Úspěšná certifikace ESA All-In-One společnosti GoodWe od ČEZ Distribuce a.s.
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Úspěšná certifikace ESA All-In-One společnosti GoodWe od ČEZ Distribuce a.s.
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Nová generace třífázových All-in-One systémů GoodWe ESA 5-30 kW získala certifikaci ČEZ Distribuce a přichází s finančním bonusem pro instalatéry.
Společnost GoodWe Europe GmbH, přední světový výrobce solárních střídačů a pokročilých řešení pro ukládání energie, úspěšně dokončila náročný certifikační proces pro svou novou vlajkovou loď na českém trhu. Akreditovaná zkušební laboratoř oficiálně potvrdila shodu těchto zařízení s přísnými tuzemskými připojovacími podmínkami. Na základě úspěšných testů vydal provozovatel sítě ČEZ Distribuce oficiální protokol o souladu, který garantuje, že nová technologická generace plně vyhovuje legislativním a technickým standardům pro provoz v České republice.
Tato klíčová certifikace se konkrétně týká nejnovější generace třífázových střídačů řady ESA s typovým označením GW5K-ETA-G20 až GW29.999K-ETA-G20. Testováním prošlo celkem devět výkonových variant, které tvoří technologické srdce moderního integrovaného ukládání energie (ESS). Všechny tyto certifikované modely běžící na stabilním firmwaru verze 020202 pokrývají široké spektrum projektů od prémiových rezidenčních instalací až po vysoce efektivní komerční a průmyslové aplikace (C&I). Uvedení na trh navíc výrobce doprovází exkluzivní akcí s cashbackem, díky které mohou instalační firmy získat při nákupu těchto systémů atraktivní finanční bonusy zpět.
Zkušební laboratoř podrobila zařízení detailnímu prověření podle aktuální Metodiky PPDS (Pravidla provozování distribučních soustav) – Vydaný protokol s označením CEZd_LAB_GoodWe_ETA_20260515 potvrzuje stoprocentní shodu pro nesynchronní výrobní moduly kategorií A1 a A2. Pro instalační firmy to v praxi znamená, že při volbě země „Czech“ a aktivaci síťového profilu CZ-A1/A2-09 mají jistotu, že systémy automaticky splňují všechny parametry vyžadované českými distributory, což zásadně zjednoduší a urychlí proces schvalování a následného prvního paralelního připojení (PPP) k síti.
Získání tohoto osvědčení s platností až do 8. června 2028 reflektuje dlouhodobou strategii společnosti GoodWe dodávat na trh špičková All-in-One řešení, která v jednom celku propojují střídač, inteligentní správu energie (EMS) a vysokou modularitu kapacity. Systém využívá čtyři varianty bateriových modulů a umožňuje flexibilní rozšíření s připojením až 12 modulů, čímž lze dosáhnout celkové kapacity od 5 až do 108 kWh přesně podle měnících se potřeb objektu. Nová řada ESA-G20 reaguje na trendy českého trhu, jako jsou dynamické tarify, 1C rychlost nabíjení či ultra rychlé přepnutí na záložní napájení celého domu pod 4 milisekundy.
Nové certifikované modely střídačů jsou pro české realizační firmy již nyní dostupné prostřednictvím oficiální distribuční sítě, včetně lokálních skladových zásob partnerů. Společnost GoodWe je připravena poskytnout instalačním technikům plnou technickou podporu, školení v rámci své specializované akademie a asistenci při uvádění těchto pokročilých komplexních systémů do provozu. Díky úspěšnému završení certifikace u ČEZ Distribuce, vysoké škálovatelnosti a silnému finančnímu stimulu v podobě cashbacku se řada GoodWe ESA 5-30 kW stává ideální, bezpečnou a ekonomicky výhodnou volbou pro nadcházející vlnu solárních projektů v České republice.
GoodWe je přední výrobce solárních invertorů, řešení pro ukládání energie a fotovoltaických modulů integrovaných do budovy.