Domácnosti mohou získat další slevu za elektřinu. K obchodování na spotu přibylo poskytování flexibility

Společnost Delta Green jako první na českém trhu pustila do ostrého provozu službu obchodování flexibility pro domácnosti. Ty teď mají další možnost dostat zaplaceno za odběr elektřiny ze sítě.

Pokročilé algoritmy dnes umí řídit fotovoltaiku a baterii podle spotových cen tak, aby měl majitel co nejnižší průměrnou cenu elektřiny. Jednou z těchto aplikací je i platforma Proteus od Delta Green.

Proteus nyní ale jako první dostal novou funkci, která umožňuje domácnostem poskytovat flexibilitu. To znamená, že domácnosti mohou získat další odměnu nad rámec spotu za to, že posunou spotřebu nebo dodávku elektřiny do sítě.

Zákazník tak prostřednictvím své baterie – a v budoucnu i prostřednictvím elektrokotle, tepelného čerpadla nebo elektromobilu – pomáhá vyrovnávat odchylku v síti, čímž pomáhá jak dodavateli, tak elektrizační soustavě.



Zapnutí služby poskytování flexibility v aplikaci Proteus

„Funguje to jednoduše. V naší aplikaci jen označíte, že chcete začít poskytovat svou flexibilitu. A my pak ve správný moment na dálku aktivujeme například vybíjení vaší baterie,” vysvětluje princip služby spolumajitel Delta Green, Jan Hicl. „K výkupní ceně elektřiny dostane zákazník vyplacenou i odměnu za flexibilitu, tedy schopnost přesunout svou spotřebu nebo výrobu elektřiny v čase,” přibližuje Hicl, jak funguje odměňování. Poskytování flexibility funguje paralelně s řízením baterie podle spotu a zákazník si může vybrat, co chce nebo nechce využívat.

Podstatné je, že poskytování flexibility ani spotové obchodování domácnost fyzicky nijak neovlivňuje, a tedy ani neomezuje. Zákazník své spotřebiče využívá bez ohledu na tyto služby, flexibilitu i spotové obchodování řídí algoritmus automaticky.

Do poskytování flexibility se nyní (konec roku 2024) mohou zapojit domácnosti, které mají:

fotovoltaiku s baterií a střídači GoodWe, Victron, Solax,

dodavatele elektřiny Delta Green,

řízení elektrárny přes aplikaci Proteus.

V dohledné době by měly do seznamu kompatibilních zařízení přibýt i střídače Growatt, smart home systémy Home Assistant a Loxone nebo nabíječky elektromobilů Tesla a Volkswagen. V dlouhodobém horizontu by bylo ideální zapojit ve větší míře domácí bojlery a tepelná čerpadla.

Co poskytování flexibility znamená pro baterii?

Baterie k fotovoltaice běžně stojí 100–200 000 korun a poskytování flexibility zákazníkovo zařízení opotřebovává. Jak flexibilita ovlivňuje amortizaci baterie?

Vybraní zákazníci Delta Green v říjnu a listopadu absolvovali měsíční alfa testing (pilotní provoz), z něhož vyplynul statistický odhad typického provozu.

Aktivace probíhá na požadavek „up“ nebo „down“. To znamená, že flexibilita tak obnáší jak nabíjení, tak vybíjení baterie, případně vypnutí i zapnutí spotřeby (ohřev vody, vytápění).

Účastníci pilotního provozu za měsíc obdrželi okolo 100 požadavků na aktivaci. Doba jedné aktivace se nejčastěji pohybovala okolo 7–15 minut, běžně jich přichází více za sebou. Výrazně delší aktivace v řádu desítek minut se vyskytují také, ale jedná se o mimořádné případy, ne pravidelný provoz. Z takové doby aktivace je jasné, že běžně flexibilita nevyžaduje hluboký cyklus, a tedy nepřináší ani zásadní opotřebení baterie.

Problematika stanovení cyklu a jeho vlivu životnosti baterie navíc není vůbec jednoduchá. Blíže jsme se jejich vztahu věnujeme na TZB-info v článku „Cykly a životnost baterie“.

Testovaným zákazníkům prostřednictvím poskytování flexibility proteklo bateriemi za měsíc okolo 40 kilowatthodin, což u 10kWh baterie představuje ekvivalent 4 plných cyklů. Protože se ale baterie nikdy nevybíjí do nuly, bude to spíše 5 a více cyklů. Ročně tak poskytování flexibility obnáší pro domácí akumulátor řádově několik desítek cyklů.

Tento parametr také může ovlivnit sám zákazník, který si může při poskytování flexibility v aplikaci nastavit spodní hranici hloubky vybití (SOC). Čím ji nastaví níže, tím více může vydělat, čím ji nastaví výše, tím méně se bude baterie opotřebovávat – ale i méně vydělá.

Další věc je, že ne vždy aktivace znamená cyklus navíc. Například pokud se baterie při poskytování flexibility vybije večer a znovu se nabije až druhý den dopoledne, tak by takový cyklus udělala tak jako tak. Jen by se místo rychlého vybití večer vybíjela postupně celou noc do spotřeby domu.

Vyplatí se poskytování flexibility při opotřebení baterie?

Jeden plný cyklus nabití a vybití baterie stojí vzhledem k dnešním cenám a předpokládané životnosti baterie zhruba 1,5–2 koruny na kilowatthodinu podle použité technologie. Toto je minimální cena, kterou by měl zákazník za aktivaci dostat. Delta Green přitom flexibilitu aktivuje v době, kdy hodnota odměny za flexibilitu tuto hodnotu převyšuje.

Vezmeme-li spotřebovanou energii 40 kWh a cenu za opotřebení na horní hranici 2 Kč, dostaneme náklady flexibility 80 Kč měsíčně. Odměna za flexibilitu se přitom v pilotním provozu u zákazníků Delta Green pohybovala od 100 do 400 korun za měsíc podle výkonu fotovoltaiky a velikosti baterie.

Flexibilita navíc neznamená jen vybíjení, ale i nabíjení baterie nebo spuštění spotřeby. Tedy zákazník dostane zaplaceno za to, že si nabije baterii nebo elektroauto pro pozdější využití, případně ohřeje vodu.

Finančně se tedy poskytování flexibility jednoznačně vyplatí.

Jiná věc je životnost baterie, která je subjektivní. Na jedné straně je přístup „je mi jedno, že se baterie dřív opotřebuje, když na tom vydělám“ a na druhé straně postoj „já chci, aby mi baterie sloužila co nejdéle a chci ji šetřit“. Ve druhém případě je lepší se zapojení do trhu s flexibilitou vyhnout. Bližší informace k této službě najdete v rozhovoru s Janem Hiclem na TZB-info.

Proč nabíjet podle spotu a používat flexibilitu?

Elektřina je v domě potřeba vždy – na svícení, ohřev vody, vytápění, nabíjení auta… A když automatický algoritmus umožňuje tuto spotřebu rozdělit v čase tak, že to zákazníka nijak neomezuje, a navíc za to dostane slevu na svůj provoz, není moc důvodů, proč toho nevyužít. Delta Green je první, kdo tuto službu v ČR nabízí, další dodavatelé a agregátoři budou nejspíš v blízké době následovat.