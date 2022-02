TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Zájem Čechů o fotovoltaiku a tepelná čerpadla loni trhal rekordy

Zájem Čechů o fotovoltaiku a tepelná čerpadla loni trhal rekordy

Společnost S-Power přijala v roce 2021 rekordní počet objednávek. Během jednoho roku prodala víc než 2 200 solárních elektráren a tepelných čerpadel, což je meziročně bezmála o 60 procent víc než v prvním roce pandemie. Celkově firma meziročně zaznamenala 74procentní nárůst poptávek.

„Zatímco v roce 2020 lidi motivovalo k pořízení vlastního zdroje především to, že uvízli doma v karanténě, loni poptávku umocnil extrémní nárůst cen energií. Domácnosti i firmy se chtějí ochránit před skokovým navýšením nákladů a nahrávají tomu i dobře nastavené dotace. Program Nová zelená úsporám je například od podzimu ještě štědřejší než dřív,“ komentuje jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

9 z 10 domácností pořizuje baterii

Aktualizace dotačního programu Nová zelená úsporám přinesla nejen zvýšení podpory, ale také posunutí nebo zrušení některých předchozích limitů. Domácnosti si tak nově můžou pořizovat na střechy větší fotovoltaiky než dřív – a hojně toho využívají.

„Na rodinné domy jsme loni instalovali skoro 1,7krát víc fotovoltaik než v předchozím roce. K ještě významnějšímu meziročnímu nárůstu ale došlo z pohledu velikosti elektráren. Zatímco v roce 2020 jsme domácnosti vybavili fotovoltaikami o celkovém instalovaném výkonu 4,86 MWp, v roce 2021 to bylo 12,56 MWp, tedy 2,5násobek!“ vyčísluje Jaroslav Šuvarský. Průměrná velikost jedné elektrárny pro domácnost tak v roce 2021 byla necelých 6 kWp.

Klienti S-Power Energies nejčastěji volili sestavu S-Power MIDI, která panely o výkonu 6,3 kWp kombinuje třífázovým hybridním střídačem a bateriovým úložištěm o kapacitě až 18,5 kWh.

„Bateriové úložiště si loni pořídilo 92 % našich zákazníků z řad domácností, což je asi o 12 procentních bodů víc než v roce 2020,“ uvádí Jaroslav Šuvarský. Ještě před pár lety přitom bývali zájemci o baterie výrazně v menšině. „Trend se zcela otočil. Lidé nyní chtějí větší nezávislost, chtějí mít jistotu, že se neocitnou bez proudu, a především chtějí svůj zdroj využívat na maximum. Bez baterie by přebytky museli odesílat do sítě, takhle je můžou spotřebovat třeba v průběhu večera a noci,“ upřesňuje Šuvarský.

Stále víc domácností také kombinuje více zdrojů. Střešní fotovoltaiku tak doplňují třeba tepelným čerpadlem. „V zimním období tepelné čerpadlo díky vyššímu topnému faktoru zajistí vytápění i ohřev vody až o 75 % levněji než elektrokotel. V letním období naopak dokáže interiér ochladit efektivněji než klimatizace, a navíc to dělá prakticky zadarmo, protože k tomu používá přebytky z fotovoltaiky,“ vysvětluje jednatel společnosti.

Víc než dvojnásobek firemních realizací

V loňském roce rostla poptávka i na straně firem. Zatímco v prvním roce pandemie firmy často s investicemi vyčkávaly kvůli nejisté budoucnosti, loni je nejprve pobídla první výzva Modernizačního fondu, a později řadu podniků přiměl k akci turbulentní vývoj cen energií a kolaps některých dodavatelů. Mít vlastní zdroj se tehdy ukázalo jako sázka na jistotu a zároveň jediná účinná ochrana před nekontrolovaným zdražováním.

„Okolnosti nutily firmy reagovat co nejrychleji, takže většina z nich se rozhodla pro menší, ale o to rychlejší realizace bez bateriových úložišť a bez využití dotační podpory. Průměrná velikost firemních fotovoltaik se loni pohybovala kolem 20–21 kWp. Celkově jsme 61 firmám instalovali střešní fotovoltaiky o celkovém výkonu 1,27 MWp. To je v počtu realizací 2,35krát víc než loni,“ shrnuje Jaroslav Šuvarský.

Růst cen, delší dodací lhůty

Navzdory vysoké poptávce se v roce 2021 zdaleka ne všechno obešlo bez problémů. Pandemie nabourala dodavatelské řetězce, což se odrazilo ve zpoždění dodávek a nárůstu nákladů na pořízení jednotlivých technologií i jejich dopravu.

„V předchozích letech jsme byli schopní garantovat instalaci technologie do čtyř měsíců od podpisu smlouvy. Loni jsme však tuto lhůtu museli prodloužit na šest měsíců, což stále trvá. Na vině jsou prodlevy v dodávkách technologií, které nedokážeme ovlivnit, i nedostatečná kapacita instalačních týmů. Na trhu jednoduše není dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by byli schopní odbavit tak výrazný nárůst poptávky,“ vysvětluje jednatel S-Power Energies.

Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám některé firmy přistupují k navyšování ceny i po podpisu smlouvy. S-Power Energies však garantuje neměnnou cenu po celou dobu trvání zakázky.

„Právě tohle je důvodem, proč po podpisu smlouvy vybíráme 50procentní zálohu. Mimo jiné nám slouží k včasnému nákupu technologií, tak abychom později už nemuseli hýbat s cenou. Každý, s kým podepíšeme smlouvu, si tak může být jistý konečnou částkou,“ říká Šuvarský.

Složitější vyřízení NZÚ

Jedna z komplikací se týká programu Nová zelená úsporám. Jeho nová podoba je sice k domácnostem v mnohém štědřejší než dřív, nicméně pokud zákazníci nechtějí žádat o dotaci sami, je nyní složitější převést tuto starost na instalační společnost.

„Zatímco dřív stačilo sepsat tradiční plnou moc a pak už vše nechat na instalační firmě, nyní si klient nejprve musí zřídit tzv. identitu občana a následně si v dotačním systému vygenerovat kód, který funguje jako zplnomocnění. Bez těchto dvou úkonů nemůžeme kolem dotace nic vyřizovat a bohužel se ukazuje, že zejména pro starší ročníky je vyřízení identity občana značně složité,“ uvádí Šuvarský.

Firma se proto snaží zákazníkům pomoct aspoň sdílením relevantních návodů a videí. „Nic víc bohužel udělat nemůžeme. V tomto ohledu je to opravdu dost nešťastné, protože zákazníci si logicky přejí mít s vyřizováním co nejmíň starostí. Takhle se občas stává, že kvůli složité administrativě dochází při vyřizování dotace k zbytečným zdržením,“ uzavírá Šuvarský.