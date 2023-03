TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Vyplatí se fotovoltaika? Spočítali jsme to

Energie za poslední roky raketově zdražily, proto domácnosti hledají způsoby, jak ušetřit. Jednou z možností je pořízení střešní fotovoltaiky. Vypočítali jsme, jakou má taková investice návratnost.

Většina lidí při vstupních propočtech porovnává pořizovací cenu elektrárny s cenou energie, kterou by díky ní dokázali ušetřit. Není to špatně, ale s ohledem na dlouhodobost investice je tato úvaha příliš zjednodušená. Pojďme se tedy na celou věc podívat víc zblízka.

„Návratnost se vždy odvíjí od konkrétních parametrů elektrárny a od životního stylu dané rodiny. Pokud někdo dokáže zužitkovat 90 procent vyrobené energie, zatímco jiný třeba jen 70 %, bude se návratnost v obou případech lišit, i kdyby šlo o jinak totožné domy,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský ze společnosti S-Power Energies, která v instalacích fotovoltaik patří k nejsilnějším na trhu.

Výhody bateriových systémů

Při pořizování fotovoltaiky máte na výběr v zásadě ze dvou možností. Můžete koupit buď levnější systém bez baterie, nebo dražší s baterií. Zatímco ještě před pár lety se prodávaly především levnější systémy, v posledních dvou letech si přes 90 % domácností pořizuje sestavy s bateriemi.

„Baterie umožňují využít potenciál elektrárny na maximum. Zatímco bez nich je nutné elektřinu spotřebovat přímo ve chvíli, kdy vzniká, úložiště dovoluje uchovat ji na později,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský a pokračuje: „I tak se ale vyplatí některé činnosti fotovoltaice přizpůsobit. Pokud například pračku a myčku pustíte, když svítí slunce, spotřebiče pracují zadarmo.“

Nejoblíbenější sestava

Zákazníci S-Power Energies si na rodinné domy nejčastěji pořizují bateriovou sestavu S-Power MIDI. Jde o elektrárnu s ideálním poměrem cena/výkon. Instalovaný výkon panelů přes 5,5 kWp poskytuje dostatečné množství energie pro většinu domácností – a to nejen k provozu spotřebičů, ale i ohřevu vody. Bateriové úložiště o kapacitě přes 11 kWh pak nabízí dostatečně velký záložní zdroj na to, aby domácnost mohla z velké míry využívat vlastní energii i během večerní špičky nebo v noci.

Díky baterii navíc může dům poměrně dlouho (až několik dní) fungovat i při výpadku centrální sítě, byť v omezeném režimu. Vybrané spotřebiče, zásuvky, Wi-Fi nebo svítidla zůstanou v provozu i ve chvílích, kdy sousedé budou odkázáni na svíčky.

Na kolik taková sestava vyjde? Aktuální cena začíná zhruba na 415 tisících korun, ovšem skoro polovinu částky pokryje dotace programu Nová zelená úsporám. Na většině území republiky totiž podpora činí 205 tisíc korun, ve vybraných krajích může být i vyšší. Se získáním dotace navíc není žádný problém. Například S-Power Energies ji vyřizuje za své klienty v rámci zakázky. Reálně tak hodně zajímavá fotovoltaická sestava s baterií a hybridním střídačem vyjde zhruba na 210–250 tisíc korun.

Návratnost investice se pak odvíjí od toho, kolik procent vyrobené energie je domácnost reálně schopná využít. „Velikost fotovoltaiky by vždy měla vycházet z reálné spotřeby daného domu. Čím víc vlastní elektřiny dokáže domácnost spotřebovat, tím dřív se investice vrátí. Z našich zkušeností víme, že u sestavy S-Power MIDI není takový problém využít třeba i 90 % energie, zvlášť pokud se letní přebytky využijí k ohřevu vody v bazénu nebo vířivce, případně k napájení klimatizace,“ přibližuje jednatel.







Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Důležité faktory: zdražování a inflace

Vzhledem k tomu, že fotovoltaika vám bude sloužit přinejmenším 25 let (tak dlouho je garantovaná její životnost), je vhodné do výpočtů návratnosti zahrnout i zdražování energií a vývoj inflace.

„Do nedávna jsme ve všech kalkulacích používali dlouhodobé průměry, které se měnily jen minimálně. Ceny energií řadu let stoupaly v průměru jen o 5 % ročně a inflace se držela kolem necelých 3 %. Loňský rok ale veškeré propočty obrátil vzhůru nohama,“ komentuje Šuvarský.

Rekordní inflace a růst cen energií o desítky až stovky procent zamával se všemi predikcemi. Nutno ale podotknout, že těm, kdo si fotovoltaiku pořídili už v předchozích letech, to návratnost jen uspíšilo, a to výrazně. A ti, kdo do té doby nad výhodností fotovoltaiky váhali, váhat přestali. Vlastní zdroj se totiž v extrémních podmínkách vyplatil prakticky každé domácnosti.

