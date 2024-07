TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Máte doma fotovoltaiku? Jeden dodavatel vám zdraží elektřinu, jiní za spolupráci nabízí slevu

Dodavatel elektřiny innogy zavádí zvláštní poplatek pro zákazníky s fotovoltaickou elektrárnou. Jako důvod obchodník uvádí neschopnost předpovídat odchylku majitele fotovoltaické elektrárny. Je tento přístup hodný 21. století?

Innogy jako první dodavatel elektřiny oznámil, že zavede speciální poplatek pro své zákazníky s fotovoltaickou elektrárnou. Důvodem je, že u těchto zákazníků nemůže předvídat jejich odchylku a zvyšují mu náklady. Co to znamená? Je to nevyhnutelné? Co se s tím dá dělat? Projděme si to postupně.

Co je to odchylka?

Elektřinu jde skladovat jen velmi omezeně. Proto trh s elektřinou funguje tak, že výroba elektřiny se musí v každém okamžiku, tzn. 15minutovém intervalu, rovnat spotřebě.

Když je spotřeba zákazníků nižší nebo vyšší, než momentální výroba, vzniká odchylka, kterou musí kompenzovat provozovatel přenosové soustavy pomocí služeb výkonové rovnováhy (SVR). Je-li spotřeba vyšší, musí se zvýšit výroba v záložních elektrárnách. Je-li nižší, musí se elektřina přeposlat jinam, což způsobuje další náklady jako ztráty v síti, aktivace baterií nebo přečerpávacích elektráren. Oba typy odchylky způsobují náklady na SVR a ty musí někdo zaplatit.

Kdyby měl koncový zákazník, tedy odběratel, odpovídat za svou odchylku, musel by přesně dodržet harmonogram, kdy spustí jaké spotřebiče a jak dlouho je bude provozovat, což nelze. V praxi by to vypadalo tak, že kdybyste si rozsvítili v jinou než stanovenou dobu, způsobili byste odchylku a museli za ni platit.

Odpovědnost za odchylku proto přebírá obchodník, dodavatel elektřiny. Ten množství nakoupené elektřiny rozprostře mezi své zákazníky, kde se jednotlivé odchylky vykompenzují. Nikdy to ale není 100%, protože z tisíců zákazníků se vždy někteří zachovají atypicky. Obchodník pak za odchylku platí, ale při dobré predikci je jeho odchylka, a tedy i náklady s tím spojené, minimální. Jinak řečeno, jsou to přijatelné náklady jeho podnikání.

Jak s tím souvisí domácí fotovoltaika?

Odchylka a domácí fotovoltaika

Spotřebu domácností s fotovoltaickou elektrárnou je těžké předpovídat, protože svou spotřebu nepokrývají čistě ze sítě, ale i z vlastního zdroje a z baterie. Na rozdíl od zákazníka bez fotovoltaiky tak není při odhadu spotřeby neznámá jen výše spotřeby, doba jejího spuštění a doba trvání. Ale i výroba odpovídajícího výkonu fotovoltaiky, aktuální nabití baterie a další akumulace.

Stanovit správnou předpověď spotřeby s více proměnnými je mnohem náročnější a běžný obchodník to neumí. U zákazníků s fotovoltaikou mu tak vzniká větší odchylka a tedy i systémové náklady.

A jak domácností s vlastním zdrojem elektřiny přibývá, zvyšuje se i odchylka obchodníka, který jim dodává elektřinu. Běžný obchodník tak postupuje podle logiky „když majitelé fotovoltaických elektráren způsobují nepředvídatelnou odchylku, měli by i nést náklady na její pokrytí“. Tak pravilo innogy a energetický expert Michal Macenauer z EGÚ Brno v článku pro Seznam zprávy.

Zákazníci obchodníka innogy, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu, tak budou za každou megawatthodinu platit extra 562 korun paušál, resp. 453 korun u spotového tarifu.

Je fotovoltaika nežádoucí?

Domácí fotovoltaiku dotujeme proto, že:

snižuje spotřebu elektřiny ze sítě a nahrazuje ji bezemisní elektřinou vyrobenou na vlastní střeše ze slunce,

posílá do sítě bezemisní a lokálně vyrobenou elektřinu,

tato elektřina je obchodníkem velmi levně vykoupena a vzápětí za plnou cenu prodána v sousedství. I obyvatelé, kteří nemají fotovoltaiku, tak dostávají od svých sousedů bezemisní elektřinu. A jsou-li na spotu, tak i za velmi nízké ceny.

