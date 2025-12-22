Co čeká fotovoltaiku v roce 2026? Agrovoltaika, baterie a nová vláda
Rok 2025 přinesl zásadní změny – v pravidlech, v investičních podmínkách i ve veřejné podpoře. Jan Krčmář komentuje, co fotovoltaice pomohlo a co jí dál hrozí.
Zatímco v minulých letech se fotovoltaika stavěla „o sto šest“, konec roku 2025 přináší zpomalení tempa. Řada firem čelí poklesu zakázek, některé ukončují činnost, jiné se spojují nebo mění obor. Trh opustila fázi rychlého růstu a vstoupil do období nejistoty. Co přesně za tímto vývojem stojí a jaké to má dopady na firmy i zákazníky? Na to jsme se ve studiu Estav.tv ptali Jana Krčmáře, výkonného ředitele Solární asociace.
Změny v legislativě a dotacích otevřely nové možnosti
Rok 2025 přinesl několik pozitivních posunů: například konečně došlo k legislativnímu umožnění vertikálních agrovoltaických instalací a ke zjednodušení žádostí o dotace z modernizačního fondu. Díky tomu už není potřeba stavební povolení pro řadu střešních elektráren. Zajímá vás, jaká další úleva firmám pomohla a jaké změny připravily půdu pro nové investice? Podívejte se na video.
Baterie se stávají běžnou součástí nových projektů
Dnešní investoři v Česku běžně plánují fotovoltaiky už rovnou s bateriemi – a to nejen kvůli dotacím. Baterie totiž přinášejí větší flexibilitu, ekonomickou návratnost i možnost poskytovat podpůrné služby. Jak přesně se tato kombinace projevuje v praxi? A proč v tomto ohledu Česko možná předbíhá zbytek Evropy? Dozvíte se v rozhovoru.
PPA smlouvy: příležitost pro firmy, která zatím zůstává nevyužitá
Modely přímého prodeje elektřiny z elektrárny do továrny (on-site PPA) nabízejí velké výhody pro výrobce i odběratele. Přesto jsou u nás zatím spíše výjimkou. Co tomu brání? A jaké podmínky by musely být splněny, aby se tento model rozšířil i mimo velké podniky? Poslechněte si rozhovor.
Budoucnost bez dotací? Možná blíž, než si myslíme
Jan Krčmář upozorňuje, že český zákazník je stále silně závislý na dotačních programech. Přitom fotovoltaika dává smysl i bez nich – jako dlouhodobá pojistka proti cenovým výkyvům. Jaké obchodní modely mohou v budoucnu fungovat bez dotací? A jak by mohla nová vláda podpořit výstavbu velkých elektráren, aniž by šlo o přímé dotace? Podívejte se na video.