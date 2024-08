Jak při spotovém tarifu vydělat na sdílení elektřiny? Stačí jednoduchá funkce

Sdílení elektřiny přes veřejnou síť je jednoduchý princip, dokud nezačneme počítat se spotovými cenami elektřiny, které se během dne mění. S těmi se ale potkáváme stále častěji. Jak se spotové ceny projeví v komunitní energetice?

V článku na ESTAV.cz jsme si ukázali, že sdílení elektřiny může snadno a jednoduše snížit účet za elektřinu. Hlavní podmínkou je, že cena elektřiny ze sítě u odběratele je vyšší než cena přebytků výrobce, který mu svou elektřinu sdílí. Spotové tarify ale do této jednoduchosti hází vidle.

Sdílení elektřiny nebo komunitní energetika? Oficiální pojmy: sdílení elektřiny, skupina sdílení, energetické společenství, aktivní zákazník

Neoficiální pojmy: komunitní energetika, energetická komunita

Se spotovými tarify se celé sdílení – ať už mezi více odběrnými místy nebo sám se sebou – výrazně zkomplikuje a většinou znevýhodní, protože cena elektřiny ze sítě i cena výkupu (přetoků) se během dne mění. A to jak pro výrobce (odběrné místo s fotovoltaikou), tak pro odběratele.

Cena elektřiny na burze je závislá na mnoha faktorech, ale za běžných okolností se nejsilněji projevují dva:

špičky odběru ráno a večer. Špičky jsou v pracovní dny poměrně konstantní a dobře předvídatelné, prostě ráno a večer je obvykle vyšší spotřeba, a tak je elektřina dražší. výroba obnovitelných zdrojů. Ta závisí na počasí nejen u nás, ale i v zahraničí. Do českých cen elektřiny totiž promlouvá kromě české fotovoltaiky i zahraniční fotovoltaika a vítr (český vítr příliš nepromlouvá, neboť v ČR máme větrníků málo).

Oba faktory přitom sdílení elektřiny znevýhodňují.

Ráno a večer fotovoltaika moc nevyrábí

Nejdražší elektřina bývá ráno a večer. Tehdy by se dalo prostřednictvím sdílení ušetřit nejvíc. Ale přebytků bývá v tuto dobu méně, protože slunce v tuto dobu ještě nemá dostatečnou intenzitu. Výjimkou jsou letní měsíce s dlouhými dny, opačným extrémem jsou zimní dny, kdy fotovoltaika ráno ani večer nevyrábí vůbec nic, natož přebytky.

Další věc je, že ráno i večer bývá běžná domácnost většinou obsazená a má tedy i vlastní spotřebu. Potkává se nám tedy nižší výroba ve srovnání s polednem a vyšší spotřeba domácnosti. Samozřejmě jde najít spoustu individuálních výjimek, ale obecně tento princip platí.

Ráno navíc bývá po proběhlé noci dostatek místa v baterii, což případné ranní přebytky do sítě dále omezuje.

Shrnuto, pokud elektřinu nesdílí opuštěná chata a zrovna není léto, odebírá domácnost na spotu ráno i večer elektřinu za nejvyšší ceny z celého dne.

Naopak přes poledne, kdy je z fotovoltaiky nejvíc přetoků, bývá v domácnostech i nižší spotřeba. Ale i když se v rámci komunity propojí takové domácnosti, budovy nebo firmy, které přes den odběr mají a přebytky by tak skutečně využily, u spotového tarifu naráží na další problém.

Když mám přebytky z fotovoltaiky já, mají je i ostatní

Přebytky během dne obvykle nemá jen jedna konkrétní fotovoltaika, ale i většina ostatních v dané oblasti. Cena elektřiny je tak nejen nízká, ale stále častěji i záporná. Cenu do záporu přitom neposílá jen tuzemská fotovoltaika, ale občas i zahraniční vítr.

Jinak řečeno, v době vysokých přebytků si sice domácnost může pomocí sdílení vynulovat cenu za elektřinu, ale ta by byla na spotu dost nízká i bez sdílení – nebo by byla dokonce záporná.

To znamená, že kdo zvládne na spotu odebírat elektřinu v době vysoké výroby obnovitelných zdrojů, ušetří i bez sdílení. Cena elektřiny sice nebude 0,- Kč jako u sdílené elektřiny, ale nebude ani o moc vyšší. A v době záporných cen může spotový odběratel na spotřebě i vydělat, což u sdílení nejde.

