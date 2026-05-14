GoodWe nabízí cashback instalačním firmám v Evropě za nový ultratichý systém ukládání energie
Přehrát audio verzi
GoodWe nabízí cashback instalačním firmám v Evropě za nový ultratichý systém ukládání energie
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Společnost GoodWe spouští cashbackovou kampaň pro nově uvedenou řadu ESA – all-in-one systém ukládání energie, který jako první na světě získal certifikaci pro ultratichý provoz. Kampaň je určena instalačním firmám v Evropě a nabízí cashback za každý způsobilý bateriový modul ESA zakoupený a zaregistrovaný v období od 1. dubna 2026 do 30. června 2026.
Rezidenční řada ESA kombinuje vysoce výkonný měnič, bateriové moduly a inteligentní systém řízení energie.
Pro účast je nutné být členem programu GoodWe PLUS+, evropského programu pro instalační partnery, a nakupovat prostřednictvím autorizovaného distributora. Registrace do programu je možná i při podání žádosti o cashback a přináší další výhody, jako jsou rozšířené záruční podmínky, bezplatná technická školení a věrnostní odměny. Jakmile je nárok ověřen společností GoodWe, mohou instalační partneři samostatně uplatnit cashback prostřednictvím virtuální dobíjecí karty Mastercard.
„Vidíme obrovskou poptávku po chytrých energetických řešeních, která se bez problémů integrují do domácností, a řada ESA od GoodWe přesně toto nabízí,“ uvedl Jie Zhang, Managing Director společnosti GoodWe Europe GmbH. „Chceme společně s našimi partnery oslavit uvedení tohoto inovativního a ultratichého systému ukládání energie.“
Cashbacková kampaň zahrnuje následující produkty: Bateriový modul řady ESA – GW5.1-BAT-D-G20, GW8.3-BAT-D-G20
Tichý, chytrý, bezpečný a jednoduchý
Vzhledem k tomu, že hlučnost je klíčovým faktorem při integraci technologií do obytných prostor, dosahuje řada ESA provozní hlučnosti pouhých 30 dB*. Takto nízké hladiny hluku je dosaženo díky speciálně navrženým tichým ventilátorům, adaptaci na provozní podmínky v reálném čase a režimu ultratichého provozu, který může uživatel aktivovat.
Inteligentní provoz je integrován jak v samotném zařízení, tak v softwaru pro správu – nově uvedené aplikaci SEMS+. Smart Energy Management System kombinuje funkce správy zařízení, přehledné vizualizace dat o výrobě a spotřebě energie a volitelné režimy řízené umělou inteligencí. Uživatelům pomáhá maximálně využít jejich energetické tarify v kombinaci s lokální výrobou, ukládáním energie a připojenými spotřebiči. Aplikace také plně podporuje inteligentní řízení importu a exportu energie při využití rezidenční AI platformy GoodWe EZManager3000.
Z hlediska bezpečnosti implementovala společnost GoodWe osvědčenou šestivrstvou bezpečnostní architekturu, která zajišťuje ochranu od úrovně článku až po celý systém. Komplexní bezpečnostní mechanismy zahrnují správu baterií, teplotní monitoring, požární ochranu a elektrickou ochranu, včetně přepěťové ochrany (SPD) typu I+II. V případě nouze poskytují integrované systémy pro odlehčení tlaku a hašení aerosolem dodatečnou úroveň bezpečnosti.
Díky konstrukci systému trvá instalace méně než deset minut. Plug-and-play řešení na úrovni bateriových modulů, rychlá a jednoduchá instalace CT a dvouportové provedení bez nutnosti externího STS umožňují rychlejší a jednodušší instalaci ve srovnání s tradičními rezidenčními systémy ukládání energie.
15 let inovací v oblasti obnovitelné energie
Společnost GoodWe, založená v roce 2010, uvedla na trh svůj první rezidenční fotovoltaický měnič v roce 2011. Během několika let se zařadila mezi 10 největších výrobců měničů v Číně a nabídla řadu oceňovaných produktů pro připojení k síti. V roce 2014 GoodWe představila první měnič pro ukládání energie v Asii a postupně si vybudovala celosvětovou reputaci předního výrobce.
S rostoucí poptávkou začala společnost expandovat na globální trhy a zakládala pobočky po celém světě, včetně evropského sídla v Německu. Rozšiřováním svého portfolia vytvořila nové obchodní jednotky pro Building Integrated PV (BIPV) v roce 2020, Smart Energy v roce 2021 a v roce 2024 otevřela novou továrnu na výrobu tepelných čerpadel.
V roce 2025 GoodWe oslavila 15 let inovací v oblasti solární energie a výroby měničů. Dnes nabízí komplexní portfolio produktů, které pokrývá a propojuje energetické potřeby domácností po celém světě a proměňuje každou budovu v energetický zdroj aktivně se podílející na přechodu k obnovitelným zdrojům energie.
naleznete na oficiálních stránkách: cz.goodwe.com/esa-cashback
GoodWe je přední výrobce solárních invertorů, řešení pro ukládání energie a fotovoltaických modulů integrovaných do budovy.