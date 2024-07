TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Přirážka k ceně elektřiny od innogy pro domácnosti s fotovoltaikou: na kolik to reálně vyjde?

Přirážka k ceně elektřiny od innogy pro domácnosti s fotovoltaikou: na kolik to reálně vyjde?

Dodavatel elektřiny innogy bude nově účtovat svým zákazníkům s fotovoltaikou přirážku k ceně elektřiny odebrané ze sítě. Pomůže mu to snížit odchylku?

V předchozím článku jsme si představili novou přirážku k ceně elektřiny, kterou připravila společnost innogy pro své zákazníky z řad domácností, které mají fotovoltaiku (FVE). Ta vychází na 562 korun na megawatthodinu odebranou ze sítě u zákazníků s fixním tarifem a 453 korun u zákazníků s tarifem spotovým. Tento poplatek by měl reflektovat vyšší náklady obchodníka na pokrytí odchylky, kterou domácnosti s fotovoltaickou elektrárnou způsobují. V tomto ohledu je však přirážka nastavena přinejmenším podivně.

Předpokládaná logika takového opatření by pravděpodobně měla být „čím větší odchylku způsobuješ, tím víc zaplatíš“. A jaká fotovoltaika způsobuje větší odchylku? Malá nebo velká? Spíš ta velká. Zaplatí tedy domácnosti s větší elektrárnou opravdu více? Pojďme si to spočítat:

Větší fotovoltaika znamená menší spotřebu elektřiny ze sítě

Budeme v případě innogy počítat nižší poplatek 453 Kč, neboť uživatelé fotovoltaiky s (větším) bateriovým úložištěm tíhnou ke spotovým produktům. Obecně lze říci, že čím větší je spotřeba elektřiny, tím je i větší samospotřeba a instalace fotovoltaiky je výhodnější. Pro fotovoltaiku je ideální spotřeba konstantně rozložená v čase (servery, ledničky, mrazničky, keramické pece) nebo provozovaná pouze přes den (řízený ohřev vody, technologie bazénu).

Uvažujme proto nadstandardní rodinný dům, který má tepelné čerpadlo (vytápění + teplá voda), 2x elektromobil a bazén (filtrace, ohřev). Roční spotřeba 22 MWh.

V prvním případě nainstalujeme FVE o výkonu 3,6 kWp, jednofázové řešení s 7,2 kWh baterií. Roční výroba fotovoltaiky při optimální orientaci a sklonu se špičkovými panely dosáhne přibližně 3,8 MWh. Vzhledem ke spotřebě nemovitosti a bateriím využijeme 90% výroby a 10 % odteče do sítě. Takže nová spotřeba po instalaci FVE bude 22 - 0,9 * 3,8 = 18,58 MWh. Poplatek Innogy tak dosáhne 18,58 MWh * 453,- Kč/MWh = 8 416,- Kč.

Ve druhém případě osadíme nemovitost třífázovou FVE o výkonu 10 kWp s baterií okolo 20 kWh. Zde můžeme v případě nadstandardní nemovitosti uvažovat výrobu 10 MWh (máme o něco větší režii systému, jak za baterie, tak za střídač) s uvažovaným využitím 70 % a přetoky do sítě 30 %. Tudíž spotřeba ze sítě bude 22 - 0,7 * 10 = 15 MWh. Poplatek Innogy bude tedy 15 MWh * 453,- Kč/MWh = 6 795,- Kč.

U rodinného domu s menší spotřebou obstará vytápění například kotel na tuhá paliva, nebo plyn, ale zůstane ohřev TV pomocí bojleru. Taková domácnost (4 osoby) může mít spotřebu okolo 6 MWh ročně. Instalací přiměřené FVE, například 7 kWp + 10,6 kWh baterie, získáme roční výrobu 7 MWh. S využitím 3 MWh (43 %) a přetokem do sítě 4 MWh (57 %), klesne instalací FVE spotřeba ze sítě na 3 MWh ročně. Poplatek innogy bude tedy 3 MWh * 453,- Kč/MWh = 1 359 ,- Kč.

Jak zpoplatnit fotovoltaiku?

Taková logika zpoplatnění nedává smysl, neboť větší elektrárna způsobí větší výchylku a nejistotu v síti než menší. Ale innogy nemůže poplatek uvalit na přetoky do sítě, kde to dává největší smysl – uživatel přetoky může snadno vypnout a poplatku se tak vyhnout. Mohou však zvýšit poplatek za odběrné místo, který je shodný pro všechny domácnosti s daným tarifem, jako to řeší ČEZ v produktu Elektřina pro soláry. V produktech bez fixace a FVE je stálá platba 115,- Kč bez DPH, zatímco ČEZ Elektřina pro soláry s tříletou fixací vychází na 350,- Kč bez DPH. Nová přirážka innogy tak zasáhne všechny FVE bez rozdílu velikosti. Tím se nespravedlnost platby za odchylku pouze přesune ze všech odběratelů Innogy na všechny odběratele innogy s FVE, ať už mají libovolně velkou FVE s jakkoliv velkým vlivem na odchylku.

Větší fotovoltaika a baterie = nižší poplatek

Zákazníkům s fotovoltaikou a s nově podepsanou smlouvou u innogy zůstávají dva brouci v hlavě.

buď mají možnost navýšit kapacitu FVE a tím dále snížit odběr elektřiny ze sítě, nebo navýšit kapacitu baterií, čímž překlenou delší období bez příznivého svitu, typicky jaro/podzim.

Obojí bude mít pozitivní vliv pro majitele fotovoltaiky, protože odebere ze sítě méně dražší elektřiny. Ale negativní vliv na innogy, které se déle zhorší podmínky pro správný výpočet odchylky.

Nebo samozřejmě zákazník může přejít od innogy k dodavateli, který buď takový poplatek vůbec neúčtuje, nebo ideálně za spolupráci nabízí slevu.

Přijatelné řešení pro dodavatele i majitele FVE je tedy v nasazení automatizace, která bude komunikovat s dodavatelem a buď mu usnadní predikci odchylky, nebo rovnou umožní řízení nabíjení/vybíjení baterie. Například Loxone umí již spolupracovat s bezDodavatele a také Bydli Energie, kteří za to na oplátku již nyní nebo v blízké budoucnosti poskytnou výhodnější služby, primárně na výkup přetoků.

Autor je externí konzultant Svazu moderní energetiky.