Kdy není sdílení zadarmo?

A aby toho nebylo málo, ani při sdílení přebytků nemusí být cena nulová. To když je do sdílení zapojeno více odběrných míst a přebytky se mezi ně dělí, ať už na základě nějakého pevného alokačního klíče, nebo v budoucnu na základě aktuální spotřeby. Jinak řečeno, přebytky z fotovoltaiky jsou nižší než okamžitá spotřeba komunity. Přebytky sice pořád cenu snižují, ale ne na nulu.

Sdílením elektřiny tak odběratel na spotu sice také ušetří, ale výrazně méně než s fixní cenou.

O něco horší to má výrobce. Bude-li na spotu posílat do sítě elektřinu ke sdílení v čase, kdy hrozí záporné ceny, riskuje, že když jeho elektřinu v daných 15 minutách zrovna nikdo z komunity neodebere, za sdílení svých přebytků ještě zaplatí.

Shrnuto: sdílení elektřiny se v kombinaci se spotovými tarify výrobci i odběrateli vyplatí výrazně méně než s tarify fixními. Úspora odběratele bude nižší a výrobci hrozí, že za sdílení zaplatí. Přitom jak bude časem přibývat obnovitelných zdrojů, bude jednak přibývat záporných cen a jednak tarifní systém bude stále více tíhnout k účtování podle doby spotřeby – tedy ke spotovým cenám.

Naštěstí je celkem jednoduchá možnost, jak se tomu vyhnout. A jak už to kolem obnovitelných zdrojů bývá, zásadní roli hraje chytré řízení.

Sdílení elektřiny na spotu bez starostí? Stačí jednoduchá funkce

Dobrá zpráva je, že takové řízení nemusí být nějak zvlášť složité a klíčovou funkci obsahuje řada fotovoltaických systémů už dnes. Tato funkce se jmenuje: „zákaz přetoků v době záporných cen“. Komunita se spotovými cenami tak má jistotu, že v době záporných cen z „jejího“ zdroje žádná elektřina do sítě nepoteče. A to je celé.

Výrobce takto nic netratí, naopak může využít záporných cen pro připravenou akumulaci. A když má zakázané přetoky, může si to samé užívat i jeho odběratel. Ten totiž v době záporných cen neodebírá elektřinu „jen“ zdarma ze sdíleného zdroje, ale využívá ještě lepší variantu a nechává si platit za spotřebu elektřiny ze sítě. A když záporné ceny skončí, vrátí se ke spotřebě elektřiny buď od komunity zdarma, nebo klasicky ze sítě.

Jak jsme si ale ukázali výše, spotové ceny bývají ráno i večer nejvyšší a přebytky z fotovoltaiky jsou v tyto časy sezónní, malé nebo žádné. Šlo by nějak přesunut sdílení elektřiny z fotovoltaiky na ráno a na večer?

Sdílení elektřiny na spotu pro pokročilé: sdílení baterie

Domácí fotovoltaika je obvykle vybavena baterií. Díky nastavení dotací jsme v ČR dokonce v této disciplíně (vybavení domácí fotovoltaiky baterií) světoví rekordmani. A mám-li baterii na chatě, kde zrovna nikdo není, mohl bych ji vybíjet večer do sítě, díky sdílení si snížit cenu elektřiny ve špičce, a tak významně ušetřit.

Něco takového lze provést ručně v ovládací aplikaci, ale dělat to každý večer by vydržel jen velký nadšenec. Do hry by tak opět vstoupil chytrý algoritmus, který by přes internet propojil domácnost výrobce a odběratele.

Elektrárna na chatě by měla díky smart systému okamžitá data o spotřebě odběratele v jiné budově a věděla by tak přesně, kdy má posílat elektřinu z nevyužité baterie do sítě. Algoritmus by tak virtuálně přenesl fotovoltaiku s baterií z chaty do domácnosti zákazníka.

Technicky to není nic nereálného, otázka je, kolik je v ČR takto nevyužitých baterií. Pořizovat si drahou baterii na chatu, kde bývá využita přinejlepším pár měsíců v roce, je totiž celkem luxus.

Dokud to jde, bude prostě pro sdílení výhodnější a jednodušší mít pevnou cenu jak nákupu, tak výkupu elektřiny.