Větrné elektrárny po 20 letech: reálné zkušenosti z českých obcí
Větrné elektrárny po 20 letech: reálné zkušenosti z českých obcí
Jak se žije v obcích s větrníky za humny? Navštívili jsme Žipotín (část obce Gruna) a Anenskou Studánku, kde mají s jejich provozem téměř dvacetiletou zkušenost. Zajímalo nás, jak se tato zkušenost promítla do života obce, zda přináší nějaké benefity a jaké jsou stížnosti.
V obci Žipotín stojí větrné elektrárny už 20 let a nejbližší domy jsou méně než 400 metrů daleko. Od roku 2023 se zde navíc nachází největší větrná turbína v České republice. Jak starosta obce hodnotí dlouhodobé soužití s větrnou farmou? Má z ní obec nějaké benefity nebo převažují stížnosti? A jak obyvatelé hlasovali v referendu o dalším rozšíření? Dozvíte se ve videu.
19 let stojí větrné elektrárny také v nedaleké Anenské Studánce. I když je zde stavěl stejný investor jako v Žipotíně, zkušenosti ze spolupráce jsou odlišné. Jaký měla dopad elektrárna na místní ceny nemovitostí? Odstěhoval se kvůli ní někdo? A jak dopadlo referendum zde? Podívejte se na video.
Srovnání obou obcí ukazuje, že samotná přítomnost větrné elektrárny nemusí rozhodovat o výsledné zkušenosti. Důležitou roli hraje také nastavení spolupráce, komunikace s obcí a dlouhodobý přístup investora. V čem se tyto přístupy liší a jaký mají dopad na vnímání projektu v obci? Podívejte se na video.
Větrné elektrárny nabízí i další možnosti pro obec než jen finanční příspěvek. Obce mohou díky lokálnímu zdroji získat slevu na elektřinu. Jak by to mohlo fungovat? Zeptali jsme se na to investora větrných elektráren v Žipotíně i Anenské Studánce, firmy S&M. Podrobnosti najdete ve videu.