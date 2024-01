TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Akumulace, agregace a flexibilita v ČR? Pomalu, přátelé

Akumulace, agregace a flexibilita v ČR? Pomalu, přátelé

Novela energetického zákona lex OZE III. zavádí do české legislativy pojmy akumulace, agregace a flexibilita. Děje se tak v rámci možností co nejpomaleji a jediný důvod, proč se o něco takového vůbec usiluje, je tlak Evropské unie. Co mají tyto služby řešit? Jakým překážkám jejich zprovoznění v ČR čelí? A kdo na zpoždění vydělává? O tom jsme v rozhovoru pro estav.tv hovořili s Janem Fouskem, výkonným ředitelem asociace AKU-BAT.