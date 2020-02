TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Zařízení, které rozhoduje o návratnosti fotovoltaiky

Zařízení, které rozhoduje o návratnosti fotovoltaiky

Na co si dát pozor při pořizování střešní solární elektrárny? Fotovoltaické panely to kupodivu nejsou – jejich kvalita je bez ohledu na výrobce poměrně srovnatelná. Pokud si však pořídíte sestavu, která ukládá přebytky vyrobené energie do baterií, je naprosto klíčové zvolit správný střídač. Ten totiž ve výsledku rozhoduje o tom, jaká bude (nebo taky nebude) návratnost vaší investice. Je to takové specifikum České republiky.