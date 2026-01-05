21 turbín, 42 MW. Větší větrnou farmu v ČR zatím nikdo nepostavil
Přehrát audio verzi
21 turbín, 42 MW. Větší větrnou farmu v ČR zatím nikdo nepostavil
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Větrná farma v Kryštofových Hamrech vyrábí elektřinu už téměř 20 let. Co z největšího větrného parku mají místní, proč ho postavili Němci a jak odolává námraze? Podívejte se na fungování největší větrné farmy v ČR.
Na hřebenech Krušných hor mezi pastvinami a loukami stojí dvacet jedna větrných elektráren. Společně už téměř 20 let tvoří největší větrnou farmu v Česku – Kryštofovy Hamry. V rozhovoru vypráví Petr Vošický ze společnosti Ecoenerg Windkraft o tom, jak farma vznikala, co všechno obnáší její provoz a jaký má přínos pro místní obyvatele.
Ročně větrný park vyrobí přibližně 100 GWh elektřiny, což je srovnatelné například s vodní elektrárnou Střekov, největší vodní elektrárnou na Labi.
Farma byla uvedena do provozu v roce 2007 a díky německé investici překonala tehdejší neochotu českých bank financovat obnovitelné zdroje. Její provoz však zajišťují i čeští zaměstnanci. Když se některý větrník porouchá, odešle chybové hlášení a servisní tým vyráží na místo. Výzvou je i drsné horské klima, větrníky musí být například odolné proti námraze. Jak to funguje? Dozvíte se ve videu.
Místní lidé na větrníky nehledí skrz prsty. Díky dohodě s obcí každoročně přispívá provozovatel na zimní údržbu, odpad, obědy pro seniory nebo příspěvky na energie. A zatímco se nahoře točí vrtule, dole se dál suší seno nebo pasou krávy. Samotné větrné elektrárny zabírají minimum prostoru a podle provozovatele nezpůsobují žádné zásadní zásahy do přírody.
A jaká je budoucnost? Větrníky mají za sebou téměř dvacet let a mohly by sloužit ještě jednu generaci. K modernizaci ale nejspíš nedojde. Nová legislativa omezuje výšku staveb a armáda chrání radarový prostor. Stavět nové, větší turbíny je proto momentálně nemožné. Zajímají Vás podrobnosti? Podívejte se na video.