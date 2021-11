TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / SERIÁL: Jak se žije s fotovoltaikou (2. díl)

SERIÁL: Jak se žije s fotovoltaikou (2. díl) Majitel Haibike Morava: „Na slunce jedou moje auta, kola, rodinný dům i obě firmy“

Pokud se dá o někom říct, že je opravdový nadšenec do solární energie, je to Daniel Dorica z Moravské Nové Vsi. Střešní fotovoltaikou nejprve vybavil svůj dům, měsíc poté i firmu. Zatímco na dům rovnou instaloval sestavu s baterií, u firmy nejprve pořídil základní sestavu panelů a nabíjecí stojan pro elektromobil. Teprve o dva roky později přidal i bateriové úložiště. S nadšením zkoumá grafy aktuální výroby a zakládá si na tom, aby ani jedna vyrobená kilowatthodina pokud možno nepřišla nazmar.

Zelená elektřina pana Doricu v posledních letech provází takřka na každém kroku. Ke své úspěšně zavedené prodejně pneumatik DD Pneu totiž před časem přidal ještě novou oblast podnikání – prodej a zápůjčky elektrokol Haibike. Sídlo nové společnosti už budoval s tím, že na střechu umístí solární elektrárnu. Láska ke sluneční energii vzplanula ale ještě o něco dřív.

Nejdřív byl rodinný dům

Spolupráce S-Power Energies s Danielem Doricou začala instalací fotovoltaické elektrárny na jeho rodinném domě. Na sedlovou střechu technici nejprve připevnili hliníkovo-nerezovou konstrukci, do které poté upevnili 22 polykrystalických panelů o celkovém instalovaném výkonu 5 940 Wp. (Každý panel poskytuje instalovaný výkon 270 Wp.) Sestavu doplnili třífázovým střídačem a bateriovým úložištěm k ukládání přebytků.

Detaily sestavy:

Instalovaný výkon: 5 940 Wp

22 panelů GCL P6/60 o výkonu 270 Wp

1× třífázový střídač RCT Power DC kW

4× lithiová baterie RCT Power Battery Box o celkové kapacitě 7,6 kWh

Domácí solární elektrárna byla pro pana Doricu logickou volbou. „Celý můj dům je plně elektrifikovaný, nemáme ani plynovou přípojku. Vlastní elektrárna tak jednoznačně nabízela možnost srazit náklady. Teoreticky jsem uvažoval ještě o tepelném čerpadlu, ale to by dávalo smysl pouze v případě, že bychom měli teplovodní vytápění. I to však řešíme elektřinou, takže nakonec zůstalo pouze u fotovoltaiky,“ vysvětluje majitel a odhaduje, že díky vlastnímu zdroji se jeho spotřeba snížila zhruba o 28 až 30 procent.

Jedna fotovoltaika pro dvě firmy

Jak už bylo řečeno, Daniel Dorica vybudoval už dvě prosperující firmy. Na tu novější, která funguje od června 2019, okamžitě po dokončení stavby nechal instalovat fotovoltaiku. Jelikož tento krok plánoval dopředu, přizpůsobil tomu nejen konstrukci střechy, ale i rozvržení vnitřních prostor.

Na střechu showroom o ploše 300 m2 technici začátkem léta instalovali 60 fotovoltaických panelů. V technické místnosti sestavu doplnil třífázový střídač a WATTrouter k ohřevu vody. Díky instalovanému výkonu 19,5 kWp nebylo třeba řešit stavební povolení (to se vyřizuje až u instalací nad 20 kWp). Tím odpadla část zdlouhavé administrativy, nicméně bylo třeba vyřídit licenci pro výrobu elektřiny u ERÚ. O to se ale postarali pracovníci S-Power Energies v rámci realizace zakázky.

Detaily sestavy:

Instalovaný výkon 19,5 kWp

60 panelů Jinko Solar Eagle o výkonu 325 Wp (sklon plechové střechy: 18 °)

1× třífázový symetrický střídač GoodWe GW20K-DT

1× regulace ohřevu TUV WATTrouter MX

3× SSR relé

Jakmile se solární elektrárna na firmě zprovoznila, začal pan Dorica vyrobenou energii využívat pro obě své firmy. (Obě budovy stojí na jednom pozemku, tudíž elektřinu můžou využívat obě budovy, i když solární elektrárna je nainstalovaná pouze na jedné z nich.) V průběhu dne tak zelenou elektřinou zásoboval veškeré spotřebiče, včetně klimatizačních jednotek, které se celoročně využívají k regulaci teploty.

