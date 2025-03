TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Delta Green úspěšně certifikovala 1MW agregační blok složený pouze z domácností

Delta Green úspěšně certifikovala 1MW agregační blok složený pouze z domácností

Domácnosti mohou zapojením své baterie do poskytování flexibility vydělat tisíce korun ročně. Pilotní projekt z loňského podzimu přechází do ostré fáze.

Delta Green ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS a společností Nano Energies v uplynulých týdnech úspěšně certifikovala agregační blok o velikosti 1 MW složený pouze z domácností. Stává se tak prvním dodavatelem energií, který koncovým zákazníkům nabízí možnost zapojení do služeb výkonové rovnováhy (SVR). Společnost Delta Green spouští novinku téměř po roce od okamžiku, kdy společně s ČEPS jako první v Česku otestovaly a ověřily, že domácnosti lze v tuzemských podmínkách zapojit do řízení elektrizační soustavy.

Dodávka nebo odběr elektřiny ze sítě pro potřeby SVR trvá většinou jen několik minut, k aktivacím přitom dochází průměrně několikrát denně. Běžný provoz domácností tak nijak neomezí. Zapojit se mohou všechny domácnosti s běžnou fotovoltaikou s baterií.

„Flexibilní spotřeba elektřiny je pro 99 procent lidí nový pojem a přístup. Počáteční nejistota rychle mizí, jakmile lidé poznají, že je služba nijak nelimituje v běžném fungování, a naopak s sebou přináší finanční benefity. Vytvořit platformu, ve které lze transparentně a v aktuálním čase vidět, co se lidem s jejich elektřinou děje a proč, byla také jedna z největších výzev, které jsme museli překonat,” vysvětluje spolumajitel Delta Green Jan Hicl a komentuje úspory, které může Delta Green domácnostem přinést: „Čtyřčlenná rodina v domku zaplatí ročně za energie okolo 35 tisíc korun. U nás jim teď mohou náklady klesnout až o třetinu. Měsíčně ušetří na elektřině až tisíc korun.”

„Agregátoři se stávají stále významnější skupinou poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy, které jsou nezbytné pro spolehlivý a bezpečný provoz elektrizační soustavy. Zapojení domácností možnosti agregace flexibility dále rozšiřuje, a může tak zvýšit konkurenci na trhu SVR, což se projeví tlakem na jejich cenu,“ říká Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh ČEPS, a.s.

Na provozu služby Delta Green spolupracuje také s Nano Energies, od které se před rokem oddělila a která je v současné době největším agregátorem flexibility v ČR. Teď obě společnosti znovu spojily síly a know-how, aby otevřely českým domácnostem tuto novou cestu.

„Flexibilita v energetice je klíčem k efektivnějšímu využití obnovitelných zdrojů a stabilitě sítě. Možnost zapojení domácností do trhu s flexibilitou přináší nejen úspory na účtech za elektřinu, ale také vyšší energetickou soběstačnost. Spolupráce s Delta Green je logickým krokem, který umožňuje rozšířit přínosy agregace i do segmentu domácností,“ říká Tomáš Mužík, ředitel Nano Energies CZ s.r.o.

„Delta Green se tímto stává průkopníkem v evropské energetice. Podobné služby, které umožňují běžným domácnostem aktivně vydělávat na poskytování flexibility elektrické sítě, nejsou zatím běžné ani v západní Evropě. Díky přesouvání spotřeby elektřiny do doby, kdy svítí slunce nebo fouká vítr, navíc domácnosti nejen šetří své peněženky, ale také aktivně snižují potřebu spouštět fosilní elektrárny, čímž pomáhají snižovat emise. Podle evropské asociace Smart Energy Europe by právě taková flexibilita mohla v EU do roku 2030 přinést přes 300 miliard eur ročně ve formě nižších cen energií a menších investic do sítí a zdrojů elektřiny,“ doplňuje Jan Hicl.