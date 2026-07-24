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GoodWe nabízí zdarma pomoc s uvedením fotovoltaiky do provozu a kontrolu systému

Kampaň GoodWe C&I Service Boost

24.7.2026
GoodWe Europe GmbH
Sponzorováno

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GoodWe nabízí zdarma pomoc s uvedením fotovoltaiky do provozu a kontrolu systému

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Aby GoodWe podpořilo partnery při realizaci bezpečnějších, spolehlivějších a výkonnějších C&I projektů se skladováním energie, nabízí pro způsobilé projekty po celé Evropě a v Turecku bezplatnou podporu při uvádění do provozu a bezplatnou jednorázovou kontrolu stavu systému.

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Období kampaně

1. 11. 2025 – 31. 12. 2026 (Projekty musí mít produkty dodané v tomto období.)


Jak se zapojit?

  1. Doručte
    Doručte způsobilé produkty GoodWe během období kampaně
  2. Zaregistrujte
    Zaregistrujte svůj projekt prostřednictvím online formuláře
  3. Naplánujte
    Naplánujte si bezplatnou službu s naším regionálním podpůrným týmem

* Úplný seznam naleznete v Podmínkách kampaně.

Způsobilé produkty


Co je zahrnuto?

  1. Bezplatná podpora při uvádění do provozu
    • Podpora na místě nebo na dálku od certifikovaných inženýrů GoodWe
    • Konfigurace systému a funkční kontroly
    • Bezpečné spuštění a ověření výkonu
  2. Bezplatná jednorázová kontrola stavu systému
    • Jedna preventivní servisní návštěva
    • Základní kontrola výkonu
    • Posouzení stavu systému a doporučení

Poznámka: Náhradní díly a rozšířené servisní úkony nejsou součástí nabídky.

Časový harmonogram služby

  • Podpora při uvádění do provozu: Musí být dokončena do 6 měsíců od dodání produktu
  • Kontrola stavu systému: Musí být dokončena do 1 roku od uvedení projektu do provozu

Kontaktujte nás

V případě dotazů se prosím obraťte na svého místního zástupce GoodWe nebo na servisní středisko.

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Podmínky
Podmínky


 
 