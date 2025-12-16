GoodWe slaví 15 let mezinárodním summitem a strategickým milníkem
Přehrát audio verzi
GoodWe slaví 15 let mezinárodním summitem a strategickým milníkem
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Dne 5. listopadu 2025 společnost GoodWe oslavila své 15. výročí pod mottem „Connected by Light, Creating Beyond Limits“ – („Spojeni světlem, tvoříme bez hranic“) slavnostním ceremoniálem a summitem ve svém sídle v čínském Suzhou.
Akce přivedla dohromady zaměstnance, partnery i lídry solárního průmyslu, aby společně ocenili patnáctiletou cestu inovací a odolnosti. Program zahrnoval projevy a prezentace, panelové diskuze i výroční večer, během nichž se ohlíželo na roli GoodWe v solárním odvětví a zároveň představila nová fáze firemní strategie Smart Energy Integration – propojení výroby, sítě, spotřeby, akumulace a inteligentního řízení energie.
„Jsme poháněni inovacemi, posilováni našimi lidmi a důvěrou našich partnerů,“ uvedl Daniel Huang, zakladatel a generální ředitel GoodWe, když shrnoval klíčové pilíře růstu společnosti. Od svých začátků jako výrobce střídačů se GoodWe vyvinulo v komplexního poskytovatele chytrých energetických řešení s více než 6 000 zaměstnanci po celém světě.
Cesta k nové energetické soustavě
Probíhá globální energetická transformace. Integrace chytré energie, známá jako propojení „výroby – sítě – spotřeby – akumulace – inteligence“, představuje jádro budoucího energetického systému, který Huang představil během hlavní prezentace.
Od svého založení v roce 2010 si GoodWe během prvního desetiletí zajistilo vedoucí postavení na trhu se solárními a bateriovými řešeními. V roce 2020 společnost vstoupila do nové éry rozšířením portfolia o kompletní řadu chytrých energetických řešení – od střídačů, baterií a systémů All-in-One ESS, přes BIPV a tepelná čerpadla až po platformy pro inteligentní správu energie.
„Když jsme před pěti lety, při vstupu na burzu, definovali náš směr, měli jsme jasný cíl – propojit všechny energetické prvky prostřednictvím inteligence. To dnes nazýváme novým energetickým systémem,“ vysvětlil Huang. Prvek „inteligence“ podle něj představuje nejnovější a nejzásadnější součást strategie GoodWe, která umožňuje systémům optimalizovat a adaptovat se, čímž podporuje efektivitu, odolnost a udržitelnost napříč vyspělými i rozvíjejícími se trhy.
Budování globálních partnerství
Jedním z vrcholů dne byla panelová diskuze s názvem „Smart Energy Integration v praxi: diverzita a konvergence na globálních trzích“.
Zástupci z různých regionů diskutovali, jak pět pilířů strategie GoodWe – výroba, síť, spotřeba, akumulace a inteligence – funguje v odlišných podmínkách trhů, politik a zákaznických potřeb. Mezi panelisty byli mimo jiné Anees Arif (CEO ZNC Solar, Pákistán), Vincent Maposa (CEO Wetility, Jižní Afrika) a Franz-Josef Feilmeier (CEO Fenecon, Německo). Přestože se jednotlivé regiony vyvíjejí rozdílně, všichni se shodli na společném směru – směřování k digitalizovaným, integrovaným a uživatelsky orientovaným energetickým systémům.
Společnost GoodWe zároveň představila řadu úspěšných zákaznických projektů založených na této strategii – včetně virtuálních elektráren (VPP), dynamického oceňování energie a off-grid komerčních úložišť. Tyto příklady ukazují, jak chytrá integrace energie přináší konkrétní přidanou hodnotu uživatelům po celém světě.
Budování budoucnosti energetických prosumerů
Hosté měli možnost prohlédnout si globální centrálu GoodWe – ukázku toho, jak lze integrovaná řešení společnosti, od hybridních a komerčních úložišť po BIPV, tepelná čerpadla a platformu SEMS, aplikovat v jedné budově. Ta tak nejen energii spotřebovává, ale i vyrábí – koncept, který Huang označil jako „energy prosumers“ (producenti-spotřebitelé).
„Budování ekosystému pro energetické prosumery je naší další kapitolou,“ řekl Huang. „V blízké budoucnosti se každý dům, továrna, komunita či dokonce město stane energetickým prosumerem – bude energii vyrábět, spotřebovávat i sdílet inteligentním způsobem.“
GoodWe je přední výrobce solárních invertorů, řešení pro ukládání energie a fotovoltaických modulů integrovaných do budovy.