V roce 2024 se v ČR připojil téměř 1 GW nové fotovoltaiky. Sektor domácností se propadl, nové instalace táhnou firmy

Počet instalací domácí fotovoltaiky se ročně propadl o polovinu a odvětví lotos očekává další zhoršení. Sektoru firem se naopak daří a letos by se měly začít ve velkém připojovat i megawatty samostatných bateriových úložišť.

Na společné tiskové konferenci zástupci sdružení ČSRES (tedy přenosové soustavy ČEPS a všech tří distributorů ČEZ, E.On, PRE), Solární asociace a AKU-BAT představili výsledky instalovaného výkonu nových zdrojů za uplynulý rok. Tisková konference proběhla ve středu 15. 1. 2024 v Praze.

Nově instalovaná fotovoltaika v roce 2024

V roce 2024 se v ČR nainstalovalo 967 MWp nové fotovoltaiky. Jedná se o téměř stejné číslo jako v roce 2023, kdy se postavilo 970 MWp. Letos ale podobného instalovaného výkonu bylo dosaženo za úplně jiných podmínek. „Pro splnění požadavků NKEP potřebujeme instalovat jeden gigawatt ve fotovoltaice ročně, ale zároveň nemýzeme ubrat,” sdělil na tiskové konferenci Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace. Celkově je na začátku roku 2025 v ČR instalováno 4,4 GW fotovoltaických elektráren.

Propad domácí fotovoltaiky z roku 2024 se letos dále zhorší

V roce 2024 došlo ke razantnímu snížení dotací na domácí fotovoltaiku a zároveň klesly ceny elektřiny. Finanční pobídky pro domácnosti pro pořízení fotovoltaiky se tak během roku 2024 výrazně zhoršily. Tomu odpovídá i propad domácích instalací. Těch se v roce 2024 realizovalo 40 925 o celkovém výkonu 429 MWp. To není úplně málo, ale v roce 2023 to bylo přes 80 000.

Solární asociace konstatuje, že za těchto okolností dojde ke krachům řady instalačních firem. Problémům budou čelit hlavně zavedené společnosti s vyšším standardem kvality instalací. Náklady na kvalitní pracovníky i materiál postupně rostou, ale počet instalací se snižuje.

Pro společnosti orientované na rezidenční sektor proto bude rok 2025 velmi náročný. V zájmu zákazníků však je, aby těchto společností přežilo co nejvíc. Instalační firmy jim totiž často zajišťují podporu, záruku nebo servis fotovoltaické elektrárny.

A zachování funkčního sektoru rezidenční fotovoltaiky je i v zájmu státu. Za pár let bude povinná instalace fotovoltaiky na všechny nové domy – tak aby pak měl fotovoltaiku kdo instalovat a neopakovala se situace z roku 2022.

Na začátku roku 2025 má domácí fotovoltaiku instalováno přibližně 184 000 českých domácností. A byť domácnosti tvoří v součtu třetinu veškerého instalovaného výkonu tuzemské fotovoltaiky, vlastní zdroj elektřiny má z celkového počtu domů zatím jen malý zlomek.

Velký potenciál je také u bytových domů, ale tam instalace vázne na složitosti procesu. Ta je daná zejména vyšším počtem účastníků, kteří se musí na instalaci dohodnout.

Nárůst firemního segmentu v roce 2024

Instalace fotovotaiky zde dává větší smysl než u domácností, protože firmy mají většinu spotřeby přes den. Dále jsou zde aktuálně velmi výhodně vestavné dotace s možností úvěru. I zde jsou ale překážky. Rychlejší výstavba zatím vázne jednak na pomalejším vyřizování žádostí u Národní rozvojové banky a jednak na záseku stavebního řízení v roce 2024. Oba procesy by se ale měly během letošního roku odblokovat.

Stejná situace je i u velkých elektráren s výkonem nad 1 MW. Zde je připravena řada projektů, ty ale momentálně nevychází ekonomicky. Při nízké ceně elektřiny by větší projekty potřebovaly nějakou garanci, které by jim umožnily stabilní financování. Nejčastěji zmiňovaná podpora je CFD (contract for difference) stanovená formou aukce, jako se dělají v zahraničí.

Modernizace sítí je nutná, na účtech se dosud projevuje v jednotkách procent

K vysokým instalacím fotovoltaiky se vyjádřili také zástupci distributorů, kteří od začátku energetické krize v roce 2022 evidují obří nárůst žádostí o připojení. Instalovaný výkon ohlášených instalací dosahuje 35 GW. Jedná se o údaj pro všechny zdroje, ale většinu žádostí tvoří fotovoltaické elektrárny.

Velká část z této rezervované kapacity se ale nikdy nerealizuje. Patří mezi ně spekulativní rezervace výkonu, kdy investor nemá v plánu stavět elektrárnu, ale projekt v budoucnu výhodně přeprodat. A také „procesní“ rezervace, kdy je žádost o připojení potřeba pro stavební povolení, které ale nemusí dopadnout kladně.

Bez ohledu na tuto skutečnost si modernizace distribučních sítí vyžádá o 11 miliard korun ročně navíc oproti předchozí dekádě. Stejně jako u instalačních firem i zde platí, že zdražují komponenty i práce. Náklady na modernizaci sítí se tak projevují i v účtech za elektřinu u koncových uživatelů. Nárůst by však měl být v řádu jednotek procent, přičemž členové ČSRES usilují o to, aby byly dlouhodobě co nejnižší.

Modernizace také neprobíhá úplně hladce, distribuce při výstavbě infrastruktury naráží na podobné problémy jako investoři do zdrojů – stavební řízení, výkup pozemků, ochranná pásma a další.

V ČR už máme 2 gigawatthodiny baterií. Převážně domácích

Statistiky o připojení evidují pouze baterie instalované společně s fotovoltaikou. Těch už máme v ČR 1952 MW, naprostá většina z toho je v rodinných domech. Baterie si staví i firmy, zde však kapacita zatím není tak vysoká – firmy většinu elektřiny vyrobené z fotovoltaiky zvládnou přímo odebrat.

Se schválením lex OZE III se ale předpokládá boom velkokapacitní akumulace, kde jsou připravené stovky megawattů nových projektů. Velké akumulátory vznikají už dnes, statistiky je zatím neevidují, protože jsou „schované“ za odběrným místem a často v kombinaci s jiným zdrojem. Mezi ty nejznámější patří 22 MWh baterií u zdroje Energy Nest, nebo stejná kapacita v teplárně C-Energy v Plané nad Lužnicí.