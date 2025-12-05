Co čekat od FVE v zimě? Klíčové faktory, které rozhodují o výkonu
S nástupem zimy se pravidelně objevuje otázka, jak si fotovoltaické elektrárny (FVE) poradí s nižší intenzitou slunečního svitu, mrazem nebo sněhem. Zimní měsíce pro ně nepředstavují překážku, ale období, které má specifické podmínky a vyžaduje pečlivě promyšlený návrh systému.
„Fotovoltaika není letní zařízení. Je navržená tak, aby fungovala i v období s výrazně menším množstvím světla,“ říká Martin Palarčík, předseda rady jednatelů PREsolidsun. Podle něj jsou obavy ze zimního provozu stále zakořeněné, přestože realita dlouhodobě ukazuje, že systémy si v mrazech vedou překvapivě dobře. Je potřeba si uvědomit, že moderní technologie v systémech FVE počítají s provozem po celý rok.
Mýtus o neefektivních zimních měsících
Přestože je výroba v zimních měsících přirozeně nižší, panely pokračují v práci i při rozptýleném světle. To se v zimě vyskytuje velmi často a umožňuje elektrárně pokrýt část spotřeby domácnosti či firmy. „Zimní výroba může být nižší, ale rozhodně není nulová. Správně navržený systém má i v zimě přínos – jak ekonomický, tak provozní,“ doplňuje Martin Palarčík. Fotovoltaika tak zůstává celoroční technologií, nikoliv pouze sezonním zdrojem energie.
Zasněžené panely sice občas dočasně omezí výrobu, ale nejde o dlouhodobý stav. Díky hladkému povrchu panelů a sklonu konstrukce sníh obvykle sklouzne nebo roztaje během teplot nad nulou nebo vlivem slunečního svitu, a to v krátkém čase. Moderní konstrukce jsou navíc navrženy tak, aby odolaly místní sněhové zátěži. „U většiny instalací si systém poradí sám – nejsou potřeba žádné zásahy. Ruční odklízení sněhu nedoporučujeme kvůli riziku poškození panelů,“ uvádí Martin Palarčík.
Co ovlivňuje výkon v zimě a proč je návrh klíčový
Výkon FVE během zimy je ovlivněn kratší denní dobou, nízkým postavením slunce a menší intenzitou světla. Na druhé straně však může pomoci odraz světla od zasněžené plochy. Zásadní roli ale hraje správná orientace a sklon panelů. Instalace se proto navrhují podle celoročního modelu osvitu, nikoliv pouze podle letních hodnot. „Kvalitní návrh zohledňuje i zimní minima. To je základ, aby systém dlouhodobě dával smysl a byl ekonomicky efektivní,“ dodává Martin Palarčík.
Před příchodem zimy je vhodné zkontrolovat technický stav montážní konstrukce, zejména v oblastech se zvýšenou sněhovou nebo větrnou zátěží. Servisní technici PREsolidsun posuzují uchycení konstrukce, stav kabeláže a celkovou stabilitu systému. „Spolehlivost začíná pevnou konstrukcí a správným technickým provedením. Právě to jsou oblasti, které zákazníkům dlouhodobě zajišťujeme,“ vysvětluje Martin Palarčík.
Monitoring jako základ stabilního provozu
Nejdůležitějším nástrojem zimního dohledu je kontinuální monitoring. Zákazníci by měli mít přístup ke klientské zóně s aktuálními daty o výrobě. Systémy PREsolidsun jsou doplněny o dohledové centrum, které automaticky vyhodnocuje nestandardní situace. „Pokud FVE vykazuje chování, které neodpovídá běžným zimním podmínkám, náš dohled jej zachytí a situaci se zákazníkem řešíme,“ popisuje Martin Palarčík. Elektrárna tak může fungovat stabilně i v nejchladnější části roku.
U některých instalací se během zimy vyplatí provést kontrolu střídače, kabeláže či celkového výkonu. Týká se to zejména lokalit s extrémními podmínkami nebo instalací s nestandardním stíněním. Servis PREsolidsun působí po celé České republice a řeší jak běžné kontroly, tak případy dlouhodobějších poklesů výkonu.
Fotovoltaická elektrárna je celoroční technologie
Zimní měsíce nepředstavují překážku ani důvod k odkládání investice do fotovoltaických systémů. Současné technologie jsou konstruované tak, aby dlouhodobě obstály i v náročných klimatických podmínkách, a jejich výkon stojí především na kvalitním technickém návrhu, robustní konstrukci a důsledném dohledu nad provozem. „Fotovoltaická elektrárna je spolehlivým dlouhodobým zdrojem energie bez ohledu na roční období. Rozdíl netvoří počasí, ale úroveň návrhu, instalace a následné péče,“ uzavírá Martin Palarčík.