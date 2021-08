TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / SERIÁL: Jak se žije s fotovoltaikou (1. díl)

SERIÁL: Jak se žije s fotovoltaikou (1. díl) Rodina Hofmanových: Chceme šetřit a zároveň si užívat

Čtyřčlenná rodina Hofmanových žije v rodinném domě v Kralupech nad Vltavou. Rodiče i dospívající děti si rádi užívají veškerý komfort, který jim vlastní dům nabízí – od příjemně vychlazeného interiéru a koupání v bazénu v letních měsících, až po celoroční společné relaxace ve vířivce.

Nic z toho ale pochopitelně není zadarmo, a tak se rodina v roce 2020 rozhodla snížit své náklady na elektřinu pořízením střešní fotovoltaiky. Z nabídky S-Power Energies si vybrali nejpopulárnější sestavu S-Power MIDI, která umožňuje nejen spotřebovávat právě vyráběnou elektřinu, ale taky ukládat její přebytky k pozdějšímu využití.

Detaily sestavy (liší se od současné inovované nabídky S-Power MIDI+):

Instalovaný výkon elektrárny: 7,15 kWp

22 FV panelů značky JINKO o výkonu 325 Wp/ks

1× asymetrický třífázový střídač GoodWe (umí energii směřovat tam, kde je zrovna potřeba)

2× akumulátor PylonTech Force H2 3,55 kWh

1× řídicí jednotka k bateriovému úložišti

1× WATTrouter ECO (umožňuje využít přebytky energie k ohřevu vody)

2× SSR relé (k bojleru a bazénu)







Fotografie: Archiv S-Power Energies Fotografie: Archiv S-Power Energies

Výhody a nevýhody střechy orientované na východ/západ

Každý, kdo se trochu zajímá o fotovoltaiku, velmi záhy zjistí, že tato technologie dosahuje nejvyššího výkonu na jižně orientované střeše. Jenže sedlová střecha Hofmanových směřuje na východ a západ. Co s tím? „Není to až tak ojedinělá situace a řešíme ji tak, že panely umisťujeme oběma směry. Východo-západně orientovaná fotovoltaika vyrobí za celý rok asi o 15 procent energie míň než ty, co směřují na jih. Má ale i své výhody. Výroba se rovnoměrněji rozloží do celého dne – majitelé můžou vlastní energii využívat už od brzkých ranních hodin a západní strana jim zase poskytne výkon až do podvečera. Pro některé rodiny to ve výsledku může být výhodou,“ vysvětluje jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Přesně to je případ rodiny Hofmanových. Jejich životnímu stylu výroba v ranních a podvečerních hodinách dokonale vyhovuje. Rodiče totiž přes den bývají v práci a děti zase ve školách. Tak to alespoň platí za normálních podmínek. Doba covidová pochopitelně život rodiny obrátila naruby.

Prvotní rozčarování

Plán byl jasný: nainstalovat fotovoltaiku a okamžitě začít šetřit. Myšlenka hezká, realizace složitější. Hofmanovi si (bohužel) nainstalovali fotovoltaiku až na samém konci léta, tedy po sezóně, která je pro solární systémy ideální. Než se na straně distribuční společnosti vyřídila veškerá připojovací administrativa, byl podzim. Oficiálně elektrárna spustila provoz 16. října 2020 – právě v čase, kdy nastalo období s nejkratšími dny, a tudíž fotovoltaika vyráběla nejmíň.

Z velkého těšení tak zpočátku bylo spíš rozčarování – především když od dodavatele po zimě přišlo vyúčtování za elektřinu s nedoplatkem bezmála 9 tisíc korun. Hofmanovi se totiž v zimním období nijak neomezovali v používání vířivky. Jejich spotřebu navíc ještě umocnila pandemie, která celou rodinu zavřela doma. Fotovoltaika přitom fungovala maximálně několik hodin denně a vzhledem k pohybu slunce nevysoko nad obzorem se její výkon i v jasných dnech držel na nízkých hodnotách (viz graf výroby a spotřeby z poloviny prosince 2020).



