Mařiče: proč primitivní spotřebiče bodují nad chytrou energetikou?

Moderní technologie jako baterie nebo výroba vodíku jsou drahé a náročné. Věci jako akumulace nebo flexibilita donedávna v ČR nebyly ani povolené. Proto na scénu vstoupilo primitivní řešení: mařiče. A jednoduchý spotřebič boduje nad smart energetikou 4:0. Jak je to možné?

Od roku 2022 v Evropě přibyly desítky gigawattů nové fotovoltaiky a větrných elektráren. A protože gigawatty výkonu těchto zdrojů se neobjevují podle potřeby, ale podle počasí, vznikl nám „problém“ s přebytky levné bezemisní elektřiny.

Když se poprvé objevily zpráva o mařičích, snad každému proběhlo hlavou: „nedá se přebytečná elektřina využít nějak užitečně?“

Dá, ale teď, na začátku roku 2025, na to nejsme připraveni. Nemáme dost elektrických spotřebičů, které by dokázaly pružně reagovat na výrobu obnovitelných zdrojů. Nejčastěji proto, že jsou drahé. To je problém v celé Evropě a přitom se jinde mařiče neobjevují.

V ČR jsme totiž v této situaci ještě dál. Služby, které by mohly chytře využít přebytky levné elektřiny, jsme legislativně povolili teprve letos. Řeč je o agregaci, akumulaci a flexibilitě. Tyto vymoženosti v ČR čekaly na uzákonění od roku 2016. Teď máme rok 2025 a jako poslední v EU jsme umožnili s těmito službami normálně podnikat.

A proto dřív než akumulátory a chytrá, smart spotřeba do ČR přišly mařiče. (Slovo „smart” v energetice znamená především schopnost přizpůsobit se výrobě obnovitelných zdrojů.)

Mařič je spotřebič a k tomu dokonalý. Jednoduchý, levný, spolehlivý, flexibilní a neomezený. Stačí ho instalovat, připojit, a to je všechno. Nic dalšího není potřeba. Všechny ostatní alternativy jsou složitější a dražší. Primitivní spotřeba tak vítězí nad spotřebou chytrou. Pojďme si ukázat, proč.

Nabijeme baterie a elektroauta

Baterie je ideální řešení přebytků vyrobené elektřiny. Nabije se v době nízkých cen a vybije v době vysokých cen. Tím zvyšuje nejen úspora, ale i podpora sítě – odběr i spotřeba probíhá ve chvíli, kdy je to pro síť výhodné. Elektřinu z baterie lze využít mnoha způsoby, takže se není třeba obávat, že by přišla vniveč.

Hlavní háček tohoto řešení je nasnadě – baterie i elektromobily jsou drahé. A druhý háček jsme zmínili v úvodu: samostatně stojící baterii na podporu sítě bylo dosud v ČR možné využívat jen tehdy, když vypadala jako přečerpávací elektrárna. Jiné formy akumulace energie česká legislativa do letošního března neznala a nešlo s nimi podnikat.

Oproti tomu mařič je prostě spotřebič. Je levný a pro vyrovnávání soustavy ho šlo používat vždy.

Mařič vs moderní energetika – 1 : 0

Ohřejeme vodu

Každý, kdo má doma elektrický bojler nebo akumulační nádrž, může v dobách přebytku ohřívat vodu s výraznou slevou, zadarmo, nebo si za to dokonce nechat zaplatit. Stačí si zařídit spotový tarif a spínat bojler ve správný čas. Má to dva háčky: 1) musíte mít pro chvíli záporných cen nachystanou studenou vodu, 2) když budete potřebovat ohřát vodu mimo dobu elektrické hojnosti, připlatíte si.

Aby se podpora sítě s pomocí tepelné akumulace vyplatila, byl by potřeba 1) stálý odběr teplé vody a 2) záložní levnější zdroj na dobu, kdy je elektřina drahá. K tomuto ideálu se blíží teplárny. Jen tedy jejich modernizace chvíli potrvá.

U mařiče na odběru nezáleží. Jeho spotřeba je neomezená, běží jen, když je to výhodné a dá se instalovat ihned.

Mařič vs moderní energetika – 2 : 0

Budeme těžit bitcoiny nebo vyrábět vodík

I když to jsou dvě různé věci, obě mají stejný problém: jsou moc drahé na to, aby se je vyplatilo provozovat jen občas, když se to síti zrovna hodí. Když si pořídíte tak drahé zařízení jako je elektrolyzér nebo megawattový důl na kryptoměny, chcete, aby běžely co nejdéle. A ne pár hodin v roce, kdy je elektřina skoro zadarmo.

Naproti tomu mařič je levný a je tak úplně jedno, když se zapíná jen ad hoc.

Mařič vs moderní energetika – 4 : 0 (jeden bod za vítězství nad vodíkem a druhý nad bitcoinem)

Kdo to platí? Jsou tyto „fény“ dotované? Na to se podíváme v příštím článku.