Z toho by si jeden myslel, že čím více obnovitelných zdrojů instalujeme, tím lépe. Jenže jak jinak si má zákazník s fotovoltaikou vyložit zvláštní postih od dodavatele, než tak, že se svým zdrojem ostatním škodí?

A že by udělal nejlépe, kdyby:

změnil dodavatele,

úplně se odpojil od sítě,

nebo si žádnou ekologickou domácí elektrárnu nepořizoval.

Opravdu je tohle sdělení, které chtějí dodavatelé komunikovat vůči majitelům ekologických zdrojů elektřiny?

Jak přistupovat k domácnosti s fotovoltaikou v 21. století

Pojďme si upřesnit, proč mají být zamýšleným poplatkem majitelé fotovoltaických elektráren penalizováni – protože běžní dodavatelé neumí spočítat odchylku zákazníků s fotovoltaikou. Což není problém, dokud za to neúčtují domácnostem s fotovoltaikou extra poplatky.

Proč to běžní dodavatelé neumí? V první řadě proto, že nemají data. Nevědí, kolik zákazníkovi vyrábí jeho fotovoltaika, jak má nabitou baterii, jaké má spuštěné spotřebiče – a tedy ani kolik elektřiny a kdy bude potřebovat ze sítě.

Taková data se ale dají získat.

Má je pokročilý algoritmus řízení spotřeby. Tedy software, který je integrován do střídače nebo smart home systému, například Loxone. Nebo si ho různé firmy vyvíjejí sami. Na TZB-info jste se tak mohli dočíst o software firmy AERS nebo o algoritmu Proteus od Delta Green. Nebo může být součástí přídavného chytrého zařízení, jako je třeba Infigy (neplést s innogy).

Takový algoritmus počítá s počasím na příští den a od něj odvozuje výrobou fotovoltaiky, pokročilejší systémy, třeba právě Infigy, i potřebu vytápění nebo chlazení. K tomu připočítá spotové ceny elektřiny a stav nabití baterie. A také zná denní rutinu obyvatel domu, takže ví, kdy a na jak dlouho spouští různé spotřebiče. Z těchto proměnných spočítá, jak má naložit s elektřinou z fotovoltaiky, kdy má nabíjet nebo vybíjet baterie – a také, kolik elektřiny bude potřebovat ze sítě. Dělá to celé proto, aby obyvatelé domu měli co nejlevnější elektřinu.

Příklad řízení domácnosti pomocí algoritmu Systém Infigy může díky pokročilému datovému modelu zvýšit zisk z přebytků energie. Představme si slunečný den, kdy je kolem poledne záporná cena elektřiny. V ranních hodinách systém brání akumulaci, což vede k přetokům do distribuční sítě za vyšší cenu. Během hodin se zápornou cenou energie naopak začne systém akumulovat energii do baterie, bojleru a chladicích zařízení, čímž využívá maximum výroby z fotovoltaické elektrárny (FVE). Přetok do sítě je zakázán. Ve večerní špičce, pokud je v baterii elektřiny nadbytek, systém uchovává množství potřebné k pokrytí noční spotřeby a přebytek prodá do sítě. Veškeré kroky jsou plně automatické a není třeba zásahů uživatele.

Algoritmus tedy zná dané odběrné místo velmi dobře a má o něm přehled v reálném čase. Pro výpočet odchylky tak má všechna potřebná data:

okamžitou spotřebu/výkon, tedy kolik dané odběrné místo (OM) momentálně odebírá nebo dodává do sítě,

výrobu fotovoltaiky v daný okamžik,

výrobu fotovoltaiky za určité období (den),

úroveň nabití baterie,

celkovou spotřebu a dodávku elektřiny do sítě.

Tyto systémy umí také vytvářet poměrně přesné predikce spotřeby daného OM na další den, včetně odběru ze sítě.

Běžný dodavatel naopak z odběrného místa vybaveného fotovoltaikou zná prakticky jen rezervovaný výkon a celkovou spotřebu nebo dodávku do sítě. A to ještě ne v reálném čase, ale zpětně.

Jak může dodavatel získat zákazníkova data?

Dejme tomu, že dodavatel místo penalizace domácnosti s fotovoltaikou opravdu chce její odchylku spočítat. Jak může potřebná data získat?

První možnost je obstarání těchto dat přímo z řídicího systému střídače, jako je GoodWe SEMS, Victron VRM, nebo i český AERS, kam může uživatel povolit přístup třetí osobě. Ale protože dodavatel nemůže ručně vyzobávat data z každé jednotlivé elektrárny, musí si naprogramovat vlastní přístup, který mu bude z různých střídačů data sbírat automaticky.