Aby vlastní zdroj využil na maximum, pořídil si majitel ještě dobíjecí stojan. Vedle elektrokol jsou totiž jeho vášní také elektromobily.

Navzdory veškeré snaze o maximálně efektivní využití zelené energie se však v letních měsících během výrobních špiček nedařilo zužitkovat všechno. Vzniklé přebytky tak odtékaly do sítě.

„Celkem jsem takto do léta 2021 odeslal do sítě zadarmo 7 MWh elektřiny, což se mi příčilo. Proto jsem se rozhodl pořídit si i do firmy bateriové úložiště,“ komentuje podnikatel.

Čím víc baterií, tím míň nevyužitých přebytků

Skoro na den přesně dva roky po instalaci firemní fotovoltaiky vyrazili technici S-Power Energies do Moravské Nové Vsi potřetí. Ke stávající sestavě na provozovně Haibike Morava bylo třeba doinstalovat bateriové úložiště a s ním spojené technologie a hardwarové vybavení.

Bateriová úložiště, která mají aktivní chlazení bránící přehřátí, technici umístili do servisních prostor. Střídač a dobíječ se nacházejí v technické místnosti hned vedle (s rozmístěním technologií se počítalo už při projektování budovy).

Detaily sestavy:

Kapacita bateriového úložiště: 38 kWh

16× lithiové baterie PylonTech H48050

1× nabíjecí zařízení GoodWe GW10K-BT

1× primární řídicí systém k ovládání baterií Master BMS

2× dílčí bateriové BMS (inteligentní ovládání baterií) BMSSC1000A-100S

2× Pylonbox (rack pro uložení baterií a BMS)

Instalací bateriového úložiště Daniel Dorica posunul možnosti elektrárny na další úroveň a konečně její potenciál využívá opravdu na maximum. Ukládáním energie zabraňuje nežádoucím přetokům, úložiště zároveň vyrovnává napětí v elektrické síti a úspěšně firmu „živí“ i po západu slunce. Nadto poskytuje zálohu pro případ výpadku sítě. V režimu „back up“ udrží v chodu zásuvky, wifi, osvětlení a klimatizaci, kterou firma celoročně používá k regulaci teploty.

„Budovy temperujeme tepelným čerpadlem, ale v jednotlivých prostorách pak v létě i v zimě upravujeme teplotu pomocí klimatizačních jednotek,“ upřesňuje Dorica.

Už po prvních měsících s bateriovým úložištěm se ukázalo, že s ohledem na přebytky to byla velmi dobrá volba. Od června až do října se podařilo zužitkovat celých 100 % vyrobené energie. Ani malá část tak neodtekla bez užitku do sítě.

Detailní pohled do jednotlivých dnů

Jak takové fungování vypadá v reálu? Následující grafy z náhodně vybraných dnů během letní sezóny roku 2021 ukazují, jak se fotovoltaika ve firmách Haibike Morava a DD Pneu využívá.



Graf 1 Provoz fotovoltaické elektrárny 11. června 2021 (Zdroj: Archiv S-Power Energies) Graf 1 Provoz fotovoltaické elektrárny 11. června 2021 (Zdroj: Archiv S-Power Energies)

První graf zachycuje pátek 11. června, tedy období krátce po nainstalování bateriového úložiště. Od půlnoci do brzkých ranních hodin je vidět, jak se spotřebovává energie, která se předchozí den uložila do baterií. Tato energie bez problémů pokrývá celonoční provoz. V obou firmách tak zadarmo funguje venkovní i vnitřní LED osvětlení, systém zavlažování i klimatizace.

Brzy ráno se zásoby energie v baterii přiblíží stanovenému minimu (část energie vždy musí v baterii zůstat, aby úložiště v případě výpadku zafungovalo jako záložní zdroj) a fotovoltaika zároveň ještě pořádně nevyrábí. V tom čase si podnik částečně bere energii i ze sítě (viz část označená písmenem D).

