Kdo se chce dočkat, ten si počká – Na fotovoltaiku se stojí mnohaměsíční fronty

Plánujete si pořídit vlastní fotovoltaiku? Připravte se, že si na ni počkáte. Přinejmenším řadu měsíců, dost možná i rok. Poptávka výrazně převyšuje nabídku a zejména bateriová úložiště jsou nyní nedostatkovým zbožím. Jak ale dokazují statistiky instalační společnosti S-Power Energies, která je na českém trhu dlouhodobým lídrem, zájem domácností i firem o vlastní zdroje nepolevuje ani navzdory náročnějším podmínkám.

Už tak vysokou poptávku umocnil loni na podzim krach některých dodavatelů elektřiny. Zkraje roku se pak zvedla další vlna objednávek v reakci na události na Ukrajině. Zákazníci stále častěji poptávali nejen fotovoltaiku samotnou, ale kombinaci několika technologií – například fotovoltaiky a tepelného čerpadla.

„Z pohledu instalačních firem by se to mohlo zdát jako idyla, ovšem realita je jiná. Kapacita instalačních týmů na několikanásobně vyšší poptávku nestačí, kvalifikovaných lidí na trhu není dostatek. Kvůli celosvětovým událostem navíc dochází k výpadkům v dodávkách technologií. Dřívější instalační lhůty tak pro nás byly neudržitelné, oproti loňsku jsme nyní na dvojnásobku. Od podpisu smlouvy instalujeme za osm měsíců,“ přibližuje jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Čeká se na instalaci i na obchodníka

Prodloužené čekací lhůty se netýkají jen samotné instalace. Zasáhly celý proces vyřizování zakázky – od odeslání poptávky až po připojení hotové elektrárny k distribuční síti.

„Ačkoli optimalizujeme procesy a snažíme se rozšiřovat tým, nápor na jednotlivé obchodníky je tak velký, že jim aktuálně trvá dva až tři měsíce, než se propracují k nově přijaté poptávce. Teprve pak se řeší konkrétní parametry objednávky a příprava smlouvy. Lidské kapacity bohužel nastavují limit, se kterým nedokážeme příliš pohnout, pokud nechceme ubírat na kvalitě,“ svěřuje se Jaroslav Šuvarský.

Vysoké počty instalací zpomalují i připojování dokončených fotovoltaik k některým distribučním sítím. Ještě loni některé distribuční společnosti řešily související administrativu do 30 dnů, nyní je lhůta o polovinu delší (45 dní). Částečně za to může i nedostatek tzv. čtyřkvadrantních elektroměrů, které jsou k připojení nezbytné.

Zdražování technologií a výpadky v zásobování

Uplynulé měsíce se celý trh potýká s narušením dodavatelských řetězců. Začalo to už covidovou pandemií, ovšem definitivní ránu všem plánům zasadila válka na Ukrajině. Kvůli ní se zastavila kamionová doprava z Asie a místo po silnici bylo třeba dopravit technologie do Evropy lodí. To však i za normálních podmínek znamená dvojnásobně dlouhou lhůtu. Covidová odstávka přístavu v Šanghaji tuto prodlevu ještě navýšila, a navíc několikanásobně zvedla cenu dopravy.

„Složitá dopravní situace se promítla i do cen technologií, které jsou nyní dražší než dřív. I tak se ale snažíme být maximálně féroví a smluvně odsouhlasené ceny držíme beze změny po celou dobu zakázky, bez ohledu na další vývoj trhu. To nás odlišuje od jiných instalačních firem, které zdražují i po podpisu smlouvy,“ zdůrazňuje jednatel S-Power Energies.



Zdroj: Rodinný dům s kombinací fotovoltaiky a tepelného čerpadla | Archiv S-Power Energies, s.r.o. Zdroj: Rodinný dům s kombinací fotovoltaiky a tepelného čerpadla | Archiv S-Power Energies, s.r.o.

Instalace nadvakrát

Dlouhé čekací lhůty na jednotlivé komponenty způsobují, že v současnosti S-Power Energies instaluje mnohé fotovoltaiky nadvakrát. „Nechceme, aby klient čekal na elektrárnu déle, než je potřeba, pokud máme vše kromě bateriového úložiště. Poslední dobou proto jezdíme ke klientům opakovaně, i když nás to vyjde dráž. Nejdřív instalujeme fotovoltaiku jako takovou a teprve poté doinstalujeme baterie,“ zmiňuje Šuvarský.

Tato praxe se aktuálně týká značeného procenta klientů, jelikož sestavy s úložištěm si dnes pořizuje víc než 90 % domácností.

Stop stav na kombinované sestavy

Výpadky v dodávkách se bohužel netýkají jen úložišť. Potíže s termíny má i rakouský výrobce tepelných čerpadel iDM, proto společnost S-Power Energies na jaře musela vyhlásit stop stav na příjem objednávek kombinovaných sestav fotovoltaiky s tepelným čerpadlem.

„Počítáme s tím že sestavy, na které jsme podepsali smlouvu, nainstalujeme. Nicméně na další objednávky jsme vzhledem k výpadkům na straně iDM museli až do odvolání vyhlásit stop stav. Vše se bude odvíjet od toho, kdy zvládne výrobce plně obnovit produkci,“ upřesňuje Jaroslav Šuvarský.

Podobný stop stav firma až do odvolání vyhlásila na rozšiřování již nainstalovaných fotovoltaik. „Naši dřívější zákazníci leckdy s odstupem několika let chtějí navýšit výrobní kapacitu nainstalované fotovoltaiky, případně by si rádi pořídili úložiště k ukládání přebytků, ovšem vzhledem k nedostatku technologií jsme se rozhodli upřednostnit nové klienty, kteří ještě žádný zdroj nemají,“ uzavírá jednatel.

Sečteno podtrženo

Situace není jednoduchá, i tak se ale daří pokračovat v instalacích.

Pokud nyní zadáte poptávku na novou fotovoltaiku, počítejte s tím, že k realizaci zakázky dojde přibližně za rok.

Pokud chcete bateriové úložiště, počítejte raději s tím, že čekání může být ještě o něco delší a možná se bude instalovat ve dvou termínech. To samé platí i pro tepelná čerpadla. U nich aktuálně může být čekací doba ještě delší než u fotovoltaik. Přesto stále platí, že obě technologie se můžou skvěle doplňovat. Z pohledu energetických úspor tak jejich kombinace může být v našich podmínkách velmi výhodná.

Pokud váháte, pro jak velkou elektrárnu se rozhodnout, raději si rovnou vyberte tu větší variantu. „ Velké zakázky nyní odbavit dokážeme, ale pozdější rozšiřování někdy bývá technologicky komplikované a může narážet i na naši omezenou kapacitu. Aktuální změny legislativy navíc čím dál víc nahrávají větším instalacím, proto doporučujeme plánovanou fotovoltaiku raději trochu naddimenzovat. Zvlášť když se nevyužité přebytky energie dají prodávat ,“ radí Jaroslav Šuvarský.

,“ radí Jaroslav Šuvarský. V souvislosti s přetoky je ovšem důležité myslet i na variantu, že je distribuční společnost zamítne. „Dřív se to prakticky nestávalo, ovšem s rostoucím počtem decentralizovaných zdrojů v některých lokalitách dochází k tomu, že je tamní distribuční síť na svých limitech. Občas proto distribuční společnost udělí povolení k instalaci fotovoltaiky pouze za podmínky, že bude bez přetoků. Dobrou zprávou je, že i bezpřetokový systém – i když má svá specifika – umíme nastavit,“ uzavírá Šuvarský.