Graf 1 Provoz fotovoltaické elektrárny 15. 12. 2020 (Zdroj: Archiv S-Power Energies)

V úterý 15. prosince 2020 bylo v Kralupech zpočátkujasné počasí, během odpoledne ale přišla oblačnost. Byl to navíc jeden z nejkratších dnů v roce, takže výkon fotovoltaiky Hofmanových byl minimální. V průběhu celého dne tak rodina musela čerpat elektřinu z distribuční sítě. Spotřeba přitom celý den dosahovala vysokých hodnot – k minimu spadla jen dvě hodiny nad ránem a dvě hodiny během dopoledne. Nebylo možné čerpat energii ani z baterie, protože ta se v předchozích dnech vybila k nastavenému minimu 40 % (technicky lze baterie čerpat i do nižších hodnot, ale takto si spodní limit stanovili Hofmanovi). V průběhu dne se baterii nepodařilo dobít. Fotovoltaika jen mírně snižovala odběry ze sítě, ale nevytvářela žádné přebytky. Graf 1 Provoz fotovoltaické elektrárny 15. 12. 2020 (Zdroj: Archiv S-Power Energies)V úterý 15. prosince 2020 bylo v Kralupech zpočátkujasné počasí, během odpoledne ale přišla oblačnost. Byl to navíc jeden z nejkratších dnů v roce, takže výkon fotovoltaiky Hofmanových byl minimální. V průběhu celého dne tak rodina musela čerpat elektřinu z distribuční sítě. Spotřeba přitom celý den dosahovala vysokých hodnot – k minimu spadla jen dvě hodiny nad ránem a dvě hodiny během dopoledne. Nebylo možné čerpat energii ani z baterie, protože ta se v předchozích dnech vybila k nastavenému minimu 40 % (technicky lze baterie čerpat i do nižších hodnot, ale takto si spodní limit stanovili Hofmanovi). V průběhu dne se baterii nepodařilo dobít. Fotovoltaika jen mírně snižovala odběry ze sítě, ale nevytvářela žádné přebytky.

„Listopad až únor jsou pro fotovoltaiku pravidelně nejslabší měsíce. V tomto období je potřeba brát ji jen jako doplněk a nečekat od ní nic velkého. Dobrou zprávou je, že tento pokles vám bohatě vykompenzuje v celém zbývajícím období roku,“ komentuje Jaroslav Šuvarský z S-Power Energies.

S jarem přišel výkon

Zimní zkušenost Hofmanovým ukázala slabé místo fotovoltaiky, ale o to víc dala vyniknout nástupu jara, kdy se elektrárna naplno probudila k životu. Úměrně tomu, jak se prodlužovaly dny, stoupal výkon panelů. Už začátkem března se dařilo využívat potenciál celé sestavy téměř na maximum. Fotovoltaika ve slunečných dnech vyráběla skoro 11 hodin denně a vlastní elektřina pokrývala nejen okamžitou spotřebu domácnosti, ale zbývalo jí dostatek i k dobití baterií, které fungovaly jako zdroj energie ve večerních hodinách (viz graf výroby/spotřeby z 9. března 2021).

Rodina se zároveň začala zdokonalovat v načasování nejrůznějších aktivit tak, aby energii z vlastního zdroje využívala co nejefektivněji. „Naučili jsme se fotovoltaice přizpůsobit svůj rytmus. Například pračku, myčku i bojler jsme začali cíleně zapínat přes den, kdy je výkon elektrárny nejvyšší – tak aby co nejvíc vyrobené energie zužitkovaly energeticky náročné spotřebiče,“ říká otec rodiny Radek Hofman.



Graf 2 Provoz fotovoltaické elektrárny 9. 3. 2021 (Zdroj: Archiv S-Power Energies)

