Fotovoltaika pro bytové domy. Dnes to jde jednoduše. Jak na to?

Stále více bytových domů se zajímá o možnosti využití fotovoltaické elektrárny na své střeše. Nelze očekávat, že se díky ní stane bytový dům soběstačný, nicméně vlastní vyrobená elektřina může výrazně přispět ke snížení účtů za elektrickou energii ve společných prostorech, pro ohřev vody i v soukromých bytech, popřípadě přebytky prodat do sítě. Více v rozhovoru přiblížil Jaroslav Šuvarský, zakladatel společnosti S-Power Energies.

„Doposud bylo využití elektřiny z fotovoltaiky umožněno prakticky jen rodinným domům, s novou vyhláškou Energetického regulačního úřadu se tyto možnosti úspor otevírají i pro majitele bytů v bytových domech,“ říká Šuvarský.

Důvodem, proč fotovoltaických elektráren na domech spravovaných družstvem či společenstvím vlastníků jednotek vznikalo jen velmi málo, byl fakt, že jediná cesta, jak využít elektřinu ze slunce v soukromých bytech, vedla přes sloučení odběrných míst. To znamenalo vypovědět dodavatelské smlouvy u všech bytů a zároveň novou povinnost pro výbory zajistit rozúčtování spotřebované elektřiny. Tato možnost stále existuje. Nicméně na takovém řešení se musí shodnout 100 % vlastníků, a to je většinou okamžik, na kterém snahy o fotovoltaiku na domě končily. Dnes již nemusí.

Nová možnost je využít sdílení elektřiny přes vůdčí odběrné místo. Co to znamená a jak to funguje, vysvětlil Jaroslav Šuvarský redaktorovi estav.tv v rozhovoru. Pusťte si ho ve videu výše. Nová možnost nevyžaduje souhlas všech vlastníků a elektřinu nemusí využívat všichni obyvatelé. Všem je navíc ponechán jejich stávající dodavatel a stávající smlouvy. „Chci tu apelovat na vlastníky bytů, aby se nebáli tuto možnost využít. Dnes se pro majitele bytů otevírá jedinečná šance pro zlevnění provozu domu i snížení účtů za energie v bytech,“ uzavírá Šuvarský za S-Power Energies.

Před instalací je nutné udělat projekční přípravu, nejen elektroinstalace a rozmístění panelů, ale i vyřešit požárně-bezpečnostní řešení, ověřit statiku budovy, zajistit smlouvu o připojení k síti. Po instalaci získat revize. Dobrá firma takové služby pro bytový dům samozřejmě zajistí.