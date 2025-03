Hledáme nejlepší projekty v moderní energetice! Poslední dny na nominaci do nové soutěže

Máte domácnost, budovu, firmu nebo projekt, který šetří energii, využívá obnovitelné zdroje energie a přispívá k udržitelnější budoucnosti? Soutěž RES Heroes – Hrdinové moderní energetiky hledá právě takové iniciativy! Přihlaste svou domácnost, obec, zdroj nebo podnik a získejte ocenění, které vám pomůže s jeho propagací a dalším rozvojem. Čas na nominaci je už jen do 15. března.

Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je otevřena jednotlivcům, firmám, obcím i institucím, které realizovaly nebo připravují projekt využívající obnovitelné zdroje energie v České republice. Přihlásit se mohou vlastníci, investoři, realizátoři i projektanti – stačí mít souhlas majitele projektu.

Co mohou vítězové získat?

Nejlepší projekty získají:

Ocenění v rámci soutěže RES Heroes

Mediální podporu včetně reportáže na portálu Obnovitelně.cz a v magazínu Moderní energie

Prezentaci na odborných akcích

Bezplatnou konzultaci PR a značky od agentury ObnovitelněPRO

Soutěžní kategorie

Přihlásit se můžete do jedné ze čtyř hlavních kategorií:

Zelená energie pro domácnosti – projekty zaměřené na energetickou soběstačnost rodinných a bytových domů

– projekty zaměřené na energetickou soběstačnost rodinných a bytových domů Chytrá energie pro města, obce i komunity – iniciativy podporující lokální energetiku a komunitní sdílení energie

– iniciativy podporující lokální energetiku a komunitní sdílení energie Podnikání s čistou stopou – firemní projekty, které efektivně využívají obnovitelné zdroje a snižují uhlíkovou stopu

– firemní projekty, které efektivně využívají obnovitelné zdroje a snižují uhlíkovou stopu Obnovitelné zdroje pro českou ekonomiku – velké energetické projekty s dopadem na celostátní úrovni

Zároveň se soutěží o Cenu odborné veřejnosti, kterou vybírají sami odborníci z oboru, a porota může udělit i zvláštní uznání za výjimečné inovace.

Jak se hodnotí projekty?

Odborná porota posuzuje přihlášky na základě těchto kritérií:

Přínos k udržitelnosti a snižování emisí CO₂

Inovativnost a možnosti replikace

Ekonomická udržitelnost a efektivita

Společenský dopad a přínos komunitě

Průběh soutěže a důležité termíny

Přihlášky je možné podávat online do 15. března 2025.

Nominované projekty vyhodnotí odborná porota a ty, které postoupí do finále, budou v průběhu dubna požádány o doplnění podrobnějších informací o projektu. Na jejich základě odborná porota určí pořadí projektů v jednotlivých kategoriích a vybere vítěze. První 3 projekty v každé kategorii budou zveřejněny a oceněny.

Výsledky budou vyhlášeny a ocenění předána na slavnostním galavečeru za účasti předních osobností české energetiky 28. května 2025.

Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit online formulář dostupný na oficiálních stránkách soutěže a přiložit potřebné podklady.

Účast je zcela zdarma.

Máte projekt, který si zaslouží uznání? Přihlaste se a staňte se RES Hero!

Soutěž pořádá Svaz moderní energetiky a Solární asociace v rámci projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future podpořeného Evropskou klimatickou iniciativou.