Zhruba od sedmi hodin už je ale červnové slunce dostatečně vysoko nad obzorem a fotovoltaika začíná s každým okamžikem vyrábět víc energie. Pokrývá tak aktuální spotřebu ve firmě a pomalu začíná znovu dobíjet i baterie. Ještě před obědem obvykle během slunečných dnů bývá baterie znovu dobitá, což je ta pravá chvíle k připojení elektromobilu. Jeho nabití zabere při maximální výrobě zhruba hodinu.

Konkrétně tento den se ale počasí v odpoledních hodinách zkazilo – bylo oblačno, s občasnými přeháňkami. V grafu je tak mezi 13. a 16. hodinou patrný výrazný pokles výroby. Současně ale ve stejném čase byla v objektech vysoká spotřeba. Část zajistila baterie, ale část bylo potřeba doplnit ze sítě.

V podvečer se počasí znovu vylepšilo, takže do večera bylo čerpání ze sítě jen minimální a baterii se znovu podařilo dobít téměř do maxima. Večerní provoz tak znovu obstarala zelená energie, stejně jako během předchozí noci.



Graf 2 Provoz fotovoltaické elektrárny 10. srpna 2021 (Zdroj: S-Power Energies) Graf 2 Provoz fotovoltaické elektrárny 10. srpna 2021 (Zdroj: S-Power Energies)

V úterý 10. srpna byl na jihu Moravy krásný letní den, kdy fotovoltaika pracovala na 100 %. V noci odběr ze sítě tradičně snižovala energie nastřádaná v bateriích. Fotovoltaika začala vyrábět už před sedmou hodinou, takže hned od rána se baterie začala znovu nabíjet a současně výroba pokrývala stále vyšší podíl aktuální spotřeby. To se krásně ukázalo v polední výrobní špičce, kdy se baterie přiblížila maximu a systém mohl kromě aktuální spotřeby začít posílat energii i do ohřevu vody, případně do připojených elektromobilů.

Teprve kolem 19. hodiny přestal výkon fotovoltaiky stačit a ke slovu se znovu dostalo bateriové úložiště, které úspěšně vykrývalo většinu spotřeby znovu až do dalšího rána.



Graf 3 Provoz fotovoltaické elektrárny 27. října 2021 (Zdroj: S-Power Energies) Graf 3 Provoz fotovoltaické elektrárny 27. října 2021 (Zdroj: S-Power Energies)

Poslední graf zobrazuje situaci ze středy 27. října. I když bylo hezké počasí, slunce svítilo výrazně menší počet hodin než během letních dnů. Fotovoltaika tak během dne řeší především aktuální spotřebu a už tolik nezvládá dobíjet baterie. I tak ale vlastní zdroj stále představuje nezanedbatelnou úsporu.

„Já jsem jednoduše nadšený. Průběžně sleduji statistiky výroby a solární elektrárna v létě pokryla 50—70 procent naší spotřeby. Dokonce i v zimě to bylo kolem 30 procent. Od doby, co mám v provozu bateriové úložiště, je to ještě lepší: přes den spotřebováváme elektřinu rovnou z elektrárny. Vedle toho se nabíjí úložiště a já i manželka si zdarma dobíjíme elektromobily. Po západu slunce pak firmu přepnu na baterie a ty pokrývají veškerou noční spotřebu. Do budoucna plánuji pořídit další fotovoltaiku, firemní elektromobily a k nim dobíjecí stanice. Vědomí, že můžu využívat energii ze slunce, mě dělá opravdu šťastným,“ uzavírá majitel.

Bez dotační pomoci

Daniel Dorica je nadšeným propagátorem solární energie až do takové míry, že ani u rodinného domu, ani u firmy nevyužil k instalaci fotovoltaik žádnou dotaci. Spočítal si, že investice se mu i tak na úsporách vrátí u rodinného za sedm až devět let, u firmy po nainstalování baterií zhruba za 12 let. Tyto propočty ale vycházely ze standardních cen energií. S ohledem na extrémní vývoj cen během podzimu 2021 se návratnost nepochybně ještě urychlí.

Majitel plánuje prostory společnosti Haibike Morava dál rozšiřovat (zhruba na dvojnásobek současné prodejní plochy), takže už nyní plánuje i další rozšíření fotovoltaiky a navazujících technologií.