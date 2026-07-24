GoodWe nabízí zdarma pomoc s uvedením fotovoltaiky do provozu a kontrolu systému
Kampaň GoodWe C&I Service Boost
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GoodWe nabízí zdarma pomoc s uvedením fotovoltaiky do provozu a kontrolu systému
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Aby GoodWe podpořilo partnery při realizaci bezpečnějších, spolehlivějších a výkonnějších C&I projektů se skladováním energie, nabízí pro způsobilé projekty po celé Evropě a v Turecku bezplatnou podporu při uvádění do provozu a bezplatnou jednorázovou kontrolu stavu systému.
Období kampaně
1. 11. 2025 – 31. 12. 2026 (Projekty musí mít produkty dodané v tomto období.)
Jak se zapojit?
- Doručte
Doručte způsobilé produkty GoodWe během období kampaně
- Zaregistrujte
Zaregistrujte svůj projekt prostřednictvím online formuláře
- Naplánujte
Naplánujte si bezplatnou službu s naším regionálním podpůrným týmem
* Úplný seznam naleznete v Podmínkách kampaně.
Způsobilé produkty
Co je zahrnuto?
- Bezplatná podpora při uvádění do provozu
- Podpora na místě nebo na dálku od certifikovaných inženýrů GoodWe
- Konfigurace systému a funkční kontroly
- Bezpečné spuštění a ověření výkonu
- Bezplatná jednorázová kontrola stavu systému
- Jedna preventivní servisní návštěva
- Základní kontrola výkonu
- Posouzení stavu systému a doporučení
Poznámka: Náhradní díly a rozšířené servisní úkony nejsou součástí nabídky.
Časový harmonogram služby
- Podpora při uvádění do provozu: Musí být dokončena do 6 měsíců od dodání produktu
- Kontrola stavu systému: Musí být dokončena do 1 roku od uvedení projektu do provozu
Kontaktujte nás
V případě dotazů se prosím obraťte na svého místního zástupce GoodWe nebo na servisní středisko.
Zaregistrujte svůj projekt
Podmínky
GoodWe je přední výrobce solárních invertorů, řešení pro ukládání energie a fotovoltaických modulů integrovaných do budovy.