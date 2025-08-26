MND se pouští do velkých baterií a domácnostem s fotovoltaikou nabízí odměnu za flexibilitu
Společnost MND připravuje instalaci desítek MW baterií v ČR i v Německu. A řízení baterií v menším měřítku nabízí i domácnostem s fotovoltaikou, které tak získají stabilní zdroj příjmu ze své elektrárny.
Novela energetického zákona lex OZE 3 otevřela českou energetiku samostatně stojícím bateriím. A zájem investorů je velký. Elektrické úložiště se dá použít mnoha způsoby, což znamená, že existuje celá řada cest, jak na něm vydělat.
Jak se dá vydělat na baterii
Pro obchodníka s elektřinou je důležité zejména vyrovnávání odchylky, kdy mu baterie pomůže kompenzovat výkyvy mezi předpokládanou a skutečnou spotřebou jeho zákazníků. Dalším obchodním modelem je cenová arbitráž, tedy nabíjení v čase levné a prodej v čase drahé elektřiny.
A pak je tady celá sada podpůrných služeb (frekvence, setrvačnost, stabilizace napětí…), která se dá prodat distribuci nebo přenosové soustavě. Baterie tak pomáhají stabilizovat výrobu obnovitelných zdrojů, podporují síť, levně se nabíjí (nebo za to dostávají zaplaceno) a jejich provoz je bezemisní.
Zároveň se rychle staví a jejich cena rychle klesá.
MND se stává významným bateriovým hráčem v ČR
MND v ČR staví hned čtyři bateriová úložiště a další tři budou následovat. Největší je přitom baterie Břeclav s výkonem 12 MW a kapacitou 31 MWh, která bude uvedena do provozu na začátku roku 2026.
Celková kapacita budovaných bateriových úložišť MND v Česku činí 107 MWh. Současně MND plánuje do těchto technologií investovat i v Německu, kde by dvě úložiště dokončená v příštím roce měla mít kapacitu 69 MWh.
Garantovaný příjem 8 400 Kč ročně pro domácnosti s fotovoltaikou
Domácnostem vybaveným fotovoltaickou elektrárnou s baterií MND nově nabízí zapojení do tzv. poskytování flexibility. Znamená to, že domácnost svěří ovládání své elektrárny společnosti MND, která ji využije pro vyrovnávání vlastní odchylky a poskytování podpůrných služeb síti.
Za toto „půjčení“ MND nabízí garantovanou odměnu minimálně 700 Kč měsíčně, tedy 8 400 Kč ročně. Garance znamená, že méně to nebude. Zkušenosti z pilotního provozu ukazují, že domácnost si spíše vydělá o něco více. První zapojení zákazníci navíc získají jednorázový bonus 2 000 Kč.
Zákazník se přitom nemusí bát, že by přišel o výhody, které mu fotovoltaika přinášela dosud. MND baterii nevybíjí pod 30 %. Tím zákazníkovi zbyde v baterii vždy nějaká elektřina jako záloha pro případ výpadku.
MND po fotovoltaice v rámci flexibility požaduje 3 služby a jejich aktivaci odměňuje:
- Omezení přetoků: 1 Kč/kWh
- Vybíjení do sítě: 3 Kč/kWh
- Nabíjení ze sítě: 3 Kč/kWh
Zákazník je tak kompenzován za každou kWh, o kterou mu MND sníží přetoky nebo která proteče přes baterii.
První zkušenosti ukazují, že naprostá většina aktivací flexibility se dělí zhruba rovným dílem mezi první dvě služby – omezení přetoků a vybíjení do sítě. Pouze malá část připadá za nabíjení ze sítě.
Kdo se může zapojit do poskytování flexibility?
Poskytování flexibility je dostupné pro domácnosti, které mají jako dodavatel elektřiny MND a výkup přetoků přes jejich službu Solární účet. Podstatné také je, že fotovoltaika nesmí být zapojena do sdílení elektřiny.
Pokud jde o technické požadavky, zapojit se mohou domácnosti s fotovoltaikou s baterií a střídači značek:
- Goodwe
- Solax
- Huawei
- Victron
V rámci instalace se ke střídači se připojí ovládací modul velikosti zhruba krabičky od sirek, který se následně připojí k internetu. A to je celé.
Zákazník může výdělek za služby flexibility sledovat online v klientském portálu MND. Odtud také může v případě nespokojenosti poskytování flexibility kdykoli zastavit. Výpovědní doba je jeden měsíc.