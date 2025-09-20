Flexibilita umožňuje zapojit víc OZE i zlevnit provoz sítě. Podrobnosti představí konference Agregace a flexibilita 2025
Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů mění trh s elektřinou a přináší potřebu nového přístupu k flexibilitě. O tom budou v říjnu diskutovat odborníci na konferenci Agregace a flexibilita 2025, kterou pořádá Sdružení agregátorů a poskytovatelů flexibility (SAF) fungující v rámci Asociace AKU-BAT.
Konference se koná 7. 10 v pražském hotelu Stages. Program nabídne pět tematických bloků a přes 430 minut odborného obsahu. Na pódiu vystoupí více než 25 řečníků z ČR i Evropy – mimo jiné ze SolarPower Europe, Rystad Energy, ČEPS, MPO či ERÚ. Diskutovat se bude o ekonomických dopadech flexibility, možnostech akumulace, připojování bateriových úložišť i integraci evropských trhů prostřednictvím platformy Alpaca a zkráceného obchodování aFRR.
Pro agregátory půjde o příležitost získat nejnovější know-how v oblasti datové analytiky a bezpečnosti. Výrobci a stavitelé bateriových úložišť ocení detailní informace k možnostem připojování do sítí, zejména po oznámení ČEZ Distribuce, která zveřejnila konkrétní termíny. Investoři zase najdou podrobné predikce a business modely, které ukazují návratnost projektů i rizika spojená s rychlým růstem poptávky.
Konference vzniká díky silné partnerské základně. Hlavními partnery jsou společnosti Nano Energies, DELTA CAPACITY a Enery. Odborným partnerem je SolarPower Europe.
Z řad partnerů akci podporují ČEPS, Sympower, Solar Global, LTW Battery, aggregaat, EVC Group a EnergoStation. Mediálními partnery jsou Solární asociace, Obnovitelne.cz, Pro-Energy.cz, TZB-Info.cz a Oenergetice.cz.
Celá akce tak nebude jen akademickou diskusí, ale skutečnou platformou, kde se propojí výrobci, agregátoři, investoři, distributoři i regulátoři. A společně budou hledat odpověď na zásadní otázku: jak začlenit flexibilitu do českého i evropského trhu s elektřinou tak, aby se stala základem jeho stability a konkurenceschopnosti.