To je poměrně náročná práce, ale není to nic nereálného, jak ukazují již dnes někteří dodavatelé (viz níže).

Druhá možnost je vytáhnout si stejným způsobem data ze smart home systému, nebo z přídavného systému řízení energie, jako je Infigy. Ty navíc umí nad rámec střídače řídit i například chod tepelného čerpadla, nahřívání bojleru nebo ovládat chytré zásuvky. Nepatří pod žádného dodavatele, jejich hlavním zájmem je opatrování domácnosti zákazníka.

Další podobné systémy nabízí například firmy Somi nebo Electree. Zdroje dat pro dodavatele tedy existují.

Dodavatel, který má data, neúčtuje poplatky, ale nabízí slevu

Jakmile dodavatel data získá, zahrne je do svého software, který používá pro vyrovnávání svého portfolia. Na základě těchto dat by měl být schopen stanovit predikci spotřeby zákazníků s fotovoltaikou velmi spolehlivě a jimi způsobenou odchylku snadno snížit. Uvidí totiž data v reálném čase a bude moci svou odchylku během dne upravovat.

Zákazníkům s fotovoltaikou, kteří poskytnou svá data, pak dodavatel nejen, že nenaúčtuje penále, ale naopak nabídne slevu. Na zákazníky, kteří svá data neposkytnou, se sleva nevztahuje.

Tento přístup zatím uplatňují obchodníci Delta Green a bezDodavatele. A je pravděpodobné, že další budou brzy následovat. Někteří totiž po vzoru innogy místo práce s daty budou účtovat poplatky.

Dodavatel, který může řídit baterii, zákazníkovi za spotřebu platí

A může být ještě lépe. A to v případě, že zákazník nezpřístupní dodavateli jen svá data, ale rovnou možnost ovládání celé elektrárny. Proč by to dělal? Protože dodavatel s pomocí zákazníkovy baterie může jednak aktivně vyrovnávat svou odchylku a nebo rovnou poskytovat cenné služby výkonové rovnováhy a vydělávat na tom. A zákazníkovi se za tuto příležitost odmění.

Příklad takového řízení najdeme již několik let v Německu, kde firma Sonnen provozuje tarif SonnenFlat. Ve zkratce to znamená, že zákazník si koupí fotovoltaiku s bateriíí, dá ji k dispozici dodavateli (společnosti Sonnen) a ta ji používá pro vyrovnávání sítě. Zákazníkovi za to dá elektřinu kompletně zdarma (včetně regulované složky) a k tomu další bonusy jako kompenzaci za opotřebení baterie nebo za ušetřenou elektřinu.

Z tohoto modelu profituje zákazník, síť i firma Sonnen. Všichni jsou spokojení.

A v ČR to nejde.

Baterie v české energetice nechceme

Dodavatelé jsou v tom tentokrát nevinně. Čeká se na novelu energetického zákona lex OZE 3, která umožní smysluplné využívání baterií pro poskytování podpůrných služeb. Ta by snad měla být schválena letos.

Zároveň je dobré zmínit, že novela lex OZE 3 vzniká jen díky tlaku EU (a trpělivé asistenci oborových asociací, spřízněných odborníků a firem), která začlenění akumulace do energetické legislativy vyžádala po členských státech už v roce 2018. Čeští zákonodárci jako jediní v celé Evropě aktivně odsouvali přijetí této novely až dosud, kdy nám – jako jediným v Evropě – EU musela pohrozit, že proti ČR uplatní sankce pro nečinnost.

Na bateriích poskytující SVR vydělají zákazníci, firmy, i síť. A v ČR tuto výhodu budeme moci využívat jen díky EU, českým tradičním energetikům navzdory.

Penalizace domácností s fotovoltaikou není nutná

Běžní dodavatelé v současnosti nepracují s podrobnými daty o domácnosti zákazníka a se stávajícími nástroji opravdu nemohou dobře odchylku domácností s fotovoltaikou predikovat. To ale neznamená, že problém je objektivní a pokud dodavatelé nechtějí nést vyšší náklady, jediným řešením je zavedení poplatku.

Protože jsou tady dodavatelé, kteří se s daty dlouhodobě pracovat učí a zákazníkům, kteří poskytnou svá data, místo postihů naopak nabízí výhody. V tržním prostředí tak majitelé domácích ekologických zdrojů elektřiny nejspíš nebudou mít těžkou volbu svého dodavatele.