V úterý 9. března bylo v Kralupech dokonale jasno, což pro fotovoltaiku představovalo ideální podmínky. Východní část střechy začala vyrábět už před osmou ráno a stihla tak vykrýt aspoň část ranní spotřeby. Už o hodinu později se z přebytků začala dobíjet i baterie. Z původních 40 % kapacity se do 13 hodin dostala na 75 %, takže v následujících dvou hodinách dokázala společně s aktuální výrobou fotovoltaiky pokrýt velkou část poobědové špičky. Západní strana střechy pak vyráběla až do půl sedmé večer a znovu dobila baterii až k 90 % kapacity. Díky úložišti se pak podařilo pokrýt skoro veškerou spotřebu až do půlnoci. Graf 2 Provoz fotovoltaické elektrárny 9. 3. 2021 (Zdroj: Archiv S-Power Energies)V úterý 9. března bylo v Kralupech dokonale jasno, což pro fotovoltaiku představovalo ideální podmínky. Východní část střechy začala vyrábět už před osmou ráno a stihla tak vykrýt aspoň část ranní spotřeby. Už o hodinu později se z přebytků začala dobíjet i baterie. Z původních 40 % kapacity se do 13 hodin dostala na 75 %, takže v následujících dvou hodinách dokázala společně s aktuální výrobou fotovoltaiky pokrýt velkou část poobědové špičky. Západní strana střechy pak vyráběla až do půl sedmé večer a znovu dobila baterii až k 90 % kapacity. Díky úložišti se pak podařilo pokrýt skoro veškerou spotřebu až do půlnoci.

Léto ve znamení soběstačnosti

Jestliže jaro možnosti střešních panelů odkrylo, léto je katapultovalo do úplně nové dimenze. Sestava S-Power MIDI se ukázala natolik efektivní, že se dům Hofmanových během dlouhých slunečných dnů stal téměř soběstačným. Do sítě si potřebuje „sáhnout“ prakticky jen dvakrát za den: ráno, než se fotovoltaika naplno rozběhne, a při podvečerní špičce. Jinak se z vlastního zdroje daří pokrýt nejen odběry spotřebičů, ale taky klimatizaci, ohřev vody v bojleru, bazénu i vířivce, stíhá se dobíjet baterie do 100 %, a ještě stále zbude dost přebytků na to, aby se daly prodat do sítě (viz graf výroby/spotřeby z 21. června 2021).



Graf 3 Provoz fotovoltaické elektrárny 21. 6. 2021 (Zdroj: Archiv S-Power Energies)

V pondělí 21. června bylo v Kralupech poměrně slunečno. V tento nejdelší den v roce začalo 13 panelů na východní straně střechy vyrábět už před šestou hodinou ranní. Fotovoltaika tak vystřídala baterie, které zvládly pokrýt spotřebu během celé noci. Dům si tak potřeboval „vzít“ trochu elektřiny z centrální sítě jen brzy ráno, než se výkon fotovoltaiky rozběhl naplno. Zhruba v půl sedmé ráno už křivka výroby stoupala strmě vzhůru – dost na to, aby se opět začala dobíjet baterie.

Během dopoledne byla spotřeba domácnosti minimální. Po jarním lockdownu se život vrátil zpátky do normálu, a tak rodiče odešli do práce a děti do škol. Díky tomu byla baterie znovu nabitá už před desátou hodinou a „nevyužité“ přebytky Hofmanovi začal odesílat (respektive prodávat) do sítě. Kolem poledne, kdy byl výkon elektrárny nejvyšší, spustil pan Hofman přes vzdálenou správu ještě ohřev vody v bojleru (nahřáto bylo za necelé dvě hodiny). Celé odpoledne se pak dál neslo ve znamení přebytků – až do podvečera, kdy se rodina vrátila domů. Tehdy okamžitá spotřeba domácnosti vzrostla a na malou chvíli bylo potřeba znovu si vypomoci elektřinou ze sítě. Pak už opět stačila energie ze západních panelů. Ty dokázaly vyrábět bezmála až do 21 hodin. Jakmile slunce zapadlo, znovu se aktivovala baterie a opakoval se scénář z předchozího dne, kdy energie nastřádaná přes den pokryla celonoční spotřebu až do dalšího rána. Graf 3 Provoz fotovoltaické elektrárny 21. 6. 2021 (Zdroj: Archiv S-Power Energies)V pondělí 21. června bylo v Kralupech poměrně slunečno. V tento nejdelší den v roce začalo 13 panelů na východní straně střechy vyrábět už před šestou hodinou ranní. Fotovoltaika tak vystřídala baterie, které zvládly pokrýt spotřebu během celé noci. Dům si tak potřeboval „vzít“ trochu elektřiny z centrální sítě jen brzy ráno, než se výkon fotovoltaiky rozběhl naplno. Zhruba v půl sedmé ráno už křivka výroby stoupala strmě vzhůru – dost na to, aby se opět začala dobíjet baterie.Během dopoledne byla spotřeba domácnosti minimální. Po jarním lockdownu se život vrátil zpátky do normálu, a tak rodiče odešli do práce a děti do škol. Díky tomu byla baterie znovu nabitá už před desátou hodinou a „nevyužité“ přebytky Hofmanovi začal odesílat (respektive prodávat) do sítě. Kolem poledne, kdy byl výkon elektrárny nejvyšší, spustil pan Hofman přes vzdálenou správu ještě ohřev vody v bojleru (nahřáto bylo za necelé dvě hodiny). Celé odpoledne se pak dál neslo ve znamení přebytků – až do podvečera, kdy se rodina vrátila domů. Tehdy okamžitá spotřeba domácnosti vzrostla a na malou chvíli bylo potřeba znovu si vypomoci elektřinou ze sítě. Pak už opět stačila energie ze západních panelů. Ty dokázaly vyrábět bezmála až do 21 hodin. Jakmile slunce zapadlo, znovu se aktivovala baterie a opakoval se scénář z předchozího dne, kdy energie nastřádaná přes den pokryla celonoční spotřebu až do dalšího rána.

