Větrná energie / Největší český větrník zblízka: hluk, vzhled a zkušenost z místa

Největší český větrník zblízka: hluk, vzhled a zkušenost z místa

20.4.2026
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Největší český větrník zblízka: hluk, vzhled a zkušenost z místa

Jak hlučná je moderní větrná elektrárna, když stojíte přímo pod ní? Jak působí v krajině, když stojíte přímo pod ní nebo několik kilometrů daleko? V této reportáži jsme vyrazili do Žipotína k největší větrné turbíně v České republice a podívali se na ni zblízka i z odstupu.

Největší větrnou turbínu v České republice v roce 2026 najdeme v Žipotíně na Svitavsku. Měří 180 metrů a za rok vyrobí tolik elektřiny, kolik spotřebuje jedna obec. Čísla jsou jedna věc, ale jak takový stroj skutečně působí, když u něj stojíte? Na to se těžko odpovídá od stolu, proto jsme do Žipotína zajeli a na velkou vrtuli se podívali podrobněji.

Na místě bylo možné dobře vnímat rozdíl mezi tím, jak větrník působí na papíře a jak ve skutečnosti. Ve videu uslyšíte zvuk větrné elektrárny a co ukázalo orientační měření hluku přímo pod elektrárnou i dál od ní. Ukazuje se přitom, že roli nehraje jen samotná turbína, ale také vítr, terén a další zvuky v okolí. Právě ty často rozhodují o tom, jak výrazně je elektrárna ve skutečnosti slyšet.

Podívali jsme se také na krajinný ráz, jak větrná elektrárna vypadá z různých míst v okolí, od nejbližších domů až po vzdálenější vyhlídky a okraje obcí. Jinak působí z bezprostřední blízkosti, jinak z několika kilometrů.

Zmíníme i stroboskopický efekt nebo výskyt zvěře. Ve videu tak zazní nejen technické údaje a dojmy z místa, ale i zkušenost obyvatele nejbližšího domu, pro kterého větrné elektrárny nejsou novinkou, ale běžnou součástí okolí.

 
 
