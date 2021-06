TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Mám na střeše fotovoltaiku. Ale co teď s ní?

Mám na střeše fotovoltaiku. Ale co teď s ní?

Možná je to i váš případ: Pořídili jste si střešní fotovoltaiku a najednou si nemůžete vzpomenout, co přesně vám říkal technik během předávání. Máte elektrárnu nějak zapínat/vypínat? Kdy vůbec začne vyrábět? Jak poznáte, že vše funguje správně? A co si počít, když vypadne proud? Pokud si kladete podobné otázky, jste na správném místě. Připravili jsme sedmero rad, které odpovídají na nejčastější dotazy novopečených majitelů solárních elektráren.

1) Co je třeba udělat, než začne elektrárna reálně vyrábět?

Fotovoltaiku není možné spustit ihned po instalaci. Nejprve se musí připojit k distribuční síti. O to se s dobře zvoleným dodavatelem nemusíte starat. Žádost o tzv. první paralelní připojení odesílá distribuční společnosti firma, která elektrárnu instalovala – ihned poté, co provede její revizní kontrolu.

Distribuční společnost má na vyřízení žádosti několikatýdenní lhůtu. Obvykle se daří domácí fotovoltaiky připojit do čtyř až šesti týdnů od instalace.

S připojením souvisí i výměna elektroměru, kterou provádí distribuční společnost. (Standardní elektroměr je třeba nahradit tzv. čtyřkvadrantním, který umí měřit toky energie oběma směry – ze sítě i do ní. Díky tomu je možné nejen vyúčtovat odběr, ale i případné přetoky z vlastního zdroje.) Zástupce distribuční společnosti se s vámi dopředu domluví na konkrétním termínu. Vedle výměny elektroměru také zdokumentuje fotovoltaické panely a zkontroluje střídač.

Kde může nastat problém: Někdy se připojení zdrží kvůli tomu, že elektroměrný rozvaděč – tzv. „sloupek“ – neodpovídá požadavkům distribuční společnosti. Každá společnost má bohužel jiné požadavky, které se navíc průběžně mění, a splnit je nemusí být tak jednoduché, jak by se mohlo zdát (viz tento článek). „I proto svým klientům doporučujeme, aby úpravu rozvaděče svěřili raději nám než sousedovi odvedle. Jedná se o vícepráci, ale zajistíme, aby vše bylo tak, jak má být. Připojení se vyřídí o to rychleji a o to dřív je možné začít díky fotovoltaice šetřit,“ komentuje Jaroslav Šuvarský, jednatel S-Power Energies.

Jakmile distribuční společnost fotovoltaiku oficiálně připojí, zbývá jediné – zapnout ji. Tento poslední krok je na vás. „Nejde o nic složitého, ale raději jsme pro všechny, kdo si nejsou jistí, natočili názorná videa. Celý postup je v nich popsaný krok za krokem,“ doplňuje Šuvarský.







Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.

2) Jak zjistím, jestli elektrárna funguje a kolik vyrábí?

O své fotovoltaice můžete mít dokonalý přehled díky monitoringu. V případě elektráren od S-Power Energies nejde jen o nějaké průběžné reporty. Online monitoring je k dispozici 24 hodin denně. Přihlásit se do něj dá jednoduše z mobilu, tabletu i počítače. Kdykoli a odkudkoli.

„Přihlašovací údaje klientům posíláme e-mailem, v čase, kdy se vyřizuje žádost o připojení k distribuční síti. Získají je tedy ještě před aktivací elektrárny. V monitoringu se pak můžou snadno přesvědčit i o tom, že spuštění elektrárny zvládli správně,“ přibližuje jednatel firmy.

Výhodou 24/7 monitoringu je především to, že kdykoli vidíte reálné hodnoty aktuálního stavu: kolik panely vyrábějí, jestli energie ze střídače směřuje do spotřebičů v domě, ohřevu vody, do baterií (pokud je máte), nebo jestli vznikají nevyužité přetoky. Pokud by náhodou došlo k problému – například by přestal fungovat střídač – z aplikace to ihned zjistíte.

3) Jak využiji elektrárnu na maximum?

Díky monitoringu můžete svou spotřebu energie optimalizovat tak, abyste vlastní zdroj využívali co nejefektivněji. Zbytečným přetokům zabráníte třeba tím, že k elektrárně připojíte energeticky náročné spotřebiče jako pračku, myčku, sušičku… a budete je zapínat v čase, kdy fotovoltaika vyrábí nejvíc. Tedy ve dne, nejlépe kolem poledne.

Pokud ani takto nezabráníte přetokům a nemáte bateriové úložiště, kam byste mohli ukládat přebytky na později, vyplatí se pořídit si od dodavatele elektřiny tarif, který umožňuje vykupovat přetoky za aktuální tržní cenu. Takovou možnost nabízí třeba tarif Bonus S-POWER, který nabízí například Bohemia Energy a několik dalších společností.

