné dokládat faktury a ve většině případů ani projektovou dokumentaci. Právě kvůli přípravě veškerých těchto procesů nyní dojde k dvouměsíční pauze v přijímání žádostí.

Podpora pro víc rodin

Od podzimu by se cesta k dotačním penězům měla nejen procesně zjednodušit, a měla by se otevřít i těm, kteří dotace dosud nemohli využívat. Ministerstvo například promýšlí varianty financování formou záloh, tak aby se do renovačních projektů mohly pustit i rodiny, které nyní nesplňují podmínky NZÚ Light a k využití standardní podpory v rámci NZÚ nemají dostatek financí. Dotační program by měl být od září celkově vstřícnější také k bytovým domům. Těm dokonce – na rozdíl od rodinných domů – proplatí až 70 % uznatelných nákladů.

Nejúspěšnější dotační program v ČR

Sečteno podrženo, Nová zelená úsporám rozhodně nekončí a podpora střešních solárních elektráren tudíž taky ne. Sama Evropská komise hodnotí tento dotační program jako vůbec nejúspěšnější v České republice, pokud jde o úspory energie. Mimochodem, zajímavost závěrem: Jen od října roku 2021 české domácnosti díky podpořeným opatřením vypustily do ovzduší o 700 tisíc tun CO 2 méně, což odpovídá 350 tisícům tun ušetřeného uhlí. Nová zelená úsporám a instalace fotovoltaik tedy rozhodně dávají smysl.



Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.