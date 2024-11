TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Vinice krytá fotovoltaikou, to je první agrovoltaická instalace na jižní Moravě

Vinice krytá fotovoltaikou, to je první agrovoltaická instalace na jižní Moravě

V rámci rekultivace pozemku po těžbě ropy a zemního plynu postavila společnost MND jednu z prvních agrovoltaických instalací v České republice. A jak je na jižní Moravě zvykem, slouží k pěstování vinné révy. Vinice tak kromě hroznů produkuje i elektřinu.

Agrovoltaika označuje dvojí využití půdy, na které lze jak pěstovat plodiny, tak vyrábět elektřinu z fotovoltaiky. Elektrárna přitom vznikla už v roce 2023, kdy to ještě neumožňoval zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Stojí totiž na brownfieldu. Jak taková instalace vznikla? V reportáži odpovídá Michal Sasín, Ředitel úseku New business development MND a.s.

Po ukončení těžby ropy a zemního plynu ve Starém Poddvorově se společnost MND rozhodla využít stávající půdu na jižní Moravě k instalaci fotovoltaiky umístěné nad vinicí. Jak taková instalace vypadá? Podívejte se na video.

U agrovoltaiky není primárním hlediskem maximalizace výroby elektřiny, ale optimální výnos jak z elektrárny, tak ze zemědělské produkce. Jaký má agrovoltaika v Poddvorově instalovaný výkon, sklon panelů a rozestupy mezi nimi? A jak se daří pěstování samotné vinné révy? Technické detaily nám v rozhovoru popsal Petr Matyáš, Projektový manažer New business development MND a.s.