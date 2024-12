TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Omezení dotací na fotovoltaiku v NZÚ od roku 2025 ohrozí celé odvětví. Zhorší se dostupnost servisu i zkušených montážníků

Omezení dotací na fotovoltaiku v NZÚ od roku 2025 ohrozí celé odvětví. Zhorší se dostupnost servisu i zkušených montážníků

Od roku 2025 dojde ke snížení dotací na domácí fotovoltaiku v programu Nová zelená úsporám. Co to znamená pro domácnosti, firmy v solárním sektoru, i pro stát?

O dopadech změn v dotacích Nová zelená úsporám jsme ve studiu Estav.tv hovořili s Ondřejem Píchou, členem představenstva Solární asociace.

Změny v podmínkách programu Nová zelená úsporám, platné od roku 2025, přinesou zásadní omezení podpory fotovoltaiky na rodinných domech. Dotace pro domácnosti klesnou z dosavadních 50 % uznatelných nákladů na 30 %, přičemž maximální částka dotace se očekává v rozmezí 100 až 120 tisíc korun, oproti stávajícím 160 tisícům. Současně bude dotace omezena na instalace o maximálním výkonu 5 kW. Další změnou je zpřísnění podmínek pro žadatele, kteří musí být fyzické osoby s trvalým pobytem v dotované nemovitosti po dobu pěti let.

Pro investory z řad domácností to znamená v první řadě výrazné zhoršení ekonomiky projektů. Návratnost investic, která dosud činila průměrně sedm let, se může prodloužit až na deset let. Omezení výkonu na 5 kW je problematické především pro domy s vyšší spotřebou energie, například pro ty, které využívají tepelná čerpadla nebo elektromobily.

Krachy instalačních firem zhorší dostupnost servisu pro domácí fotovoltaiku

Změny v dotacích NZÚ však zásadně ovlivní i instalační firmy. Již v roce 2024 poklesl počet žádostí o fotovoltaiku o polovinu a očekává se, že nové podmínky způsobí další snížení na pouhých 15–20 % původní úrovně. To může vést ke krachu mnoha společností, které se specializují na instalaci solárních elektráren. Snížení počtu firem bude mít za následek obtížnější dostupnost servisu pro zákazníky a možné problémy při uplatňování záruk na instalované systémy. Jak snížení dotací ovlivní hospodaření instalačních firem? Poslechněte si rozhovor s Ondřejem Píchou, členem představenstva Solární asociace.

EU bude vyžadovat vybavení nových budov fotovoltaikou. Kdo je bude instalovat?

Dopady se nevyhnou ani státu. Pokles instalací může znamenat výrazné zpomalení rozvoje obnovitelných zdrojů, což ohrozí splnění národních klimatických cílů. Navíc v kombinaci s nižšími cenami elektřiny a zpomalením administrace dotací pro podniky se očekává celkový útlum trhu, který se může projevit za pár let, kdy vstoupí v platnost povinnost instalovat fotovoltaiku na nové budovy. Dnes tak řada solárních firem zkrachuje, ale za dva roky budou znovu potřeba.

Ne všechny změny jsou ale k horšímu. Zavedení zálohových plateb a dalších finančních nástrojů by mohlo přilákat nové skupiny zákazníků, kteří by pomohli udržet trh alespoň v omezené podobě. Solární firmy, které na českém trhu působí dlouhodobě, jsou navíc na podobná omezení bohužel zvyklé a tyto zkušenosti by jim měly pomoci s překlenutím náročnějšího období.