Oproti jiným tarifům, které nabízejí odkup přebytků za fixní částku, tento vyplácí aktuální tržní cenu platnou v daný moment. To se vyplatí, protože nejvíc přebytků vzniká kolem poledne, kdy je výkupní cena nejvyšší.

Hodí se o dovolené: Jak to vypadá v praxi? Všechny vaše přebytky odeslané do sítě změří elektroměr, o kterém byla řeč výše. Dodavatel vám pak do každoměsíčního vyúčtování zahrne nejen spotřebu, ale i dodávku, za kterou vám vyplatí odpovídající výkupní částku. Vaše náklady na elektřinu tak nejenže klesnou, ale pokud v létě odjedete na delší dovolenou, může se stát, že vám za daný měsíc přijde dokonce záporné vyúčtování.

Mimochodem, i proto se vyplatí při odjezdu na dovolenou fotovoltaiku nevypínat. Zaprvé na tom můžete prodejem přebytků vydělat, a zadruhé energii z vlastního zdroje využijete na provoz spotřebičů, které zůstávají zapnuté (lednice, televize, nabíječky pro mobily, lampy…). Každý spotřebič, který je v zásuvce, má totiž minimální odběr, i když se zrovna nepoužívá. A vy ho takto pokryjete z vlastního zdroje.







4) Co dělat, když vypadne proud?

V zásadě nic. Určitě není nutné fotovoltaiku vypínat, nebo naopak zapínat. Ona si poradí úplně sama. Pokud máte bateriový systém, které funguje jako záložní zdroj, dost možná kratší výpadky vůbec nezaznamenáte. Systém se sám přepne do „back-up“ režimu, takže dál budete mít elektřinu k napájení klíčových spotřebičů, elektrických zásuvek nebo třeba Wi-Fi. Jakmile se obnoví dodávka z distribuční sítě, fotovoltaika se znovu sama přepne do standardního režimu.

Co když dojde k delší odstávce: Jednou za čas dodavatelské společnosti dopředu hlásí plánovanou odstávku. U bateriových systémů je vhodné zajistit, aby baterie byla nabitá na 100 %. „Nejjednodušší je, když se na nás klient v takovém případě obrátí a my mu přes vzdálenou správu pomůžeme upravit nastavení systému, aby měl jistotu, že bude mít dostatečné zásoby vlastní energie,“ říká Jaroslav Šuvarský.

Poněkud jiné je to u bezbateriových sestav. I tam platí, že při výpadku není třeba se o cokoli starat. Rozdíl je ale v tom, že výpadkem nebo odstávkou se vypne i celá fotovoltaika. Není tedy možné spoléhat na to, že pokud bude svítit sluníčko, nabijete si mobil z vlastního zdroje. Výpadek zkrátka znamená „žádná energie“. Ani ze sítě, ani ze slunce. Je to daň za nižší pořizovací náklady.

5) Co dělat, když hoří?

To samé, co při výpadku sítě. Pokud jde o fotovoltaiku, není třeba dělat vůbec nic. Hasiči přesně vědí, jak mají postupovat. Pokud tedy dojde k požáru, starejte se o vše ostatní a nelamte si hlavu s elektrárnou. Pro vás v tu chvíli žádné zvýšené riziko nepředstavuje, a to ani v případě, že máte bateriový systém. „U našich sestav využíváme nejmodernější LiFePO baterie od osvědčených výrobců. Všechny mají opravdu odolný ochranný obal, který je chrání před mechanickým poškozením – a to i při požáru. Platí tedy pouze zásadní poučka, kterou všichni známe už od základní školy: pokud byste se pokoušeli požár v blízkosti baterie hasit sami, tak určitě ne vodou ani standardním pěnovým přístrojem, protože voda i pěna jsou vodivé,“ připomíná jednatel S-Power Energies.







6) Co když nasněží?

Zima je obecně obdobím, kdy potenciál fotovoltaiky klesá, protože dny jsou krátké a slunce je nízko nad obzorem. Přesto to neznamená, že by elektrárna vůbec nevyráběla. Zima jako taková jí nevadí. Pokud však panely zapadají sněhem, podle odborníků nezbývá než počkat, až sníh sám roztaje: „Rozhodně sníh, natož námrazu, neodstraňujte z fotovoltaiky třeba koštětem, nebo nedej bože lopatou. I jemné koště může povrch panelů poškrábat, a tím snížit jejich celoroční výkon. Na těch pár sněhových dnů, kterých v našich klimatických podmínkách opravdu není tolik, se vyplatí nechat vše na sluníčku. Na černých panelech sníh taje rychle, a jakmile začne vyrábět aspoň jeden článek, rozehřeje i ostatní.“

7) Mám tedy dělat vůbec něco?

Jak vyplývá z výše uvedeného, fotovoltaika je v průběhu celého roku prakticky bezúdržbová. Takže kromě počátečního zapnutí vlastně nic není třeba. Jen zhruba jednou za čtyři roky se vyplatí objednat si u instalační firmy preventivní servisní prohlídku. Technici prověří, že vše funguje, jak má – a vy se další čtyři roky o nic nemusíte starat.