GoodWe si udržuje pozici výrobce střídačů Tier 1 podle BloombergNEF za Q1 2026
Společnost GoodWe byla agenturou Bloomberg New Energy Finance (BNEF) oceněna jako globální výrobce střídačů Tier 1 za první čtvrtletí roku 2026. Firma byla do seznamu zařazena již v minulém roce a nadále si udržuje své místo v tomto široce uznávaném oborovém benchmarku.
Čtvrtletně aktualizovaný seznam vychází z prokázání, že střídače daného výrobce byly v nedávné době vybrány pro projekty financované komerčními bankami formou non-recourse úvěrů. Jelikož tento typ financování zahrnuje důkladný proces due diligence, poskytuje účastníkům trhu důležité informace o tzv. „bankovatelnosti“ produktů dané společnosti.
GoodWe nadále potvrzuje silnou historii v oblasti bankovatelnosti, stability podnikání a spolehlivosti díky vysoce výkonným řešením pro utility-scale segment solární energetiky a akumulace. Portfolio produktů pro utility sektor zahrnuje stringové střídače až do výkonu 350 kW a MV stanice až do 9,15 MVA. Společnost GoodWe se sídlem v Číně staví svůj úspěch na pěti výzkumných a vývojových centrech a více než 1 000 zaměstnancích věnujících se inovacím a přísným standardům kvality. Řešení GoodWe pro utility segment jsou navržena tak, aby se přizpůsobila různorodým potřebám trhů, a jsou důvěryhodně využívána velkými developery v projektech napříč Německem, Irskem, Španělskem, Itálií, Řeckem, Čínou, Malajsií a Indií.
Zatímco ocenění BNEF Tier 1 se specificky zaměřuje na velkokapacitní solární energetiku, GoodWe působí také v segmentu komerčních a průmyslových (C&I) řešení i v rezidenčním sektoru. Portfolio produktů vychází ze strategie poskytovat komplexní energetická řešení pro výrobu energie, podporu sítě, řízení spotřeby i bateriová úložiště a jejich propojení na inteligentní platformě.
Společně se svými globálními partnery GoodWe urychluje přechod k odolnější a udržitelnější energetické budoucnosti a umožňuje zákazníkům i komunitám po celém světě využívat čistou energii s jistotou.
GoodWe je přední výrobce solárních invertorů, řešení pro ukládání energie a fotovoltaických modulů integrovaných do budovy.