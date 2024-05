TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Vydělejte na spotřebě elektřiny. Delta Green spouští platformu Proteus

Domácnosti s fotovoltaikou mohou vydělávat na elektřině i v době, kdy majitelé nejsou doma. Umožňuje to nová platforma Proteus, kterou do ostrého provozu tento měsíc pustila společnost Delta Green. Chytrým domácnostem umožňuje automatické řízení spotřeby a výroby elektřiny.

Proteus automaticky řídí spotřebu a výrobu elektřiny tak, aby domácnost prodávala elektřinu v časech, kdy je nejdražší a spotřebovávala, když je nejlevnější. Lidé přitom nejsou nijak omezení v tom, jak využívají své spotřebiče. Alfou a omegou fungování Protea jsou tři pravidla: levný nákup elektřiny, její výhodný výkup a co nejchytřejší spotřeba v domácnosti.

„Delta Green je první dodavatel elektřiny v Česku, který takovou automatizaci nabízí. Proteus sleduje ceny elektřiny, predikci slunečního svitu a odhaduje i spotřebu domácnosti. Naše data ukazují, že oproti situaci, kdy spotřeba a výroba není řízena, dokáže přinést zhruba 3000 Kč ročně navíc. Výdělek se bude navyšovat spolu s tím, jak budeme připojovat ovládání dalších zařízení, například elektromobilů,” popisuje fungování Jan Hicl, produktový ředitel Delta Green.

Jádrem Protea je unikátní algoritmus, který firma sama vyvinula. „Většina instalačních společnosti dodává jen hardware, výjimečně se setem jednoduchých pravidel. Například - od 8 do 11 hodin dodávej do sítě, pak nabíjej baterku. Tato pravidla ale selhávají v momentě, kdy se změní počasí, nebo ceny na trhu. S Proteem může na první pohled dojít k neintuitivním scénářům, jako je blokování baterie pro vybíjení i když je elektřina drahá. Proteus totiž vidí, že cena ještě stoupne a že vydělá více, pokud elektřinu prodá za tu nejvyšší možnou cenu o něco později, než kdyby se z baterie ihned spotřebovala,” vysvětluje Hicl.

Svým názvem odkazuje na řeckou mytologii a boha moří Protea jako kapitána, který řídí spotřebu elektřiny domácnosti na vlnách spotových tarifů. Delta Green pro Protea připravuje i mobilní aplikaci.

Za používání Protea zákazníci Delta Green nic neplatí, je pro ně dostupný zdarma. A základní verzi mohou zadarmo používat i ti, kdo klienty Delta Green nejsou. Na platformě má podobu pěti tlačítek, kterými lze vypnout a zapnout prodej přetoků do sítě a nabíjení a vybíjení baterie. To má význam hlavně v době, kdy jsou ceny energií záporné a majitelé fotovoltaik za posílání přebytků do sítě platí. „Tlačítka jsou velká pomoc - vypnutí přetoků do sítě je jinak pro uživatele technicky náročná věc. Proteus tento problém řeší a to i pro ty, kdo nejsou našimi zákazníky,” uzavírá Hicl.