Sodno-iontové akumulátory: mohou snížit cenu a závislost na dovozu?
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Sodno-iontové akumulátory: mohou snížit cenu a závislost na dovozu?
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Lithium-iontové baterie dominují trhu, ale sodíkové články lákají cenou i dostupností surovin. Jaké jsou limity sodíkových akumulátorů a kde mohou najít uplatnění?
Jak se z původně drahé technologie pro úzké použití stala nejrozšířenější forma akumulace energie na světě? Na semináři „Flexibilita v praxi: baterie, podpůrné služby a stabilita sítě“, který uspořádal portál TZB-info na veletrhu AMPER 2026, vystoupil Tomáš Kazda z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně a ukázal proměnu bateriového světa v širších souvislostech.
Lithium-iontové akumulátory prošly během několika desetiletí výraznou změnou. Výrobní kapacity rostly až k tisícům gigawatthodin ročně a cena postupně klesala na zlomek původních hodnot. Dnes se uplatňují od elektroniky po elektromobilitu a velká bateriová úložiště. Jak rychle tento vývoj probíhal a co znamená pro energetiku? Chcete vidět konkrétní srovnání a čísla? Podívejte se na video.
Mohou sodíkové baterie snížit cenu ukládání energie a závislost na dovážených surovinách?
Další vývoj směřuje k hledání dostupnějších řešení a právě zde se otevírá prostor pro sodíkové akumulátory. Ty staví na podobném principu, ale využívají jiný prvek s výrazně vyšší dostupností. Jaké rozdíly z toho vyplývají pro napětí, energetickou hustotu nebo konstrukci článků? Zajímá vás, proč se jejich vlastnosti liší? Pusťte si celé video.
Sodíkové baterie přinášejí nižší energetickou hustotu, odlišné materiálové řešení elektrod i jiné chování při provozu. Na druhou stranu mohou nabídnout zajímavou životnost, lepší funkci při nízkých teplotách a potenciál pro nižší cenu díky dostupným surovinám. Jaké materiály se zkoumají a kam se posouvá vývoj? Dozvíte se ve videu.
Sodíkové akumulátory nepřebírají roli lithium-iontových článků, ale rozšiřují možnosti jejich využití. Uplatnění míří především do stacionárních úložišť nebo aplikací s nižšími nároky, kde může hrát roli i snížení závislosti na dovozu surovin. Jak do tohoto vývoje zapadá Evropa a jaké projekty vznikají i s českou stopou? Zjistěte víc ve videu.