Prodej přebytků „předzásobí“ rodinu na zimu

Jakmile se Radek Hofman naplno seznámil s fotovoltaikou a jejími cykly, rozhodl se, že na příští zimu už se připraví lépe – jak načasováním spotřeby, tak i vytvořením energetických „zásob“. Namísto toho, aby letní přebytky pouštěl jen tak do sítě, rozhodl se u svého dodavatele elektřiny přejít na speciální tarif, který je určený majitelům fotovoltaik. Umožňuje jim tzv. přetoky do sítě prodávat za přesně stanovenou cenu. Dodavatel pak částku za přebytky odečte od výsledného vyúčtování spotřeby. (Je to obdobná služba jako například tarif Bonus S-POWER, který ve spolupráci s S-Power Energies nabízí Bohemia Energy). Tím se vyšší faktura za zimní období aspoň částečně vykompenzuje.

„Nový tarif jsem si aktivoval od dubna a zatím to funguje perfektně. Až tak, že dokonce uvažuji o rozšíření elektrárny. Jednak bych tím naší rodině prodloužil období soběstačnosti, a zároveň by vznikalo i víc přetoků. Dodavatel ode mě jednu kilowattu přetoku vykupuje za cenu odebrané kilowatty, takže pokud se přetoky předzásobíme, můžeme si i v zimě naplno užívat, aniž by nás pak na faktuře čekalo nepříjemné překvapení,“ komentuje Radek Hofman a doplňuje:

„Statistiky za letošní jaro mě naplňují optimismem. Červen byl zatím s výrobou cca 895 kW elektřiny nejsilnější, ale prakticky už od dubna se naše denní spotřeba ze sítě pohybuje v nízkých jednotkách kW. Většinu vyrobené elektřiny přímo spotřebováváme nebo ji používáme k ohřevu bazénu, ale už teď vidím, že bude slušný i přetok do rozvodné sítě. Tím pádem by to letos v zimě mohl být zásadní rozdíl, ale jasno pochopitelně bude až s dalším vyúčtováním příští rok na jaře.“



Fotografie: Archiv S-Power Energies Fotografie: Archiv S-Power Energies

Sečteno podtrženo: Vypadá to slibně!

Pan Hofman si vytyčil cíl ukrojit ze svých faktur za elektřinu, což je při prodeji přebytků a vylepšené synchronizaci spotřeby a výroby realistický odhad. Přitom to neznamená, že by si rodina musela začít odpírat svá potěšení. Naopak. Například takový bazén si Hofmanovi díky ohřevu solární energií budou moci užívat déle a zároveň levněji než dřív.

Podle propočtů by se jim investice do fotovoltaiky i díky využití dotace Nová zelená úsporám měla vrátit přibližně už za 6 let. Minimální životnost fotovoltaiky je přitom 25 let (klidně může sloužit i o mnoho déle), takže další dvě desítky let bude Hofmanovým jenom vydělávat. „Pokud navíc bude dál pokračovat dosavadní trend růstu cen elektřiny, může každoroční úspora brzy činit o dost víc než 9 000 korun, které loni musela rodina doplácet,“ doplňuje Jaroslav Šuvarský.