Akcelerační zóny srozumitelně: co to je, jak to vzniklo a co od nich čekat
Akcelerační zóny srozumitelně: co to je, jak to vzniklo a co od nich čekat
Spoluautor návrhu akceleračních zón vysvětluje, co akcelerační zóny skutečně znamenají a jak se liší od rozšířených představ. Ukazuje, jak podklady pro vymezení zón vznikaly a proč za nimi stojí širší shoda. Zazní i to, jakou roli v celém procesu hrají obce.
Česká republika má závazek vůči Evropské unii – do roku 2030 výrazně navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Klíčovým nástrojem jsou tzv. akcelerační oblasti, územní zóny, kde má být výstavba větrných a solárních elektráren rychlejší, předvídatelnější a administrativně méně náročná. Zákon o jejich zavedení byl schválen v létě 2024 s nadstranickou shodou, podklady pro jejich vymezení připravovaly desítky odborníků po více než dva roky – a přesto dnes část veřejnosti neví, co tyto oblasti skutečně znamenají, kde se nacházejí a kdo o nich rozhoduje.
Martin Abel, analytik AMO Klima a bývalý člen týmu Ministerstva životního prostředí, který se přímo podílel na přípravě akceleračních zón, přináší zasvěcený pohled zevnitř. Ve své přednášce na veletrhu Aquaterm jasně vysvětluje, proč akcelerační oblasti nezaručují automatické povolení stavby větrných či solárních elektráren – a proč je přesto jejich existence podstatná pro budoucnost české energetiky.
Dozvíte se, jak probíhalo náročné mapování území zahrnující přes 60 datových vrstev, jak se do procesu zapojili ornitologové, krajinní ekologové i zástupci samospráv, a proč jsou dnes výsledky tohoto procesu na internetu tak nebezpečně špatně interpretovány. Celý postup byl přitom velmi opatrný, transparentní a opakovaně konzultovaný – přesto budí kontroverze.
Martin Abel hovoří i o slabších místech celé agendy: absenci strategické komunikace vlády, nedostatečné zapojení veřejnosti ani byrokratický resortismus, který celý proces výrazně zpomalil. Česku přitom hrozí nejen časový skluz, ale i ztráta prostředků z evropských fondů vázaných na Národní plán obnovy.
Pokud chcete pochopit, kde a jak se v Česku budou stavět obnovitelné zdroje energie, kdo o tom rozhoduje a co jste se z internetu dosud nedozvěděli, podívejte se na video.