PODCAST: Nová generace střídačů ET nebo baterie pro firmy. Jaké má GoodWe novinky pro rok 2026?
GoodWe chystá na rok 2026 řadu novinek pro domácí i firemní fotovoltaiky. Nabídka zahrnuje nové hybridní střídače, baterie Lynx D nebo wallboxy. Do Česka dorazí také první tepelná čerpadla značky GoodHeat. Firma zároveň posiluje lokální tým a servisní podporu.
Společnost GoodWe jsme zastihli na veletrhu Smart Energy Forum 2025. Na novinky jsme se zeptali Tomáše Šarocha, obchodního ředitele pro ČR a Slovensko.Poslechněte si podcast:
Nový střídač a baterie pro domácnosti
GoodWe připravuje pro rok 2026 několik zásadních novinek, které míří hlavně na domácí fotovoltaiku. Největší změnou je nová generace třífázových hybridních střídačů o výkonu 6 až 15 kW. Oproti předchozí verzi mají vestavěný měřič, podporují vyšší proudy a napětí, nabízejí tři MPPT vstupy a díky přepracované konstrukci také lepší pasivní chlazení. Samozřejmostí zůstává asymetrický provoz pro české podmínky.
Součástí nabídky pro domácnosti je i baterie Lynx D. Její hlavní výhodou je zabudovaný DC DC měnič, díky kterému lze jednotlivé bateriové bloky skládat paralelně. Uživatel tak může kdykoli rozšířit kapacitu bez potřeby složité synchronizace článků. Druhou novinkou pro domácí sektor je modernizovaná nabíječka pro elektromobily s RFID čtečkou a více režimy řízení nabíjení. GoodWe se navíc chystá vstoupit na český trh s tepelnými čerpadly pod značkou GoodHeat, která už funguje v západní Evropě.
Zajímá vás, jak funguje paralelní rozšiřování baterií Lynx D díky vestavěnému DC DC měniči? Poslechněte si celý rozhovor s Tomášem Šarochem.
Řešení GoodWe pro firmy a velké projekty
Ve firemním segmentu firma představila nové bateriové systémy. Model BAT o výkonu 112 kW je řešen jako kabinet s aerosolovým hašením. Zajímavou novinkou je také kombinované řešení SA 125×261, které spojuje 125 kW střídač a 261 kWh bateriového prostoru v jednom celku. Bateriové bloky jsou chlazené kapalinou. GoodWe zároveň připravuje velké hybridní střídače o výkonu 80 a 100 kW a pro český trh speciální variantu 99,9 kW.
Firma se posouvá i směrem k rozsáhlým projektům. Na veletrhu ukázala velký střídač pro utility scale instalace s výkonem až 350 kW a oznámila také přípravu kontejnerové baterie. Tím doplňuje portfolio od domácností přes komerční segment až po velké energetické společnosti.
Spolehlivý servis díky českému zastoupení
Zákazníci se podle vyjádření zástupců nemusí obávat ani případného nedostatku servisu, pokud by zkrachoval jejich původní dodavatel. GoodWe má od roku 2025 přímé zastoupení v České republice a už tři roky spolupracuje se servisním partnerem NBServis, který zajišťuje opravy i telefonickou podporu. Lokální tým zahrnuje techniky, inženýra i obchodní a marketingové pracovníky, což potvrzuje stabilní působení firmy na českém trhu.