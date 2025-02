TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Novelu zákona lex OZE III vrátil Senát do Sněmovny k opravě

Novela má do české energetické legislativy zakotvit pojmy agregace, akumulace, flexibilita. Přílepkem však do ní byly ve Sněmovně zařazeny i sporné kroky vůči majitelům fotovoltaických elektráren. Kvůli nim nyní Senát novelu neschválil.

Solární asociace k návrhům ministerstva financí uvádí:

Pro rok 2025 vyčíslilo ministerstvo průmyslu a obchodu potřebnou výši prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie na 31,2 miliardy korun. Ministerstvo financí však v návrhu státního rozpočtu na příští rok počítá pouze s částkou 8,5 miliardy korun. Rozdíl ve výši téměř 23 miliard Kč chce dle včera představených návrhů MF a MPO „pokrýt” bezprecedentními zásahy do zákonem garantované podpory, a to především pro fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010.

Podpora obnovitelných zdrojů byla přitom již v minulosti snížena celkem desetkrát, naposledy v roce 2021. Ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy konstatovalo, že k žádným dalším změnám již docházet nebude. Že je podpora obnovitelných zdrojů adekvátní odsouhlasila i současná vláda ve svém usnesení ze dne 6. dubna 2022.

„Porušení jasně daného slibu je velmi znepokojivým signálem nejen pro současné provozovatele obnovitelných zdrojů energie, ale i pro investory ve všech dalších odvětvích. Vede to k poškození důvěry ve fungování právního státu v ČR a stabilitu českého podnikatelského prostředí,“ komentuje Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Vláda popírá, co sama dříve stanovila

Ministr financí Zbyněk Stanjura hodlá změnit zákon o podporovaných zdrojích energie a v něm zpětně snížit maximálně povolenou výnosnost projektů. Právě současná vláda přitom v roce 2022 současně platnou hranici sama stanovila, a to na 8,4 procenta. Ministr financí kromě toho chce zavést individuální kontroly výnosnosti tisíce elektráren.

Takový krok je však v rozporu s evropskou i národní legislativou. Hranice povolené výnosnosti byla totiž stanovena jako průměr pro celý sektor, nikoli jako maximum pro konkrétní projekty. Ty mohou mít rozdílné ekonomické podmínky dle zvolených technologií fotovoltaických panelů nebo střídačů či dle místních podmínek oslunění. MPO navíc již v rámci jednotlivých sektorů obnovitelných zdrojů v roce 2021 kontrolu provedlo a návratnost investic u solární energetiky prohlásilo za přiměřenou. Individuální kontroly jsou mimo to v rozporu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise, které je připouští pouze u projektů se souběhem investiční a provozní podpory.

Senát ovšem ve středu 29. 1. vrátil zákon do Poslanecké sněmovny. Jan Fousek z asociace AKU-BAT k tomu říká:

Vrácení novely energetického zákona Lex OZE III zpět do poslanecké sněmovny k projednání znamená další odklad její platnosti. Důležitou a pozitivní zprávou ale je, že se senát tímto krokem vyslovil proti kontroverzním pozměňovacím návrhům ministra financí Stanjury na krácení provozní podpory pro solární zdroje – zvláště zamítnutí individuálních kontrol solárních elektráren. Senátoři vnímají, že tato opatření mohou vážně ohrozit nejen další rozvoj solárního sektoru, ale segment obnovitelné energetiky obecně.

Velká část provozovatelů, na které by zkrácení provozní podpory fatálně dopadlo, má v plánu realizovat další investice v sektoru obnovitelné energetiky. A to i v oblastech akumulace energie a agregace flexibility, jejichž legislativní zavedení tvoří původní jádro novely. Pokud by ale byla schválena novela v podobě, kterou prosazuje poslanecká sněmovna, své tuzemské investice by výrazně omezili, či je rovnou kompletně pozastavili, a přesunuli své aktivity do sousedních zemí. Zákonodárci by měli udělat vše pro to, aby takovou situaci nedopustili.

Pevně věříme, že poslanci vezmou na vědomí výtky zmiňované senátem a schválí jím navrhovanou podobu novely již bez kontroverzních pozměňovacích návrhů.

Umožnění plnohodnotné akumulace energie, agregace a flexibility se tak posouvá o další měsíce. Což je škoda, protože s jarními měsíci se do české energetiky vrátí výkon fotovoltaiky, který kvůli chybějící legislativě bude využit méně, než by mohl.