„Kouzlo fotovoltaiky spočívá v tom, že fixuje cenu elektřiny. Bez ohledu na to, jak rostou náklady všem okolo, vaše zelená elektřina bude pořád stejně levná. Stačí si celou vaši investici vydělit celkovým množstvím elektřiny, které elektrárna vyrobí za 25 let. Tím vypočítáte cenu za 1 kWh, která se za celé čtvrtstoletí nehne. Respektive pokud zahrnete vliv inflace, bude dokonce rok od roku levnější,“ přibližuje odborník.

Minimální náklady na údržbu

Dobrou zprávou je, že fotovoltaika je prakticky bezúdržbová. Pokud se kvalitně nainstaluje, nepotřebuje skoro žádné další zásahy. Čistě pro klid duše je dobré pouze jednou za pár let nechat systém zkontrolovat odborníky. Za minimální poplatek tak získáte jistotu, že vše pracuje, jak má.

Jedinou součástkou s omezenou životností je hybridní střídač. U něj je třeba přibližně v polovině životnosti fotovoltaiky počítat s výměnou. Aktuální cena třífázového hybridního střídače se pohybuje zhruba kolem 35 tisíc korun, ovšem vzhledem k tomu, jak ceny technologií v čase klesají, dá se předpokládat, že za 12 let, až bude střídač potřeba vyměnit, už tento komponent bude stát méně a technologie bude zase o několik úrovní dál.



Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Konkrétní příklad s konkrétními čísly

Pojďme tedy na závěr spočítat, jak vychází návratnost u zmiňované populární sestavy S-Power MIDI.

Celková cena 415 000 Kč Dotace programu NZÚ 205 000 Kč Spotřeba vyrobené elektřiny 90 % Cena elektřiny ze sítě 7,0 Kč/kWh Průměrný růst cen elektřiny 5 % (ročně) Průměrná inflace 5 % (ročně) Výměna střídače 35 000 Kč NÁVRATNOST INVESTICE cca 5,5 roku

Pokud rodina využije většinu vyrobené elektřiny, vrátí se jí investice už za necelých 6 let. To znamená, že od sedmého roku bude fotovoltaika už pouze vydělávat. Do konce garantované životnosti by tak od okamžiku splacení ušetřila, respektive vydělala víc než 1 400 000 korun, tedy víc než trojnásobek původní investice.

Pochopitelně je třeba brát tento výpočet jako orientační, protože některé parametry (např. míru inflace a zdražování) lze jen odhadovat na základě dlouhodobého sledování trhu. Tady například není zahrnutý vliv uplynulých dvou extrémních let. O to zajímavější ale může být, když některé hodnoty pozměníme.

Například pokud bychom počítali s větší mírou inflace a zdražování, obojí kolem 10 %, splatila by se fotovoltaika při 90% využití energie už za 5 let. Podstatným způsobem by se ale navýšil celkový výdělek od šestého roku. Ten by se v průběhu 20 let vyšplhal přes 3 000 000 korun.

Dokonce i kdybychom počítali s využitím pouze 70 % vyrobené energie, návratnost by se posunula k 6 letům a výdělek od sedmého roku by při zmíněné vyšší míře inflace a zdražování přesáhl 2 400 000 korun.

Pokud raději zůstáváte při zemi, pojďme si ukázat, jak by to vypadalo při nízké míře inflace i zdražování (obojí kolem 5 %) a využitím pouze 70 % vyrobené energie. Sestava S-Power MIDI by se i tak splatila do 7 let a od osmého roku by vydělala přes 1 000 000 korun, tedy 2,5násobek své hodnoty.

Sečteno podtrženo, i z nejstřídmějších propočtů je zřejmé, že pořízení fotovoltaiky s baterií dává smysl. Investice se vám vrátí maximálně za sedm let, ale dost možná už za pět let nebo ještě dřív. Poté už vám střešní panely budou jenom vydělávat. Díky fixaci cen navíc nebudete muset ani v období zdražování ustupovat ze svého komfortu.

V neposlední řadě je dobré brát v potaz i celkové zhodnocení nemovitosti. Ze dvou identických domů zkrátka bude mít vyšší prodejní cenu ten s vlastním zdrojem. Zatímco u jedné nemovitosti budou roční náklady na elektřinu třeba 80 000 korun, u druhé to díky fotovoltaice bude jen 45 000 korun, což je podstatný rozdíl. Dům navíc získá lepší energetický štítek, což při prodeji znamená další plusové body.

Skoro polovinu investice pokryje dotace.

Čím víc vlastní elektřiny dokáže domácnost spotřebovat, tím dřív se investice vrátí.

Fotovoltaika vám zafixuje cenu elektřiny minimálně na čtvrt století.