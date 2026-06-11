Nová energetika budov: data, řízení a nižší náklady
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Nová energetika budov: data, řízení a nižší náklady
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Budovy mohou aktivně řídit spotřebu podle cen, počasí i vlastní výroby energie. Řízení spotřeby, akumulace a práce s daty pomáhají reagovat na aktuální podmínky. Jak data, predikce a správná skladba technologií ovlivňují náklady budov.
Kolik bude stát provoz budovy v době proměnlivých cen a rostoucího podílu obnovitelných zdrojů? Radek Mikulášek, vedoucí oddělení energetických projektů společnosti ENBRA, na Aquatherm business forum 2026 ukazuje, proč se v budovách stále častěji uplatňuje akumulace, flexibilita a řízení energetiky na základě dat.
Energetika se vzdaluje původnímu modelu stabilní výroby a předvídatelné spotřeby. Přicházejí fotovoltaické a větrné elektrárny, roste elektrifikace vytápění i dopravy a výroba energie se stále více odvíjí od počasí. To přináší kolísání cen i dostupnosti energie během dne a vytváří tlak, aby se výroba a spotřeba neustále vyrovnávaly. Jak se tato změna projevuje v každodenním provozu budov? Dozvíte se ve videu.
Jak řídit spotřebu, akumulaci a technologie v budovách?
Budovy se posouvají od pasivního odběru k aktivnímu řízení energie. V praxi to znamená sledování spotřeby v reálném čase, práci s predikcí počasí i cen a schopnost reagovat na situaci v síti. Do hry vstupují bateriová úložiště, zásobníky teplé vody, fotovoltaika, tepelná čerpadla nebo kogenerační jednotky, které je možné kombinovat podle konkrétního provozu objektu.
Zásadní roli hraje Energy Management System, který propojuje výrobu, spotřebu i akumulaci a umožňuje rozhodovat, kdy energii spotřebovat, uložit nebo naopak odebrat ze sítě. Systém využívá výhod situace, kdy je výhodnější čerpat elektřinu ze sítě, nebo naopak okamžiky, kdy se vyplatí pokrýt spotřebu energií z vlastních zdrojů. Jak takové řízení funguje a jaké scénáře musí systém vyhodnocovat? Podívejte se na video.
Důležitou součástí návrhu je práce s daty o konkrétní budově, která ukazují spotřebu po hodinách a umožňují přesně modelovat chování technologií. Na jejich základě se volí vhodná kombinace zdrojů, jejich výkon i kapacita akumulace tak, aby odpovídaly reálnému provozu a přinesly očekávané úspory. Zajímá vás, jak se navrhuje energetika na míru a jak může snížit náklady o desítky procent? Pusťte si celé video.