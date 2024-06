TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Fotovoltaika na paneláky patří, ale na střechu, ne na balkon

Fotovoltaika na paneláky patří, ale na střechu, ne na balkon

V poslední době se zvyšuje poptávka po malých fotovoltaických elektrárnách na balkony bytových domů. Je to logické, ceny energií rostou, a tak už na penězích poznáte i malé zmenšení spotřeby elektřiny v bytě. Fotovoltaika už dávno není jen pro obyvatele rodinných domů, ale s jejím umisťováním na balkony bychom byli opatrní. Proč?

Fotovoltaika na střeše vs. na balkonech

Chápeme, že se vám balkonová fotovoltaika může jevit jako ideální řešení – nemusíte se s nikým na ničem dohadovat, vámi vyrobená elektřina slouží jen vám a výsledky vidíte prakticky hned. Jenže má i svá úskalí. Je poměrně složité panely na balkon umístit ve správném úhlu a zároveň konstrukčně správně, aby nespadly a mít v pořádku elektroinstalaci, zapojení a protipožární ochranu. Pokud budete chtít vaši fotovoltaiku připojit do sítě, střídač musí instalovat elektrikář s výstupní revizní zprávou a musíte mít smlouvu p připojení, jinak se vystavíte riziku vysoké pokuty. Nehledě na to, že potřebujete i souhlas sousedů, protože zasahujete do vnější podoby budovy.

Index výroby balkonové a střešní fotovoltaiky

Optimální sklon panelů je 30–33°. Pokud je umístíte na svislou fasádu či balkon ve sklonu 90°, účinnost panelů bude i ve slunných dnech bude výrazně omezena a nebude dosahovat standardních výnosů, které se pohybují okolo 1 000 kWh/1 kWp. Větší sklon může sice pomoci výrobě v zimních měsících kdy je slunce relativně nízko a je tak lepší úhel dopadu slunečního záření na fotovoltaický modul, ovšem v zimě je i tak produkce výrazně omezená. Index výroby balkonové fotovoltaiky bude oproti střešní o cca 25 % menší.

Co na balkonovou fotovoltaiku říkají distributoři

Udělali jsme si malý průzkum a zeptali se distributorů, kolik žádostí o připojení takových fotovoltaik registrují a zjistili jsme, že se zatím jedná o ojedinělé případy. Což pravděpodobně naznačuje, že to není to nejlepší, co můžete v této situaci udělat.

Plochá střecha paneláku je pro instalaci panelů ideální, díky speciálním nosným konstrukcím se umístí do perfektního úhlu a orientace tak, ať vyrobí maximum elektřiny. Velká plocha střechy umožní vznik velké elektrárny o vysokém výkonu. Můžete na ni také čerpat dotaci, kterou pokryjete až 50 % výdajů na její stavbu. Takže si budete moct dovolit dvakrát větší solární elektrárnu a šetřit díky ní dvakrát více peněz.

Bezpečnostní rizika balkonových solárů

Fotovoltaiky na balkony můžete snadno sehnat v hobby marketech s tím, že si je lidé mohou nainstalovat sami. Buďte prosím opatrní. Solární elektrárna na balkon je elektro-instalační zařízení, které by měl vždy zapojit, nebo aspoň zkontrolovat elektrikář proškolený na práci s těmito technologiemi. Pokud si fotovoltaiku nainstalujete a spustíte sami bez odborného zásahu a došlo by například k požáru, první věc, co bude pojišťovna vyžadovat při likvidaci škody je revize elektro-instalačního zařízení.

Je také potřeba zvážit, jak moc hrozí, že panel spadne. Zábradlí se panely výrazně zatíží a zvýší se větším odporem větru, pokud na něj umístíte skleněný panel. I v tomto ohledu se může zvýšit riziko poškození majetku, případně ublížení na zdraví.

Ve společenství vlastníků či bytovém družstvu už nemusí panovat 100% shoda

Aby se na dům mohla nainstalovat fotovoltaika, stačí souhlas nadpoloviční většiny majitelů bytů, kteří si pak mezi sebou dělí vyrobenou elektřinu díky způsobu připojení přes vůdčí odběrné místo a následné sdílení energie mezi připojené domácnosti podle alokačního klíče. Fotovoltaika tak vyrábí elektřinu primárně pro společné prostory a jednotlivé byty se mohou přihlásit k využití přebytečné energie, kterou si poměrově rozdělí. Taková elektrárna může, ale i nemusí mít bateriové úložiště.

Když s instalací elektrárny souhlasí všichni

100% souhlas je spíš výjimečný, ale pokud nastane, není nutné slučovat všechna odběrná místa. Místo toho se obvykle určí jedno odběrné místo vůdčí, kam elektřina z fotovoltaiky směřuje primárně, a odtud se případné přebytky rozdělují do jednotlivých bytů skrze odběrná místa přidružená.

Fotovoltaická elektrárna na panelovém domě v Hradci Králové vyrobí domácnostem 50 % energie

S fotovoltaikou na střeše paneláku ušetříte za elektřinu mnohem víc, než byste zvládli s několika panely na balkoně. Například obyvatelé bytového domu v ulici Vysocká v Hradci Králové ročně šetří díky solární elektrárně 166 000 Kč.

Chápeme, že ne vždy je situace v domě ideální a schůze SJV mohou připomínat výjevy z filmu Vlastníci. Ale montáž fotovoltaiky na balkon je opravdu krajní a ne moc výhodné řešení. Zkuste se nejdřív zeptat ostatních v domě, jestli by nebyli naklonění se s vámi spojit a šetřit peníze díky fotovoltaice.

